Urgent! Affaire Ndella Madior: Une autre pouponnière découverte dans le village de Simal, les révélations terrifiantes des habitants

À la suite du scandale de la pouponnière de « Keur Yermandé », les autorités ont fermé une autre pouponnière de Ndella Madior Diouf. Cette fois-ci, il s’agit de sa pouponnière située à Simal, plus précisément dans le département de Fatick.

D’après l’observateur, dans sa parution du jour, la patronne de la station de radio Saphir Fm détenait une seconde pouponnière à Fimela dans la région de Fatick. À en croire les habitants de ce village, Ndella Madior Diouf aurait transformé sa maison en lieu de débauche où séjournent des femmes enceintes. Mais aussi de pouponnière clandestine où des bébés ont été trouvés par des gendarmes dans des conditions inhumaines.

De plus, le bâtiment transformé en orphelinat est inachevé et dépourvu de toute commodité et de règles d’hygiène. Les femmes enceintes qui y logeaient, ne disposaient pas de carnet sanitaire et accouchaient dans des conditions extrêmement difficiles.

D’autres plus « chanceuses » donnent naissance dans des structures de santé de Simal, Diofior, Fatick avant de disparaître complètement du village.

Au cours de l’année 2023, plus de 10 femmes enceintes qui logeaient dans l’orphelinat ont accouché au poste de santé de Simal alors qu’elles n’ont jamais fait de visites prénatales. Selon l’infirmier chef du poste de santé de Simal, entre 2020 et 2021, plus d’une vingtaine de femmes enceintes ont séjourné dans la maison de Ndella Madior Diouf. Plusieurs d’entre elles ont failli perdre la vie après des complications graves…