Top Infos Rewmi du 27/12/2023: Remous à l’AnaCmu….Plus de 600 détenus réclament la tenue de leur procès…L’AJE a déposé son pourvoi….Affaire des filles violées par le maître coranique à Jaxaay…Douanes…

L’AJE a déposé son pourvoi

Alors que le dépôt des dossiers de candidature a pris fin ce mardi à minuit, l’Agent judiciaire de l’Etat bouge enfin ! Notre source a appris que Yoro Moussa Diallo et son équipe étaient au Greffe du Tribunal d’instance de Dakar pour déposer le pourvoi en cassation contre la décision de cette juridiction annulant la radiation de Sonko des listes électorales et ordonnant sa réintégration. L’Aje avait dix jours pour se pourvoir. Après réception du pourvoi, la Cour suprême va statuer en chambres réunies. C’est la dernière carte de l’opposant dans cette affaire de radiation. Mais qui ne devrait pas remettre en cause le processus. Le leader de l’ex-Pastef à déposé, lundi, sa candidature au Conseil constitutionnel sans ses listes de parrainages et l’attestation de la Cdc pour sa caution.

Sytjust

Le syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) va poursuivre son mot d’ordre de grève. Il décrète 72 heures de grève du mercredi 27 au vendredi 29 décembre 2023, lit-on dans un communiqué parvenu à Rewmi Quotidien. Le mot d’ordre habituel de deux jours passe ainsi à trois. En effet, dans un communiqué, les syndicalistes de la justice précisent avoir décrété 72 heures de grève. Les jours concernés sont les mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 décembre 2023». Selon la même source, «les 24 heures de plus par rapport aux grèves de 48 heures observées les cinq dernières semaines est la réponse à l’absence de réaction de M. Gallon Ba, ministre de la Fonction publique face aux exigences que le Sytjust lui a expressément adressées dans son préavis de grève du 19 octobre 2023».

Remous à l’AnaCmu

La Direction générale de l’agence nationale de la couverture maladie universelle (AnaCmu) a opposé un refus catégorique à son personnel pour ce qui est de la subvention de la restitution. Cet avantage est prévu par la loi de finances de 2023. Et pour justifier sa position, la direction avance des raisons manifestement fallacieuses. Du moins selon le collège des délégués, la sous-section SDT-3S et la Section SAMES de l’Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle (ANACMU). Ils ont tenu à informer l’opinion nationale et internationale de la situation extrêmement grave qui prévaut dans ladite Agence à travers un communiqué rendu public.

Me Moussa Diop

Le mandataire nationale du parti politique « Ang Gor » AG/Jotna, Boubacar Kamara, a été, ce 26 décembre, au Conseil Constitutionnel. Ceci en vue de déposer la candidature de maître Moussa Diop. Ce dernier, ayant maille à partir avec la justice, est en détention depuis le vendredi 15 décembre. Le juge d’instruction du deuxième cabinet du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Dakar, Mamadou Seck, a envoyé l’avocat en prison suivant ainsi la demande du Procureur de la République, Abdou Karim Diop qui avait requis le mandat de dépôt. Candidat déclaré, Me Moussa Diop est poursuivi pour ses déclarations à propos d’un contrat d’exploitation d’une mine de diamants dans le Nord du Sénégal et impliquant « le Président Macky Sall, l’industriel Jean-Claude Mimran, Mamadou Diagna Ndiaye, et l’ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye

Pénurie de riz à Kaolack

Depuis une semaine, les habitants de Kaolack font face à une pénurie de riz. Commerçants et consommateurs déplorent la rareté et la cherté du prix au kg de cette denrée qui perdure au marché central de Kaolack. Ils interpellent les autorités sur ce problème qui risque de se généraliser. « C’est très difficile et très inquiétant cette pénurie de riz. On n’ignore jusque-là les raisons. C’est soit parce que les grossistes refusent de vendre le riz qu’ils ont stocké, soit qu’ils n’ont pas de riz. Nous invitons l’Etat à réagir », a déclaré un commerçant. Joint au téléphone, le chef du service régional de commerce de Kaolack explique cette situation par « des problèmes de distribution du riz importé d’Inde ». Toutefois, il souligne que « des dispositions sont prises pour régler ce problème dans les meilleurs délais ».

Plus de 600 détenus réclament la tenue de leur procès

À la Maison d’Arrêt et de Correction de Mbour, plus de 600 détenus attendent d’être jugés. Dans les liens de la détention depuis 3-6 ans, ces prisonniers veulent être édifiés sur leur sort. Ainsi, dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Justice, ils dénoncent les “lenteurs notées dans le traitement de leurs dossiers”. Ils exigent à cet effet “l’ouverture d’une enquête judiciaire et ce dans les plus brefs délais”. A défaut de quoi, ils menacent d’observer une grève de la faim pour que leur cause soit entendue.

Affaire des filles violées par le maître coranique à Jaxaay

L’affaire des 9 filles violées par un maître coranique à Jaxaay n’est pas du goût du collectif Dafadoy. Dans un communiqué rendu public, il dénonce « cet événement odieux qui est enregistré à quelques jours des cérémonies de clôture des 16 jours d’activisme qui, selon eux, constitue une campagne de plaidoyer contre les violences faites à l’égard des femmes », lit-on dans la note. Ainsi, le collectif Dafadoy « dénonce avec véhémence cet acte ignoble commis sur des mineurs et qui porte atteinte à leur dignité et intégrité ». C’est pourquoi, il « appelle à la mobilisation afin que des actions concrètes soient menées pour une application effective de la loi et l’éradication du viol dans la société sénégalaise. » Par ailleurs, « il exige une prise en charge effective et une justice équitable en faveur des victimes. » Et de recommander : « aux autorités judiciaires de mettre la lumière sur cette affaire et d’appliquer la loi dans toute sa rigueur ».

Douanes

La direction Générale des Douanes a annoncé le lancement de la « dématérialisation intégrale » des formalités de dédouanement dans toutes les unités douanières connectées au système « Gaïndé », à partir du 1er janvier 2024. Dans un communiqué transmis, la division de la communication et des relations publiques des Douanes, indique que ceci entre « dans le cadre de la modernisation de ses services ». Elle souligne par ailleurs que cette réforme a été précédée par des « campagnes de formation et de sensibilisation sur plus de trois mille (3000) acteurs du dédouanement. Le communiqué ajoute que cette dématérialisation des procédures se traduira par la digitalisation intégrale du traitement des déclarations en détail.

La Direction Générale des Douanes de lister les avantages liés à cette dématérialisation pour les acteurs de la chaîne logistique internationale. Il s’agit entre autres : « d’une célérité accrue des procédures, d’une diminution des frais de passage en douane consécutive, à la suppression des frais d’impression et d’archivage physique des dossiers, au gain substantiel de temps pour l’opérateur.. et enfin à la sécurisation des recettes douanières avec une plus grande transparence introduite dans la gestion des formalités de dédouanement », renseigne le communiqué émanant de la Direction Générale des douanes.