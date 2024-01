Top Infos Rewmi du 24/01/2024: Le maire de la commune de Thiès accusé de détournement…Brigade des sapeurs-pompiers….Enterrement de Ndèye Fatou Diaga Diouf Seck…Projet routier Mbour-Fatick-Kaolack…Grève aux ICS…Une détenue de moins….

Enterrement de Ndèye Fatou Diaga Diouf Seck

Suite au décès de Ndèye Fatou Diaga Diouf Seck, la famille de feu Thione Seck informe que l’enterrement de leur chère mère aura lieu demain mercredi 24 janvier, au cimetière de Yoff à 17 h 30. Les condoléances seront reçues au domicile familial, le jour même. Il y a lieu de noter qu’il n’y aura point de cérémonie à compter du mercredi 24 janvier. Il n’y aura point de troisième jour ni de huitième et de quarantième jour, conformément aux vœux de la disparue.



Le maire de la commune de Thiès accusé de détournement



Une affaire de détournement présumé pourrit l’atmosphère de la mairie de Thiès commune. Le maire Momadou Djité est accusé par les conseillers municipaux de s’être emparé de plusieurs dizaines de millions de franc Cfa. Les accusateurs chargent lourdement l’édile de la commune de Thiès (70 kilomètres de Dakar) et comptent saisir la justice. « Mauvaise gestion », « concussion » entre autres reproches, des conseillers municipaux de la commune de Thiès Ouest accusent le maire et réclament des comptes sur les dépenses effectués. «Il dit qu’il y a des marchés de pommes de terre et d’oignons à hauteur de 11 millions FCfa. Quand ? À quel but ? Destinés à qui ? Comment les marchés ont-ils étaient classés ? On ne sait pas», a indiqué l’un d’entre eux.



Un autre conseiller municipal de renchérir : «Il (le maire) dit que ce sont 40 millions F Cfa qui ont été dépensés pour réfection le complexe de Walidane alors que le complexe a été bâti lors du projet des chantiers de Thiès. Il n’a fait que la peinture et aménager les vestiaires et autres. Il invoque un puisard où il révèle avoir investie 7 millions de Fcfa alors que le puisard est rattaché au réseau de l’Onas (Office National de l’Assainissement du Sénégal). On n’a jamais eu les comptes des dépenses dites sociales », a-t-il pesté. Une conseillère qui se dit déçue taxe le maire de «voleur». «Je suis déçue, le maire m’a vraiment déçu. Il est tout simplement un voleur, je l’ai interpellé sur un fait concernant le riz qui appartient à la population de la commune qu’il a lui-même détourné au profit de ces proches», a-t-elle lancé. Certains conseillers demandent aux contrôleurs de procéder à un audit de la gestion de l’édile. « L’Etat et ses corps de contrôle, c’est à eux de prendre leurs responsabilités. Nous, on dénonce ce qui se passe dans cette commune et nous allons prendre nos responsabilités pour trainer ce Djité en justice pour détournement », ont-ils fustigé.



Projet routier Mbour-Fatick-Kaolack



Dans le cadre du projet de construction de l’autoroute Mbour – Fatick – Kaolack, piloté par le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, par le biais de AGEROUTE Sénégal, « le tronçon autoroutier Mbour-Thiadiaye, prolongement de l’autoroute AIBD – Mbour, sera ouvert de façon provisoire et gratuite, pour une période de 2 mois, à partir du jeudi 1er février 2024 à partir de 09 heures ». L’information est annoncée par le préfet du département de Mbour à travers un communiqué signé ce lundi.



Le communiqué informe que les usagers en provenance de l’autoroute AIBD – Mbour ou de la route nationale n°1 pourront rallier Thiadiaye par l’autoroute à partir du giratoire de l’échangeur de Keur Balla à Malicounda et en passant à l’intérieur de la gare de péage de Mbour. Ceux en provenance de Thiadiaye pourront rallier l’autoroute Mbour – Thiadiaye en empruntant la route Thiadiaye – Nguéniène sur environ 2 kilomètres. Un ticket d’identification sera remis à l’usager en provenance de Thiadiaye qu’il présentera à la sortie de la gare de péage de Mbour. Des schémas indiqueront l’entrée et la sortie du tronçon autoroutier Mbour – Thiadiaye au niveau de l’échangeur de Mbour. Le préfet de Mbour rappelle qu’il est recommandé aux usagers, le respect strict des limitations de vitesse et des consignes de sécurité.



