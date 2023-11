Top Infos Rewmi du 23 11 2023: Le compte Facebook de Mimi Touré piraté…Le militant de Pastef Diop Taif a été relaxé…Mame Boye Diao traîne Adama Fall en justice pour…Seydi Gassama sur la désignation de Bassirou Diomaye Faye….

L’affaire du vol de la clef Usb contenant des parrainages du candidat Mame Boye Diao a pris une nouvelle tournure. En effet, quelques jours après les déclarations du mis en cause, Adama Adus Fall, le mandataire de la Coalition « Diao2024 » a décidé de traîner cette affaire devant les juridictions compétentes. À cet effet, Massène Sène a décerné une sommation interpellative à l’enseignant, membre du parti présidentiel, Apr. « Mame Diao m’a servi une sommation interpellative mais je l’attends de pied ferme», a confié M. Fall. À l’en croire, il a été saisi par huissier de justice. Une information que le mandataire Massène Sène a confirmée, soutenant que c’est lui-même qui lui a servi ladite sommation. «Il a déclaré avoir remporté avec lui notre clé USB. Il va falloir qu’il réponde de ses actes», a martelé M. Sène.

Le compte Facebook d’Aminata Touré a été piraté. Dans un post sur X, l’ancienne Première ministre de Macky Sall dénonce vigoureusement l’attaque cybernétique de son compte Facebook officiel. Toutefois, elle informe que des travaux sont en train d’être effectués pour le rétablissement du compte. « Nous travaillons à son rétablissement rapide comme outil de communication démocratique », a-t-elle posté.

Bonne nouvelle pour le prêcheur Oumar Sall. En effet, les talibés tidianes ont retiré leur plainte contre le célèbre prêcheur qui se trouve présentement en prison, ce suite à une médiation entreprise par le Cadre unitaire de l’islam pour calmer les esprits et préserver la cohésion sociale. Pour rappel, Oustaz Oumar Sall avait dénigré les pratiques cultuelles de la confrérie des tidianes, dont la Wazifa et le Hadaratoul Jummah, dans une sortie sur les réseaux sociaux. Une plainte déposée sur la table du procureur par le Collectif international des talibés Cheikh, pour diffamation et insulte, a abouti à son arrestation par la Dic.

Diop Taif de son vrai nom Mouhamadou Lamine Bara Diop est sorti de prison. Le tribunal Correctionnel de Dakar a vidé son dossier ce mercredi 22 novembre 2023 après 11 mois d’incarcération et l’a relaxé purement et simplement. Mohamadou Lamine Bara Diop, alias « Diop Taïf », et son acolyte Vito Der Mister Diouf ont été inculpés par le juge d’instruction du troisième cabinet sur la base de l’article 80 du Code Pénal. En effet, ils étaient poursuivis pour collecte de données à caractère personnel. L’activiste Diop Taïf et son co-acolyte Vito Diouf, qui est sous contrôle judiciaire, ont été surpris en train de filmer la prison de Rebeuss. Avec la vigilance de l’administration pénitentiaire, Diop Taïf et Vito Diouf ont été arrêtés, puis mis à la disposition des agents du commissariat de Rebeuss. Lors de leur jugement ce matin, l’avocat de Diop Taïf informe qu’il suivait le cortège de Ousmane Sonko le 3 mars 2023. « Donner les informations au cours du convoi de Sonko ne peut nullement constituer une infraction. Il est poursuivi pour acte et manœuvre pour nature à compromettre la sécurité publique. En droit il n’y a aucun élément matériel qui incrimine Diop Taïf », a dit la robe noire. Il a demandé au tribunal « de lui renvoyer des fins de la poursuite ».

Ce 22 novembre sur la plateforme X, le Directeur exécutif d’Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama, a réagi à la désignation de Bassirou Diomaye Faye comme plan B de l’ancien parti Pastef les Patriotes. Seydi Gassama a démontré une certaine méfiance et déception concernant les quelques ripostes visant la sélection de Bassirou Diomaye Faye comme nouveau candidat à l’élection présidentielle du parti Pastef, remplaçant ainsi l’opposant Ousmane Sonko. Tandis que des personnalités telles que Moustapha Diakhaté ne voilent pas leur envie de voir supprimer la participation de ce parti politique à l’élection à venir, traitant au passage leur nouveau choix de » terroriste « ,

le directeur exécutif d’Amnesty international pense plutôt que tous « ceux et celles qui soutiennent ou encouragent cette idée sont des fossoyeurs-es de la république tout autant que ceux et celles qui la mettraient en œuvre. En effet, en post sur son compte personnel sur X, il avertit contre tentative destinée à contrecarrer, après celle de Sonko, la candidature du plan B de Pastef, Bassirou Diomaye Faye. « C’est admettre que le (Sunugaal) est devenu une République bananière que de soutenir l’idée que la justice pourrait être actionnée pour, en deux mois, instruire, juger et condamner définitivement Bassirou Diomaye Faye et le disqualifier pour l’élection présidentielle », a-t-il écrit avant de conclure : « Même lorsque la loi ne constitue plus une limite aux dérives d’un pouvoir, la morale et l’éthique doivent le demeurer ».

École Malika plage en état de délabrement très avancé

L’école primaire de Malika plage se trouve dans un état de délabrement très avancé. Le directeur de l’établissement, Serigne Aziz Guèye lance un cri du cœur et sonne l’alerte. « Depuis quelques années, l’école est complètement délabrée. La mairie est intervenue en réfectionnant six salles de classe, il y a trois ans. Mais actuellement, la situation s’est aggravée, car nous n’avons plus de toit dans les salles de classe. Le soleil nous fatigue et à chaque fois la rouille tombe sur les enfants. S’il y a du vent, les toits s’envolent parce que c’est en zinc. Parfois, nous sommes obligés de poser des briques pour les retenir et ce n’est pas prudent, car ça peut tomber à tout moment », se plaint le directeur.

En cette période où le froid est attendu, le directeur exprime son inquiétude et invite les autorités à venir en aide aux enfants de son établissement. « Nous allons vers la fraîcheur et les élèves risquent de souffrir avec le froid, parce que l’école se trouve près de la mer et les salles de classe n’ont ni toit ni fenêtres. Les enfants ne sont pas protégés. Les conditions ne sont pas réunies pour un bon déroulement des apprentissages ici. Nous sollicitons vivement la réaction immédiate des autorités pour protéger les enfants de cet établissement », lance-t-il.