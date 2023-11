Top Infos Rewmi du 24 11 2023: Plaintes contre Oumar Sall….Birahim Seck sur la modification de la loi portant création de l’OFNAC….Nit Doff retourne en prison….L’AGEROUTE victime de piratage par le groupe lock bit…Seydi Gassama demande la libération de l’activiste Alioune Sané…..

Nit Doff retourne en prison

Placé sous contrôle judiciaire le 16 octobre dernier, Mor Talla Guèye vient d’être inculpé puis placé sous mandat de dépôt ce jeudi 23 novembre, selon Me Khoureychi Bâ. Pour rappel, l’activiste a été déféré par la SR de Colobane à la suite d’une auto saisine du parquet. Il est poursuivi pour outrage au chef de l’État, outrage envers les autorités et les dépositaires de la force publique, appel à l’insurrection et actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et ayant entraîné des troubles politiques graves.

Plaintes contre Oumar Sall

Plusieurs médias ont annoncé, hier, le retrait de la plainte des tidianes contre le prêcheur Oumar Sall, suite à la rencontre des plaignants, du Cudis et d’autres organisations islamiques. Mais, dans un communiqué transmis, le collectif des plaignants contre le prêcheur mis en cause a annoncé que la plainte ne sera pas retirée et qu’ils sont dans l’attente d’un règlement définitif de ce différend devant les tribunaux, pour éviter un règlement par d’autres moyens par les talibés attaqués dans leur foi depuis plusieurs années ». Selon le collectif, après cette rencontre dans les locaux du Cudis, il était convenu de retirer la plainte, mais après la réunion, le docteur Ahmed Lô (proche d’Oumar Sall, selon le collectif) a avancé des propos qui n’attisaient pas le feu. « Malheureusement, à la grande surprise, dans les heures qui ont suivi cette rencontre, les sorties des proches d’Oumar Sall, notamment le docteur Ahmed Lô, par un discours violent et haineux, ont mis en échec les efforts consentis pour aller dans le sens d’une entente », ont fait savoir les tidianes.

Plaintes contre Oumar Sall (Bis)

Et de poursuivre: « Ceci montre à suffisance qu’Oumar Sall et ses partisans ne cherchent pas la paix. Ils sont toujours dans une logique de défiance et de mépris. À cet égard, vous conviendrez avec nous que les efforts de ces respectueuses bonnes volontés ne peuvent malheureusement plus prospérer devant autant de désinvolture et d’indiscipline de la part des partisans de M. Sall ». Le collectif des tidianes plaignants a, par la même occasion, tenu à rappeler les nombreuses offenses du prêcheur Alioune Sall à l’encontre de leur guide religieux Cheikh Ahmed Tidjani et de la confrérie. « Cheikh Tijaani était un chrétien dont le vrai nom était Michel, donc un arnaqueur méconnu de ses disciples. Cheikh Tijaani était un falsificateur de billets de banque, ce qui lui a valu d’avoir été chassé de l’Algérie d’où son installation au Maroc. Il fut une époque où les disciples de Cheikh Tijaani ne priaient pas la prière de « takussaan », car le diable avec qui Cheikh avait signé un pacte n’aimait pas entendre l’appel du muezzin à cette heure. La “Perle de la perfection” (Jawharatul Kamal) que les tidianes récitent a été communiquée à Cheikh par le diable lors de leur pacte, etc., etc. La Wazifa, sans la nommer “est du shirk” », ont-ils cité, ajoutant que « pour sauvegarder notre vivre-ensemble, le collectif réclame justice.