Brigade des sapeurs-pompiers



Dahra dispose désormais d’un centre d’incendie et de secours. La cérémonie d’installation des éléments du centre d’incendie et de secours de Dahra s’est déroulée aujourd’hui en présence des autorités administratives, politico-religieuses et coutumières. Une occasion pour le maire de la commune de Dahra de rendre un vibrant hommage au Chef de l’Etat Macky Sall qui vient d’enlever une épine des pieds des populations. Le ministre maire de Dahra Samba Ndiobéne Ka a fait part de la satisfaction des populations devant la mise à disposition d’une brigade des sapeurs-pompiers pour renforcer les services de secours des populations.

«L’installation d’un Centre principal d’incendie et de secours au niveau de Dahra traduit l’expression politique du Président Macky Sall de répondre à l’impérieuse nécessité d’assurer la prise en charge effective et immédiate des préoccupations légitimes des populations », a déclaré l’édile de la ville. Cette brigade de sapeurs-pompiers composée de trente éléments environ avec toute la logistique adéquate participe au renforcement de la sécurité civile et de la lutte contre les incendies et autres catastrophes », a souligné le ministre de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire.

Mimi/Macky

Y a-t-il une tentative de rapprochement initiée par des « bonnes volontés » entre l’ancien Premier ministre Aminata Touré et le président Macky Sall ? Si Rewmi se pose cette question, c’est que le message de la « dame de fer » posté hier sur les réseaux sociaux a été on ne plus intrigante. «Je ne suis en aucune manière intéressée par une rencontre avec Macky Sall qui m’a illégalement renvoyé de l’Assemblée et fait annuler mes dizaines de milliers de parrains pour m’éliminer de l’élection présidentielle», a dit Mimi Touré qui ajoute que « tout ce qu’il reste à faire à Macky Sall c’est de respecter la date officielle de l’élection présidentielle du 25 février, d’organiser des élections libres et transparente et de libérer les milliers de prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons. L’opposition devra s’unir pour battre son candidat Amadou Ba dès le 1er tour et engager notre pays sur le chemin du changement véritable ».

Une détenue de moins

Fatima Zahra Wagué plus connue sous le pseudo de ‘’Zahra Bou Ousmane Sonko’’ a été libérée de prison ce mardi à Tambacounda. La militante du Pastef a été arrêtée pour appel à l’insurrection et acte de nature à compromettre la sécurité publique sur les réseaux sociaux au mois d’août. Elle a passé 6 mois derrière les barreaux avant sa libération.

La coordonnatrice de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) de Tambacounda a d’ailleurs réagi sur les réseaux sociaux après sa libération, réaffirmant son engagement politique. «En route vers la victoire après 10 ans de lutte, de privation et de persécution, la persévérance était au rendez-vous…maintien cher patriote d’ici et de la diaspora», a-t-elle écrit sur Facebook.

Grève aux ICS

Des travailleurs des industries chimiques du Sénégal (ICS) ont annoncé avoir entamé lundi un ‘’arrêt total de travail’’ d’une semaine, pour emmener leur employeur à leur payer 6 milliards 290 millions de francs CFA représentant 1 % du bénéfice de l’usine au cours des trois dernières années.

Le secrétaire général du Syndicat des travailleurs des ICS (SYNTICS), Cheikh Ahmad Tidiane Diène, cité par l’APS, a annoncé avoir décrété un mot d’ordre d’‘’arrêt total de travail’’, qui se poursuivra ‘’jusqu’au lundi 29 janvier’’. Les ICS ont contribué à l’augmentation des exportations sénégalaises de produits chimiques au cours des trois dernières années, a-t-il dit lors d’une assemblée générale des membres du SYNTICS, devant le siège des ICS à Darou Khoudoss.