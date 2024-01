Top Infos Rewmi du 19/01/2024: Trafic de Haschich….Happy Birthday Prési….Les travailleurs du FERA dénoncent 7 mois d’arriérés de salaire…Installation de plus de 18.000 branchements sociaux et de 85 forages ….Ziarra Léona Niassène….

Le Radisson Blu a servi de cadre ce jeudi 12 janvier, pour la célébration de l’anniversaire du président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS). Parents, collaborateurs, partenaires et amis du président Mbagnick Diop ont honoré de leur présence ce moment de joie et d’allégresse pour rendre un vibrant hommage à l’infatigable boss du Groupe Promo Consulting pour son œuvre multidimensionnel au service du Sénégal et de l’Afrique.

Le Groupe Rewmi Network s’associe pleinement aux souhaits d’un sympathique anniversaire à lui adressés et lui souhaite une longue vie, jalonnée de succès multiples. Happy Birthday, Prési !!!

Barthélemy Dias sera le directeur de campagne de Khalifa Sall. L’annonce est tombée, hier, en debut d’après-midi. Partenaires de longue, Khalifa et Barth continueront à cheminer ensemble pour la Présidentielle du 25 février 2024. Le maire de Dakar vient même d’être porté à la tête de la direction de campagne de la coalition Khalifa Président 2024. Barthélemy Dias sera ainsi chargé d’organiser et de conduire toute la campagne électorale de Khalifa Sall

Une belle prise à l’actif des éléments du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao qui ont porté un coup dur dans le milieu interlope. Les hommes du commissaire Ousmane Diop ont fait tomber un dealer en possession de 250 grammes de Haschich de 2 comprimés d’ecstasy communément appelé volet selon des sources. S’agissant des faits, très prisés par les jeunes surtout dans le milieu du show-biz, le volet l’Haschich font des ravages dans les quartiers huppés de Dakar. Mais la police traque sans répit les trafiquants de cette drogue. C’est dans ce contexte que les éléments du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao ont interpellé un vendeur de friperie qui tentait 250 g de Haschich et deux comprimés d’ecstasy selon notre source.

Tout a commencé lorsque le commissaire Ousmane Diop a été informé de l’existence d’un trafic intense de Haschich mené entre Fass Mbao et Pikine. L’informateur a confié également au limier en chef qu’un individu a passé une commande avant de lui indiquer le lieu du rendez-vous et la description de la moto conduite par le suspect. Séance tenante, les éléments de la brigade de recherches ont mis un dispositif de surveillance dans la nuit du dimanche à Sicap-Mbao. Après une longue planque, les limiers ont interpellé S.N et la fouille de sa moto s’est soldée par la découverte de 250 grammes de Haschich et deux comprimés d’ecstasy. Le mis en cause a déclaré qu’il a été mandaté par un ressortissant gambien pour effectuer la livraison auprès d’un client. Au terme de l’enquête, le vendeur de friperie incriminé a été déféré hier tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour offre et cession de drogue dure (Haschich) et détention d’ecstasy (volet).

Les travailleurs du FERA dénoncent 7 mois d’arriérés de salaire

Les travailleurs du fond d’entretien routier autonome (FERA) de la mairie de kanel sont en difficulté. Ils dénoncent 7 mois d’arriérés de salaire. Ils interpellent l’Etat par rapport à la situation qui devient de plus en plus pénible et disent être fatigués. Ibrahima Tall porte-parole des plaignants s’est confié au micro d’Iradio. « Actuellement, on a d’énormes problèmes avec le Fera.

Depuis qu’on a renouvelé nos contrats jusqu’à présent, on ne nous a pas payé. Cela fait 7 mois. On a des enfants qui sont à l’école, ils ont été exclus, vraiment on souffre. On ne peut rien faire à cause des crédits qu’on a, on ne peut plus même circuler dans les rues, on a peur. On a pris des crédits qu’on n’arrive pas à payer. 7 mois qu’on n’a pas de salaire. Que des promesses depuis qu’on a repris nos contrats », a dénoncé Ibrahima Tall qui blanchit tout implication du maire de ladite localité. « Le maire n’a rien à avoir dedans parce que c’est l’Etat qui nous paye », a-t-il précisé.

