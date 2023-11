NEW DELHI, INDIA - NOVEMBER 03, 2015: Indira Gandhi International Airport serves as the primary civilian aviation hub for the National Capital Region of Delhi, India.

Une Sénégalaise arrêtée à l'aéroport de New Dehli avec la cocaïne ingurgitée s'échappe Une sénégalaise âgée de 37 ans, en provenance de Dubaï, a été arrêtée après un contrôle de routine alors qu'elle était en transit à l'Aéroport international Indira Gandhi, en Inde, lundi dernier. L'Observateur précise qu'elle était soupçonnée d'être une mule transportant de la cocaïne dans son estomac. C'est ainsi que les douaniers indiens ont décidé de l'emmener à l'hôpital de Safdarjung pour un examen médical, rapporte le journal. Celui-ci signale toutefois que la ressortissante sénégalaise est parvenue à s'échapper, en profitant d'un moment d'inattention du corps médical et des forces de l'ordre préposées à la surveiller. Elle est parvenue à se fondre dans la nature. Une plainte a été déposée.

