Un caissier détourne plusieurs millions de francs pour jouer au parifoot et s’offrir un voyage au Canada

Entre juillet 2022 et novembre 2023, Mamadou D. aurait puisé plus de 100 millions francs dans les caisses de l’agence de transfert d’argent où il travaillait depuis quatre ans. Jugé hier, par le tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu a écopé de six mois ferme pour abus de confiance.

Mamadou D. est le responsable de caisse d’une agence de tranfert d’argent, située aux Maristes. On lui donnait chaque jour des montants qu’il devait reverser aux différents caissiers. Seulement, Mamadou D. utilisait les fonds à des fins personnelles. Pis, il aurait englouti une partie de l’argent dans les jeux de hasard. Courant novembre 2023, le trésorier a remarqué que l’agence ne faisait pas de remontée. Sur ces entrefaites il a découvert qu’un approvisionnement de 9 millions francs n’a pas été répertorié alors que Mamadou D. a signé l’avoir reçu. Interrogé, le mis en cause a admis avoir détourné les 9 millions francs. Il a ainsi versé 3 millions francs tout en promettant de rembouser les 6 millions francs. Après avoir évalué son préjudice provisoire à 61 millions francs, l’entreprise a porté plainte. Attrait hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu a reconnu l’abus de confiance. Mais, il a refuté le montant du préjudice, alléguant qu’il lui ai impossible de détourner autant d’argent, car il y a une vérification journalière. Par ailleurs, Mamadou D. a précisé avoir défalqué 5 millions francs sur les 9 millons francs qu’il avait reçus au mois de novembre 2023. « J’ai versé les 5 millions à un certain Diabira qui m’avait promis un visa pour le Canada. J’ai connu ce dernier au mois d’Août. Il venait régulièrement à l’agence. Je lui remettais l’argent inconsciemment », a-t-il expliqué. D’après le représentant de la société de transfert d’argent, le prévenu a détourné plus de 100 millions francs entre juillet 2022 et novembre 2023. Me Abou Alassane Diallo a, pour sa part, estimé le préjudice à 61.206.852 francs. Selon lui, le prévenu s’est octroyé des prêts. Il jouait aussi au parifoot. En guise de réparation, l’avocat de la partie civile a demandé le remboursement des 61 millions francs. Le substitut du procureur a demandé au tribunal de condamner le prévenu à un an ferme pour le bien de la justice. Une peine que la défense a jugée sévère. Me Baba Diop a sollicité la clémence pour le prévenu qui, d’après lui, n’a pas un train de vie qui puisse penser qu’il a pris le montant avancé par la partie civile. Rendant sa décision, le juge a infligé une peine ferme de six mois au prévenu. Toutefois, il a ordonné expertise pour déterminer les manquants afin de fixer les dommages et intérêts.