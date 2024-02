Urgent! Alerte météo

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis un bulletin prévisionnel mettant en garde contre une houle dangereuse de secteur Nord-ouest sur la Grande Côte, Dakar, et au large, à partir de ce dimanche 18 février à 18h jusqu’au mardi 20 février 2024 à 6h.

Les vagues pourraient atteindre ou dépasser 2.5 mètres, nécessitant une vigilance accrue de la part des pêcheurs. Parallèlement à cet avertissement, des bandes de nuages sont prévues pour obscurcir le ciel des régions Nord-ouest et Centre au cours des prochaines 24 heures. Bien que ces nuages soient plus dispersés cette nuit, ils devraient se densifier au cours de la période.

En dehors de ces zones, le ciel restera généralement dégagé. Les températures connaîtront une hausse sur la majeure partie du pays, atteignant des valeurs avoisinant les 42°C.

Les régions côtières offriront un temps plus clément, tandis que l’intérieur du pays connaîtra une fraîcheur nocturne et matinale, avec des températures minimales descendant jusqu’à 19°C à Louga et Nioro.

L’ANACIM recommande la prudence aux usagers de la mer et encourage le grand public à suivre les mises à jour météorologiques pour une planification adéquate au cours de cette période.