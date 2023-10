Touba: Aïda Mbodji récuse Antoine Diome pour l’organisation de la présidentielle et fustige la pratique du parrainage

Les candidats à la candidature qui veulent occuper le fauteuil présidentiel au soir du 25 février prochain commencent à envahir le terrain pour convaincre l’électorat. C’est le cas de la présidente And Saxal Ligueye, Aïda Mbodji.

La Lionne du Baol était à Touba où elle a rencontré ses militantes qui ont massivement adhéré à son projet. Beaucoup de sujets ont été évoqués par l’ancienne ministre d’Etat sous le régime de Me Abdoulaye Wade. Abordant le rejet de la requête des avocats de Ousmane Sonko, la femme politique, originaire de Bambey, parle d’une décision illégale avant d’accuser le ministre de l’Intérieur. «Ce n’est pas à Antoine Diome ou à ses services de se prononcer sur l’inéligibilité de Sonko. Il n’est pas le juge électoral. Et le combat n’est pas encore fini. L’espoir est toujours de mise. Combien d’obstacles et de pièges, Sonko a réussi à déjouer grâce à Dieu ? Ce piège aussi sera surmonté. Nous allons épuiser toutes les voies de recours», a-t-elle dit.

Concernant l’organisation de la présidentielle, Aïda Mbodj a récusé le ministre de l’Intérieur. «On a voulu éliminer un candidat qui cristallise l’espoir de la jeunesse. Et c’est cela qui est à l’origine de cette pléthore de candidatures. C’est pourquoi nous estimons que ce n’est pas à ce ministre de l’intérieur d’organiser la présidentielle. J’estime, par ailleurs, que la justice a, dans cette affaire, raté une bonne occasion de se ressaisir», remarque-t-elle. L’autre pratique qu’elle a dénoncée est le système de parrainage. «Nous allons suivre les règles imposées par le parrainage même si nous pensons que ce filtre est anti-démocratique et illégal. Mais nous nous efforcerons à le perforer pour que, tous ensemble, puissions dégager loin de nous ce régime qui n’a fait que trop souffrir les Sénégalais. Ce parrainage, Macky Sall voulait en faire une contrainte, mais nous avons réussi à transformer cette contrainte en opportunité», indique-t-elle.

Pour le choix porté sur Amadou Ba, la patronne de And Saxal Ligueye pense que élire le premier ministre, c’est réélire Macky Sall. «Et nous avons l’obligation d’oblitérer cette forfaiture», martèle-t-elle. La candidate de la coalition ‘’Aïda Mbodj 2024’’ a été positionnée à la 28 ème place dans le fil des candidats par rapport au dépôt des parrainages. Elle se réjouit de la valeur spirituelle du nombre qui est assez significatif et assez symbolique dans une cité religieuse comme Touba. Elle invite les populations de la ville à ne ménager aucun effort pour réussir un parrainage massif en faveur de sa candidature «Nous sommes de Touba, nous avons une maison à Touba et Touba nous rend suffisamment cet intérêt que nous avons pour elle», explique-t-elle.