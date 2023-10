Touba : la Fatwa de Serigne Mountakha contre le « bokalé » et le « chirk »

L’orthodoxie va être respectée à Touba. Le Khalife général des Mourides n’est pas dans une logique de négociation.

Aux gros problèmes, les grandes solutions. C’est la dynamique de Serigne Mountakha Mbacké. Le guide des Mourides a tout bonnement interdit le « chirk ».

Le khalife général des mourides est déterminé à réorganiser l’enseignement et la gestion des mosquées sur le périmètre du titre foncier de Touba. Pour Serigne Mountakha Mbacké, tout doit s’adapter aux recommandations et aux enseignements de Khadim Rassoul.

Ainsi, Touba met en garde les anticonformistes qui tentent de propager de nouvelles doctrines religieuses dans la cité de Bamba. L’implantation de ces lieux de culte (écoles coraniques ou mosquées) doit obligatoirement obéir aux directives du khalife général des mourides.

Dans cette croisade, Touba a déjà le soutien de l’État pour assainir l’enseignement et la gestion des mosquées, d’après Serigne Mountakha Mbacké. « Nous sommes prêts à y laisser nos vies pour obliger tout le monde à respecter la charte de Touba. On n’a pas besoin de nouvelles doctrines à Touba. Nous sommes dans une cité où le ‘Ndiguel’ (recommandation) y règne en maître. Désormais, l’implantation d’un lieu d’enseignement ou d’une mosquée doit être autorisée et supervisée par Touba », avertit le patriarche de Darou Miname.