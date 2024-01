Top Infos Rewmi du 30/01/2024: Birahim Seck prend position sur la polémique UMS – PDS…Drame à Thiaroye sur mer….Mouvement d’humeur des travailleurs pour 72 heures à l’hôpital Roi Baudouin….Kafountine …..Collision entre un bus et un camion frigorifique à Pire Gourèye….

Drame à Thiaroye sur mer

Deux filles d’une même famille ont perdu la vie après avoir absorbé un produit appelé malathion. Selon la Rfm qui a donné l’information, les victimes ont confondu ce désinfectant à de l’essence vanille et l’on versé dans le thiacry. Malheureusement, elles n’ont pas survécu et sont mortes après leur évacuation à l’hôpital.

Les députés en plénière ce mercredi

Les députés sont convoqués en plénière ce mercredi 31 janvier. L’ordre du jour appelle l’examen d’un projet de résolution pour la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire. L’objectif, c’est d’éclairer la lanterne de l’hémicycle sur l’élimination de Karim Wade et d’autres candidats de la course à la présidentielle. Cette proposition a été portée par le groupe parlementaire Liberté Démocratie et Changement dirigé par Mamadou Lamine Thiam du Parti démocratique sénégalais. L’enquête vise deux juges du Conseil Constitutionnel.

Birahim Seck prend position sur la polémique UMS – PDS

Dans un communiqué publié, dimanche soir, l’Union des magistrats sénégalais (Ums) a clairement indiqué qu’« aucune commission parlementaire n’a compétence pour entendre un magistrat », se fondant sur le principe de la séparation des pouvoirs de de l’indépendance de la Justice. Mais le coordonnateur du Forum civil n’est pas du même avis. Selon Birahim Seck, « le principe de la séparation des pouvoirs soulevé par l’Union des magistrats sénégalais (UMS) ne suffit pas pour ne pas entendre des membres du Conseil constitutionnel par une commission d’enquête parlementaire », a-t-il souligné.

Et de persister: « Les magistrats peuvent entendre des membres de l’Assemblée nationale et de l’Exécutif, la réciprocité devrait être de mise dans une démocratie ». M. Seck ajoute enfin que « si les magistrats veulent dessaisir l’Assemblée nationale, ils savent quoi faire ». Dans une note signée ce lundi matin, le Pds a précisé que les membres du Conseil constitutionnel ne font pas partie du corps des magistrats et des Cours et Tribunaux du Sénégal. Par conséquent, la formation libérale soutient que « les actions menées à leur encontre ne sont pas liées à une ingérence dans l’indépendance du pouvoir judiciaire ».

Collision entre un bus et un camion frigorifique à Pire Gourèye

Hier dimanche vers 20 h, un bus qui avait quitté Saint-Louis et qui transportait des fidèles chrétiens a heurté un camion frigorifique vers Pire Goureye, dans le département de Tivaouane. Plusieurs blessés ont été notés, dont un dans un état grave. Aucun mort n’est pour le moment à déplorer. Selon des informations, le bus qui roulait à vive allure tentait de dépasser une voiture lorsqu’il s’est trouvé nez à nez avec le camion frigorifique. Conscient qu’il ne pouvait plus éviter la collision, le chauffeur du bus a tenté de sortir de la route, mais a heurté de plein fouet le camion frigorifique avant de terminer sa course dans les buissons.

Les premiers secours sur les lieux ont été les autres conducteurs et passagers qui se sont arrêtés. Dans le bus, les blessés sont nombreux, mais sans gravité, tandis que du côté du camion frigorifique, les dégâts sont importants. La cabine du chauffeur a été totalement amochée et l’un des deux passagers a été grièvement blessé. Le chauffeur du bus, fautif selon plusieurs témoins, a pris la fuite.

Mouvement d’humeur des travailleurs pour 72 heures à l’hôpital Roi Baudouin

Les travailleurs de l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye sont en mouvement d’humeur de trois jours, à partir de ce lundi 29 janvier 2024. Depuis ce matin, ces derniers arborent des brassards rouges. En effet, les médecins sont en grève depuis un certain temps. Ce mouvement d’humeur vient s’ajouter aux multiples tracasseries des patients. Malgré tout, aucune mesure n’a été prise pour trouver une solution à cette situation dont les populations paient les pots cassés.

Les travailleurs annoncent une conférence de presse dans les prochains jours pour dénoncer la crise que traverse la structure. Crise essentiellement due à une mauvaise gestion, selon eux. La même source informe que les conditions de travail sont inhumaines, alors que la radio de l’hôpital est à l’arrêt, tout comme la chirurgie oculaire et l’urologie. Les autorités du ministère de la Santé sont interpellées, afin que des décisions idoines soient prises pour sauver l’établissement. C’est ainsi que les travailleurs exigent l’envoi d’inspecteurs et d’auditeurs pour une évaluation de l’hôpital Roi Baudouin dans les plus brefs délais.

Kafountine

La commune de Kanfountine (Sud) a réceptionné des équipements médicaux pour renforcer les structures sanitaires de la localité. Profitant de l’occasion les habitants de Kafountine par la voix de la 3eme adjointe au maire Niara Diabang ont plaidé pour l’érection d’un centre de santé dans leur commune. Niara Diabang a également magnifié le renforcement du secteur sanitaire dans sa commune qui compte neuf postes et de cases de santé.

Par ailleurs, l’édile a soutenu que « la population de Kafountine a dépassé le niveau d’un poste de santé ». Elle fait savoir que cette zone balnéaire fait plus de 41 000 âmes, selon le dernier récemment de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Kafountine (Bis)

« Au-delà des autochtones, Kafountine reçoit beaucoup d’autres personnes pendant la saison touristique et la campagne de pêche », a –telle indiqué, soulignant la « nécessité d’ouvrir un centre de santé dans la commune qui compte 14 îles ». Le don est composé de lits et de déambulateurs, entre autres. Il a été octroyé par des partenaires de la municipalité.

Pour l’infirmier-chef de poste de Kafountine, Moustapha Sané, cet équipement va permettre d’améliorer la prise en charge des patients. L’ICP d’ajouter que le poste santé en a besoin de même que la population, dans la mesure où « des patients ne peuvent pas être hospitalisés avec des lits désastreux, comme c’est souvent le cas ». Et si les conditions de prise en charge des patients sont améliorées, forcément, les indicateurs vont connaître une amélioration et pourront être relevés, souligne-t-il.