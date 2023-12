Tout sur les 540 millions FCFA volés au CMS

Association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment de capitaux et complicité d’escroquerie, ce sont là les infractions visées contre A. Kounta, S. Ndour, M. Sagna, El Hadji A. Guissé et R. Ngom. Ils ont tous été inculpés hier par le Doyen des juges d’instruction avant d’être placés sous mandat de dépôt. Le montant reproché est de 540 millions de nos francs au préjudice du Crédit mutuel du Sénégal, précisément à l’agence Malick Sy. Comment cette somme importante a été puisée des caisses du Cms ? En fait, il a fallu une plainte d’une cliente et un constat des autorités du Crédit mutuel qui avaient remarqué qu’il y avait beaucoup de crédits accordés, surtout à l’agence Malick Sy dirigée par R. Ngom et que beaucoup de clients ne respectaient pas les échéances de remboursement, pour découvrir les malversations.

108 dossiers litigieux

L’enquête a ainsi permis aux pandores de trouver le modus operandi. Les responsables présumés ont profité du fait que le Cms octroyait des crédits à des clients souvent par un prêt sur gage. Des bijoux étaient mis en gage, d’abord expertisés et évalués par El Hadji A. Kassé le bijoutier attitré du Cms. C’est la cliente A. Diop qui avait déposé une plainte contre un agent mettant ainsi la puce à l’oreille de la Direction. Elle recevait des messages l’informant des échéances non respectées alors qu’elle s’était désistée à faire un prêt. Certains clients approchés pour un règlement du contentieux auraient affirmé que les prêts ont été initiés par la dame A. Kounta qui leur promet une aide de 200.000 francs. Elle les a mis en rapport avec l’agent de crédit A. M. Sagna qui, après déblocage des sommes, leur remettait les 200.000 francs promis et le reste était remis à A. Kounta. 108 dossiers litigieux montés par la dame A. Kounta ont été découverts pour un montant de 540 millions de francs.

Mais ce n’est pas tout, pour monter ces dossiers, il fallait des bijoux en gage. Après vérification faite par la banque avec une autre personne qualifiée, il a été constaté que les bijoux étaient des faux contrairement à ce qui était mentionné sur la fiche d’expertise fournie par leur expert attitré, en l’occurrence El Hadj Kassé et cette fiche est contresignée par le responsable des gages S. Ndour.

De l’or en toc

Les enquêteurs qui se sont rendus sur les lieux ont trouvés 111 lots de bijoux dans les coffres. Après expertise au niveau du service régional des mines et de la géologie, il s’est avéré que seul le lot inscrit sous le nom de A. Diop, la plaignante, était de l’or vrai ; tout le reste était du toc. Des accusations gravissimes à l’encontre de tout ce monde qui a été inculpé hier et placé sous mandat de dépôt. L’instruction menée par le juge Oumar Maham Diallo permettra de tirer cette affaire au clair.