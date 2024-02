Urgent! Accusé de viol : Juan Branco encourt la radiation de l’ordre des avocats de Paris

L’avocat franco-espagnol va comparaître début avril prochain devant l’Ordre des avocats de Paris. Il lui est reproché la publication d’une série de tweets à l’été 2023 cumulant plus d’un million de vues. «Dans ces messages, l’auteur de ‘’Crépuscule’’ s’en prend vertement à Nissia B., une actrice qui l’accuse de viol et diffuse de multiples extraits de la procédure judiciaire qui le vise», a écrit «Marianne», qui rappelle que la procédure, secrète, a été ouverte en juin dernier par l’Ordre des avocats de Paris à l’encontre de cet avocat de Ousmane Sonko.

Le ciel s’assombrit pour l’ange noir de Saint-Germain-des-Prés. Selon des informations de « Marianne », Juan Branco va comparaître mi-avril devant le conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris. L’avocat de 34 ans encourt la radiation. Ce que le Conseil de l’Ordre lui reproche ?

