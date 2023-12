Urgent! Aprés des accusations sur la candidate Aminata Touré: La cellule de communication apporte une réplique

Contrairement à des insinuations malveillantes rapportées, Mme Aminata Touré ne dispose d’aucun fichier électoral que ce soit. Mme Aminata Touré n’est pas de la race des politiciens qui achètent éhontément les délégués et clés contenant les parrainages des autres candidats. Mme Aminata Touré a toujours considéré que la politique peut s’accommoder de morale et d’éthique.

Que ceux qui complotent sans grande intelligence sachent que même la possession du fichier électoral ne permet pas d’avoir un seul parrain valable puisqu’il est exigé sur la fiche de parrainage de mentionner la date d’expiration de la carte nationale d’identité CEDEAO, information qui ne figure pas dans le fichier électoral.

Lors de la séance de remise des fiches de parrainage aux mandataires des candidats, la Direction Générale des Élections leur a clairement signifié qu’elle a ajouté sur la fiche de parrainage la date d’expiration de la carte d’identité de la Cedeao afin que les candidats qui détiendraient par devers eux le fichier électoral ne puissent en faire usage utile. Ainsi les candidats qui ont le fichier électoral et ceux qui ne l’ont pas partiront tous sur la même base.

Voilà ce que devraient savoir les officines obscures qui tentent désespérément de calomnier et salir la réputation de Mme Aminata Touré. Mme Aminata Touré saisit l’occasion pour féliciter tous les responsables de Mimi2024 qui ont fait un excellent travail, sérieux et méticuleux et remercie les citoyens qui lui ont librement accordé leur parrainage.

Vivement le changement et l’assainissement des mœurs politique et de gouvernance dans notre cher pays !

Communiqué de la Cellule

communication de Dr. Aminata Touré, candidate de Mimi2024