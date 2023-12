Top Infos Rewmi du 29/12/2023: Ndella Madior envoyée en prison….L’Association des assureurs du Sénégal (AAS) a lancé, jeudi, une plateforme de digitalisation…..Sidiki Kaba rassure…..Les avocats de Sonko n’ont pas été notifiés du recours de l’AJE…..

Les avocats d’Ousmane Sonko n’ont pas été informés du recours de l’agent judicaire de l’État, Yoro Moussa Diallo qui demande la cassation de la décision du tribunal de Dakar ordonnant la réintégration de l’opposant sur les listes électorales, informe une source généralement bien informée. Dans l’ordre normal des choses, cela incombe au président du tribunal d’instance de Dakar de faire les diligences afin que le greffier puisse acheminer cette signification qui déclenche le délai de réponse, imparti aux avocats de Sonko qui est de 8 jours. Cependant, cela ne semble pas étonner la défense de Sonko d’autant plus qu’ils n’ont pas confiance aux juges de la Cour Suprême.

Les robes noires préfèrent user de l’ordonnance du tribunal d’instance de Dakar qui tient toujours puisque le recours n’est pas suspensif. Militaires tués après l’explosion d’une mine à Bignona Quatre militaires ont été tués, le 15 décembre, après que leur véhicule a sauté sur une mine antichar dans le département de Bignona. Huit personnes ont été arrêtées, dans le cadre de l’enquête sur ce drame, dont le chef du village de Diaboudior. Ce dernier est considéré comme un complice du principal poseur de la mine. Les huit individus ont tous été placés en garde à vue. Reprise des cours à l’UCAD Un communiqué rendu public avant-hier, mercredi, faisait état d’une reprise officielle des cours en présentiel à la faculté des lettres et sciences humaines (Flsh) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad).

Le Doyen de ladite faculté informe que ces cours en présentiel sont des « séances de remédiation » qui se feront dans d’autres sites. « En accord avec le rectorat, nous vous informons que des séances de remédiation du second semestre se dérouleront en présentiel du 03 au 31 janvier 2024 dans les sites externes ci-après : Cices, Lycée Maurice Delafosse, Institut islamique de Dakar », lit-on dans un communiqué. La note précise que ces « cours en présentiel sont des séances de remédiation qui renforcent, pour le compte du second semestre 2022-2023, les enseignements synchrones et asynchrones déjà effectués et la mise en ligne des ressources pédagogiques dans les plateformes dédiées effective depuis juin 2023 ». Les voleurs dictent leur loi à la population de Galoya Au village de Galoya dans l’arrondissement de Saldé, les populations ne peuvent plus fermer l’œil. Pour cause, dans cette localité les voleurs dictent leur loi. Impuissant face à cette situation qui a créé une psychose, les notables du village lancent un SOS. « Il y a de cela une vingtaine d’années Galoya a totalement changé de visage sur le plan urbanistique et sur le plan démographique. Au niveau des activités économiques, c’est vrai que tous les corps de métiers sont développés à Galoya. Que ce soit le commerce, une population interloque des bandits de grand chemin et attaquent régulièrement et qui crée l’insécurité dans la commune. Ceci est attesté au moins depuis les 12 derniers mois des vols assez spectaculaire», a déclaré Mamadou Thiam, un des notables du village de Galoya. Pire, ajoute M. Thiam : «Une maison qui n’est pas loin de là, a été cambriolée, des grilles défoncées et des valeurs inestimables en or, en argent et autres bijoux emportés. Les voleurs, les bandits, en véhicule, une dizaine de personnes en Pick-up avec des fusils dignes de militaire ont attaqué neutralisé des vigiles. Montre que Galoya est un centre spécial, un centre de redistribution», livre notre source.

Ndella Madior envoyée en prison

Selon son avocat, Me Aboubacry Barro, la Ndella Madior Diouf, finalement placée sous mandat de dépôt ce jeudi, a accueilli, avec sérénité, sa détention préventive. «Elle s’en remet à la volonté divine. Elle est restée calme tout au long de la procédure», a déclaré la robe noire. L’avocat de faire savoir que sa cliente a laissé entendre que cela lui permettra même d’éclairer la lanterne du juge d’instruction lorsqu’elle sera entendue sur le fond du dossier. Pour rappel, des témoignages alarmants ont émergé sur les conditions de vie des nourrissons accueillis dans la pouponnière «Keur Yeurmandé ». Ces révélations ont suscité une vague d’indignation menant à des appels pour la fermeture immédiate de l’établissement et l’adoption de mesures législatives strictes pour réguler l’ouverture et le fonctionnement des structures d’accueil pour enfants.

Assurance

L’Association des assureurs du Sénégal (AAS) a lancé, jeudi, une plateforme de digitalisation et de dématérialisation des attestations d’assurance automobile pour permettre une plus grande transparence et une diligence dans le traitement des dossiers de sinistres. ‘’Cette plateforme garantira la rapidité dans le règlement des sinistres, ainsi que la transparence, la traçabilité et la fiabilité des transactions tout au long du processus de contractualisation : la souscription, le paiement, le renouvellement, etc.’’, a déclaré Oumou Niang Touré, la présidente de l’AAS. Pour rattraper le retard des compagnies d’assurance dans le domaine de la dématérialisation des procédures, ‘’il fallait trouver des solutions nouvelles dans un contexte dernièrement marqué par la crise du Covid 19, du confinement et du télétravail’’, a-t-elle ajouté.

UCAD

A l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), les cours en présentiel vont démarrer dans certaines facultés. Mais déjà, des cours de remédiation sont prévus hors de l’enceinte de l’Université. «En accord avec le Rectorat, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines informe que des séances de remédiation du second semestre se dérouleront en présentiel du 03 au 13 janvier 2024 dans les sites externe», lit-on dans un communiqué de presse de la Faculté des lettres et sciences humaines. Et ces séances de remédiation, informent les autorités de ladite Faculté, se tiendront au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices), au Lycée Maurice Delafosse et à l’Institut islamique de Dakar.

Sidiki Kaba rassure

Pour la présidentielle de 2024, le ministre de l’intérieur, un des principaux organisateurs du scrutin a tenu à rassurer ce jeudi, les acteurs quant à une bonne organisation de l’élection. Sidiki Kaba s’engage à travailler de manière inclusive. D’après lui, aucun acteur ne sera laissé en rade. «Les rendez-vous électoraux réguliers qui rythment notre démocratie ont fini de hisser encore plus haut notre pays. Leur bonne organisation, reconnue par tous les acteurs notamment la société civile et les observateurs a confirmé le dynamisme et nos valeurs démocratiques», a déclaré Me Sidiki Kaba lors de la cérémonie de décoration des agents du ministère de l’Intérieur.