Birahim Seck sur la modification de la loi portant création de l’OFNAC

Le Conseil des ministres a examiné et adopté hier le projet de loi modifiant la loi portant création de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption, (OFNAC), et le projet de loi modifiant la loi relative à la déclaration de patrimoine. Un plaidoyer du Forum civil qui vient d’être satisfait sur la forme selon son coordonnateur. Cependant, dans le fond, Birahim Seck veut voir le contenu des textes, lui permettant de faire une appréciation générale. Selon lui, aucune intention politique ne doit être prêtée au Président de la République après l’adoption de ces deux textes. « Après une évaluation de la loi sur la déclaration de patrimoine, nous avons constaté qu’il y avait une faiblesse au niveau de la sanction, mais également les axes qu’il y a pas mal d’assidus qui n’étaient pas pris en compte dans le cadre de cette loi. Il y a des propositions qui ont été effectuées. En ce qui concerne la loi sur l’OFNAC, en réalité, l’OFNAC n’avait pas d’officier de police judiciaire en tant qu’instance qui doit effectuer des investigations et des enquêtes », notifie-t-il. Ce sont ces faiblesses qui ont été constatées. Et, il y en a d’autres. Ensuite, nous avons porté le plaidoyer par des déclarations, par des rencontres avec les autorités, par des séances de travail avec l’Office national anti- corruption au niveau opérationnel, mais également au niveau stratégique.

Birahim Seck sur la modification de la loi portant création de l’OFNAC (Bis)

Aujourd’hui, l’État du Sénégal en Conseils des ministres vient d’adopter les deux projets de texte » se réjouit Birahim Seck. En attendant de voir le contenu, le coordonnateur du Forum Civil s’est félicité de cette avancée et de cette adoption de ces deux projets de texte au niveau du Conseil des ministres. Avant de poursuivre : « Nous avions sorti une déclaration il y a quelques semaines concernant les engagements que le Sénégal avait pris auprès du FMI. Je pense qu’après qu’il y a eu des suites, des rencontres, des discussions, des champs de travail. Il ajoute que « cette décision du Président ne nous surprend pas. Car, c’est une suite logique. On pourrait même dire qu’on a retardé à prendre ces deux taxes- là ». Il rassure par ailleurs qu’il n’y a pas une connexion entre les échéances à venir et l’adoption de ces deux textes sur la modification de la loi portant création de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption, (OFNAC), au niveau du Conseil des ministres.

Seydi Gassama demande la libération de l’activiste Alioune Sané

Dans un poste sur la plateforme X, Seydi Gassama réclame la libération de l’activiste Alioune Sané, « arbitrairement » remis derrière les barreaux depuis le 5 octobre dernier.« J’ai rendu visite hier, à Aliou Sané détenu arbitrairement à la prison de Rebeuss par le régime du PR Macky Sall, depuis le 05 octobre 2023. Il est en bonne santé et son moral est bon malgré l’arbitraire dont il est victime. Nous demandons sa libération immédiate et sans condition », a lancé le droit de l’hommiste. Rappelons que le 5 octobre 2023, Aliou Sané a été arrêté devant son domicile et conduit à la prison Rebeuss de Dakar, alors qu’il avait bénéficié d’une liberté provisoire de la part du juge d’instruction. Son arrestation fait suite à la décision du juge de la chambre d’accusation du Tribunal de Grande Instance de Dakar rendue le 25 juillet 2023, qui a suivi la demande du procureur de la République.

L’AGEROUTE victime de piratage par le groupe lock bit

L’agence en charge des chantiers routiers au Sénégal, victime d’une cyberattaque a vu ses données publiées par le groupe cybercriminel lock bit qui a publié près de 18 Go de données du leader des chantiers routiers au Sénégal. L’AGEROUTE Sénégal est chargée, de manière générale, de la mise en œuvre de tous les travaux de construction, de réhabilitation et d’entretien de routes, de ponts et autres ouvrages d’art ainsi que de la gestion du réseau routier classé. Ce groupe, dont certains de ses membres ont demandé une rançon à l’agence routière, a mis à exécution sa menace en publiant ces données critiques. Les cyberattaques sur le continent africain ne sont plus un mythe, mais bien une triste réalité face à laquelle des mesures appropriées sont bien à prendre.