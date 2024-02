Un dialogue, encore: Pourquoi faire ? 

On agite encore l’idée de dialogue au Sénégal. Certes oui, Senghor soutenait souvent que » le Sénégal est un pays de dialogue ». Mais, franchement, cette idée émise par le Président Sall risque d’être le dialogue de trop. Car, fait dans un mauvais contexte et pour des motivations qui peuvent, si l’on n’y prend pas garde, remettre en cause certains acquis démocratiques majeurs.

D’abord sur le contexte. Il nous semble en effet important de souligner qu’un dialogue organisé dans ces conditions de report de l’élection présidentielle ne verra pas la participation d’acteurs politiques majeurs de l’opposition. En effet, au niveau de Yewwi Askan wi, le rejet de ce dialogue est net et précis. Or, cette structure regroupe beaucoup de partis politiques et des leaders expérimentés. Donc, un dialogue avec seulement la majorité, certains mouvements ou partis issus de ses flans et le Parti démocratique sénégalais, va poser problème.

Sur la forme. Ensuite, dans le fond. On a du mal à saisir sur quoi on va encore dialoguer. Un dialogue avait été organisé il y a juste quelques mois. Mieux, dans un pays où il y eu des assises nationales avec ses conclusions et surtout les travaux de la Commission nationale de réforme des institutions (Cnri), on pouvait faire l’économie d’un tel dialogue.

Le président de la République sait parfaitement ce qu’il faut faire, en cas de besoin. Et tout le monde est conscient du fait qu’il a un agenda dont il est le seul à maîtriser les tenants et les aboutissants. Alors, ne participeront à ce dialogue que ceux qui cautionnent le coup de force qui est en train de se perpétuer. Pis, si jamais une démarche est entamée dans le but de réformer des lois pour viser des groupes et des individus, on créerait les conditions d’une instabilité encore beaucoup plus pernicieuse. Car, si le Conseil constitutionnel validait le coup de force ou se déclarait incompétent, tout le processus sera repris.

Et tout candidat éliminé alors qu’il avait été validé, acceptera difficilement cet état de fait. Voilà ainsi résumé l’économie de ce qui est en train de se tramer. Une démarche pleine d’incertitudes et de risques. Une confusion forte entretenue pour aboutir à une sorte d’impasse dont l’issue est incertaine.

Assane Samb