Ziarra Léona Niassène

La ziarra annuelle de Léona Niassène se prépare activement. Ce jeudi, les membres du comité d’organisation et l’administration territoriale se sont penchés sur les préparatifs à travers un comité régional de développement (CRD). À cette occasion, le gouverneur de Kaolack, a annoncé les dispositifs qui vont être mis en place avant, pendant et après cet évènement religieux. Revenant sur le volet sécuritaire, il a informé que plus de « 300 éléments de la police seront mobilisés cette année à travers le GMI… 350 barrières seront aussi installées dans la cité et aux alentours ».

Pour la santé, l’eau etc…, le nombre de postes avancés a été revu à la hausse, 250 branchements sociaux sont prévus, ainsi que plus de 200 points d’eau… » Pour sa part, le comité d’organisation a exprimé ses préoccupations relatives aux manquements qui sont notés chaque année dans le cadre de l’organisation de cette ziarra, en dépit de l’engagement des services étatiques. Ces manquements sont surtout liés à l’assainissement à travers la vidange des fosses septiques qui fait souvent défaut, provoquant du coup le ruissellement des eaux usées dans toute la cité…

Installation de plus de 18.000 branchements sociaux et de 85 forages

Le directeur général de l’office des forages ruraux (OFOR), Hamade Ndiaye, a annoncé jeudi, à Loudia wolof (Oussouye, sud), le lancement, au mois de février, d’un programme d’installation de plus de dix-huit mille branchements sociaux et de 85 forages à l’échelle du territoire national. « L’installation de ces branchements sociaux et de forages au niveau national entre dans le cadre du programme d’urgence de développement communautaire (PUDC)», a précisé M. Ndiaye, en marge d’une tournée à Boutoupa Camaracounda (Ziguinchor) pour constater la densification des branchements sociaux réalisés par l’organisation ACRA dans quatorze sites. Selon lui, l’ONG ACRA «fait un travail extraordinaire dans la zone ». «Ils ont fait la densification des branchements réseaux dans quatorze sites.

Nous venons de visiter le site de Boutoupa Camara counda et celui de Loudia wolof. Nous pouvons prendre l’exemple de ACRA comme étant la deuxième mission de l’OFOR d’accompagner les acteurs dans le domaine de l’hydraulique », a dit le Dg de l’OFOR. Il a rappelé que la structure qu’il dirige fait les grands investissements tels que la réalisation du château d’eau. »Mais il manque souvent des moyens pour faire l’extension et des branchements sociaux. Et, c’est dans ce sens qu’on est venu voir ce que ACRA est en train de faire sur le terrain », a expliqué M. Ndiaye. Selon lui, « l’organisation a pu installer approximativement plus de dix mille branchements sociaux au Sénégal ».

»Cela n’est pas à négliger car ça impacte directement sur les populations en termes de santé publique et d’éducation. C’est un exemple à montrer pour dire que la réforme de l’hydraulique rurale a des aspects positifs », a soutenu Hamade Ndiaye.

Visite d’Etat

Le chef de l’Etat Gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema est en visite de travail au Sénégal. Le président de la transition du Gabon séjourne au Sénégal du 17 au 19 janvier 2024. Le tombeur d’Ali Bongo a débarqué tout à l’heure à l’aéroport Léopold Sédar Sédar. Le Premier ministre, Amadou Ba était à son accueil en l’absence du chef de l’Etat. Ce dernier est en déplacement à Saint-Louis, car devant présider l’inauguration du nouveau siège de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Pour rappel Brice Oligui Nguéma a pris le pouvoir, lors d’un coup de force intervenu après les élections. Dont Ali Bongo Ondimba était déclaré vainqueur. Le fils d’Omar Bongo Ondimba a été renversé dans la nuit du 29 au 30 août 2023.