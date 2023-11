Top Infos Rewmi du 28 11 2023: Campagne arachidière….Un chauffeur heurte mortellement un lycéen à Diourbel et prend la fuite…Bataille rangée entre le camp du DG de la Lonase et celui du camp Mame Boye Diao….‘’Sora le Révolutionnaire’’ et…

Un chauffeur heurte mortellement un lycéen à Diourbel et prend la fuite

Drame à Diourbel où un chauffeur a perdu, ce lundi matin, le contrôle de son véhicule qui a fini sa course sur un groupe d’élèves. L’accident a occasionné un mort. Il s’agit d’un lycéen de 18 ans en classe de seconde, selon des sources. Un autre élève s’en est sorti avec des blessures graves. À la suite du drame, le conducteur a abandonné son véhicule sur place avant de prendre la fuite. Informés des faits, les hommes du commissaire Mor Ngom se sont transportés aussitôt sur la route de l’autoroute à péage. Après le constat de la police, le corps sans vie de B. Badiane a été déposé par les sapeurs-pompiers à la morgue de l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel pour autopsie. Le véhicule du fugitif est actuellement immobilisé dans les locaux du commissariat central de Diourbel.

Campagne arachidière

Au lendemain du conseil interministériel sur la campagne de commercialisation arachidière dont le démarrage est fixé au 30 novembre, c’est encore la soupe aux grimaces chez certains acteurs de la filière oléagineuse. C’est le cas des opérateurs privés réunis au sein de la Fnops/T. Ces derniers, qui étaient en conclave dans la capitale du Saloum, ont fait part de leurs inquiétudes face à cette échéance. «Nous saluons les initiatives prises par le Premier ministre sur instruction du Président de la République de faire passer le prix au producteur de 275 à 280 francs au titre de prix plancher afin de protéger les producteurs », s’est d’abord réjoui le président de l’organisation faîtière des opérateurs privés actifs dans la commercialisation arachidière, Modou Fall. Une échéance qui ne se présente pas, cependant, dans les meilleurs auspices.

Campagne arachidière (Bis)

Pour cause, la campagne qui va démarrer dans quelques jours pourrait se faire sans ces opérateurs. «Nous courons derrière des arriérés de paiement de factures sur les deux dernières campagnes qui se chiffrent à 71 milliards de nos francs. Sans l’épuration de ce passif par l’Etat, il nous sera impossible de participer à cette campagne qui se profile. C’est pourtant nous nous en ouvrons au Président Macky Sall pour le règlement de cette facture pour une bonne campagne de commercialisation 2023-2024 », a poursuivi Modou Fall. Ses camarades ont par ailleurs formulé des griefs à l’encontre des industriels sur les questions du paiement à temps des factures et la baisse du taux d’abattement. «On ne peut pas payer au prix comptant les producteurs, et se retrouver avec des tonnes d’abattement à supporter en plus de retards dans les règlements après la réception des graines », met en garde pour sa part Cheikh Kassé Tall, le président de la zone centre est de l’organisation.

Bataille rangée entre le camp du DG de la Lonase et celui du camp Mame Boye Diao

Trois points étaient à l’ordre du jour. C’est d’abord la restitution des besoins prioritaires issus du forum communal pour l’élaboration du budget participatif de l’année 2024. Vient ensuite le débat sur les orientations générales du budget pour l’année 2024 et, enfin, l’adoption et le vote du montant proposé pour le budget participatif pour l’exercice 2024. Les travaux qui devraient démarrer à 9 heures ont été interrompus par une bataille rangée entre les conseillers sensibles au camp du Dg de la LONASE Abdourahmane Doura Baldé et ceux du camp du Maire Mame Boye Diao. Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre pour ramener le calme. C’est finalement à 14 h que la session a repris sous haute surveillance policière.

4ème édition des journées d’Excellence

Les 3 grands lycées de la commune de Diarrère ont accueilli la 4ème édition des journées d’Excellence initiées par le Ministre Moïse SARR. Selon une note transmise, « ce sont 600 élèves des lycées de Bicole, de Diarrère et de Diohine mais également des collèges de Mbettite et de Gadiack qui ont été récompensés et ceux vulnérables à la déperdition scolaire soutenus à travers une distribution de kits scolaires ». » L’objectif est de célébrer l’excellence pédagogique et encourager l’engagement civique et citoyen des élèves au grand bonheur des parents et de toute la communauté éducative », a rappellé le nouveau Ministre Conseiller à la Présidence de la République et PCA de la Seter.

4ème édition des journées d’Excellence (Bis)

Deux prix spéciaux ont été créés lors de cette 4ème édition. Il s’agit du « Prix Gorgui Faye » » en l’honneur et en mémoire de M. Gorgui FAYE, Professeur émérite de mathématiques et Président de l’association des parents d’élèves de Diarrère, rappelé à Dieu au mois dernier. C’est pour récompenser l’excellence dans les filières scientifiques notamment en mathématiques dans les lycées de la commune et du « Prix Anne-Marie Fall ». Pour saluer les efforts soutenus et remarquables de cette dame de cœur, très active depuis plus d’une trentaine d’années dans les domaines éducatif, social et économique ». Le Ministre a remis un fauteuil roulant au poste de santé de Diarrère à la demande du comité de gestion pour un meilleur accueil des personnes âgées et des patientes de la maternité et mis à disposition de l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Dioffior une imprimante neuve multifonction en récompense de l’engagement et du dynamisme de l’inspecteur M. Diadhiou. M. Sarr a saisi cette occasion en vue de » faire un plaidoyer fort sur le civisme et la citoyenneté, et en faire un moment de sensibilisation sur des enjeux cruciaux tels que les mariages précoces et la déperdition scolaire », a-t-on lu.

‘’Sora le Révolutionnaire’’ et…

Elles nous viennent de son avocat, l’infatigable Me Khourreyssi Ba. Selon la robe noire, le coordonnateur des jeunes patriotes de Yeumbeul et Keur Massar, Mansour Diop, alias «Sor le Révolutionnaire », attend d’être présenté à un juge d’instruction. Ce, après avoir été déféré hier matin au parquet du TGI de Pikine-Guédiawaye après deux interrogatoires et une perquisition de la demeure familiale. Dans la même veine, Me Ba a également donné des nouvelles de Coline Fay, la jeune militante de nationalité française, également militante déclarée de la JPS. Celle-ci, placée sous mandat de dépôt depuis le 24 novembre dernier, «endure les affres de son 10ème jour de grève de la faim en prison au camp pour femmes de la Sicap Liberté VI ».

…Coline Fay

Toujours selon Me Ba, «l’’identité remarquable des poursuites à l’encontre de ces jeunes (auxquels il convient d’ajouter les 6 co-inculpés de Coline Fay Interpellés le 17 avec cette dernière à la Cour Suprême) réside dans la qualification criminelle des faits qui leur sont reprochés». «Un chapelet de crimes d’une gravité et d’une variété telles que la possibilité n’est même pas offerte de tenter la comparaison avec les actes de désespoir des jeunes orphelins de Gaza victimes de la machine à tuer sioniste, des jeunes résistants français devant la barbarie nazie ou alors des filles de Saïgon défendant âprement leur vie contre les génocidaires yankee », décrie Me Ba. Et, l’avocat d’en conclure qu’il est «grand temps de cesser de jouer avec cette jeunesse accusée d’être « terroriste » alors qu’elle est sciemment terrorisée pour être amenée à répudier ses responsabilités dans le jeu politique qui la concerne au tout premier plan en tant que fer de lance et actrice majeure d’une démocratie vivante, jeune et turbulente».