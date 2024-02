Top Infos Rewmi du 19/02/2024: Des partisans de Diomaye Président dispersés á coups de grenades lacrymogènes….Plusieurs concessions, vivres et bétail dévastés…Un maçon décède après une chute sur un chantier….Le gang qui perturbait la quiétude des populations de Saraya arrêté au Mali…

Un maçon décède après une chute sur un chantier

Un maçon a péri dans un accident de travail. Le drame est survenu au quartier Keur Issa de Thiès. M.Guéye était chargé de remplacer les ardoises vétustes d’une toiture avec des morceaux de zinc. Malheureusement, il a fait vers 16h une chute sur le chantier, selon des sources généralement bien informées. Séance tenante, la victime a été évacuée à bord d’un véhicule à l’hôpital régional de la capitale du Rail. Le maçon a finalement succombé à ses blessures vers 18h.

Des partisans de Diomaye Président dispersés á coups de grenades lacrymogènes

Les partisans du candidat Bassirou Diomaye Faye ont été dispersés ce dimanche par des tirs de grenades lacrymogènes. Au marché Thiaroye ( banlieue dakaroise) où ils se sont retrouvés hier matin pour la distribution de spéciemns de Diomaye Président, ils ont été la cible des forces de l’ordre qui les ont tirés des projectiles. L’un d’eux, à savoir Aliou Gérard Koïta, a été blessé.

« Des grenades lacrymogènes nous ont été lancées aujourd’hui à Thiaroye Gare alors que nous ne faisions que distribuer les spécimens de DIOMAYE PRÉSIDENT et scander « élection par force! ». Ils ont lancé des grenades lacrymogènes jusque dans le marché de Thiaroye. J’ai reçu un projectile… Je suis blessé par ce tir de grenade à bout portant effectué par un policier. Je vais bien. Bravo à la coalition DIOMAYE PRÉSIDENT de Thiaroye Gare » , a fait savoir Aliou Gérad koïta. Qui a souligné qu’ils ne lâcheront rien.

Le promoteur immobilier Mbackiou Faye cité dans une affaire de litige foncier

Une affaire de litige foncier secoue la Cité Almadies 2 de Keur Massar. La société SCI, du promoteur immobilier Mbackiyou Faye a été citée dans cette affaire. Une dizaine de bâtiments ont été détruits sur la soixantaine de maisons ciblées, ce samedi. Face à cela le collectif qui s’est aussitôt formé pour dénoncer les manœuvres menace de porter plainte dès lundi pour élucider cette affaire.

« Aucune information ne nous a été signifiée. Bizarrement, nous n’avons pas vu la direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) sur le terrain, mais plutôt des personnes en civil qui sont venues faire des ciblages de plusieurs villas. Je rappelle que nous sommes installés sur plus de 2 hectares dans cette cité. Donc nous ne comptons pas laisser des gens venant on ne sait d’où s’accaparer de nos terrains », a déclaré Ousmane Gueye, le porte-parole du collectif. Deux (2) promoteurs privés et l’agence immobilière de Mbackiyou Faye seraient responsables de ce conflit qui dure depuis jeudi dernier.

Une accusation des propriétaires qui comptent porter plainte dès aujourd’hui lundi. « Ces deux individus ont été identifiés. Ils sont venus ici pour détruire tous nos biens. Ils disent que ces terrains appartiennent à Mbackiyou Faye. On a déjà commencé nos procédures. Dès lundi, nous allons interpeller le procureur de la République », a ajouté Ousmane Guèye.

Plusieurs concessions, vivres et bétail dévastés

Le feu a encore visité Touba- Sammali, une localité située à 22 kilomètres de Barkédji. Touba- Sammali est un village qui abrite les champs de Serigne Cheikh Say Mbacké, khalife de Serigne Souhaïbou Ibn Serigne Touba. Plusieurs concessions dont la sienne ont été dévastées par les flammes. Selon nos sources, une quantité très importante de vivres et de semences a aussi été calcinée.

Les habitants déplorent une grosse perte animale. Une bonne partie du bétail a été décimée. Le préposé au maître des lieux regrette la récurrence des incendies mais salue la promptitude des populations qui ont évité le pire, en éteignant le feu avec les moyens du bord.

Le gang qui perturbait la quiétude des populations de Saraya arrêté au Mali

Dans la nuit du 1 février une attaque à main armée s’etait produite dans les Dioura de Kounboutourou, village situé à une dizaine de kilomètres de Diakhaba, département de SARAYA. Huit (8) individus encagoulés non identifiés armés de fusils d’assaut Ak 47 s’exprimant en peulh et en wolof se sont introduits dans un point Cash du dioura et ont ouvert le feu sur le propriétaire auprès duquel se trouvaient 2 ressortissants Burkinabé,un Sénégalais et un Guinéen qui voulaient faire des transferts d’argent. Tous ont été tués et une importante somme d’argent a été emportée. Par la même occasion, deux individus seront blessés, l’un à la tête, et l’autre à la cuisse.

Le gang qui perturbait la quiétude des populations de Saraya arrêté au Mali (Bis)

À Bantinkhoto, un site d’orpaillage dans la commune de Missirah Sirimana, un groupe de quatre personnes aux environs de 3 heures du matin ont attaqué deux acheteurs d’or, l’un a été dépossédé de 3 millions de francs et 15 g d’or. L’autre qui avait pris la fuite, a été blessé par balle. Le vendredi 9 février 2023 entre Madina Berola et Diagoun, des assaillants au nombre de 8, ont barricadé la route avec des cailloux et ont intercepté 05 motocyclistes dont 01 sénégalais domicilié à Bondala, 01 malien domicilié à Lefakho et 03 Burkinabé domiciliés à Lefakho et à Khossanto.

Les victimes ont été dépouillées de leurs biens dont de l’argent d’un montant total de 1.314.000 fcfa , 149 g d’or et 03 téléphones portables. Une série d’attaques qui avaient fini de causer la psychose au sein de la population. Malgré les nombreuses patrouilles de la gendarmerie, les malfaiteurs ont toujours réussi à disparaître dans la nature. Mais, contacté par nos sources, une partie de la bande vient d’être arrêtée au Keniekenieba, au Mali. Au nombre de 5, ils ont été arrêtés avec plusieurs armes et des munitions dans un sac. Ils sont présentement entre les mains de la gendarmerie malienne. Un autre serait en fuite…