Top Infos Rewmi du 16/02/2024: Le prof d’arabe qui insultait les chefs religieux transféré à la SR de Dakar…..Guy Marius Sagna encerclé par des véhicules de la police à Rufisque…Un commerçant s’immole entre les tombes de sa mère et de son père….Palais de justice…Un élève tue son camarade de classe pour un écouteur…

Un commerçant s’immole entre les tombes de sa mère et de son père

Un commerçant s’est donné la mort à Bambey. A. Diallo s’est introduit dans le cimetière de Léona. Une fois à l’intérieur, l’homme âgé de 51 ans s’est aspergé d’un liquide inflammable avant de s’immoler entre les tombes de sa mère et de son père, décédés respectivement en 2023 et en 2005. Alors qu’elle faisait le ménage, la dame M. G. a été alertée par les cris de détresse des enfants. Elle a accouru pour s’enquérir de la situation. C’est alors qu’un des mômes lui a raconté l’horreur. D’ailleurs, cette dame âgée de 35 ans a été entendue par les policiers comme témoin.

D’après les témoignages recueillis, le commerçant A. Diallo avait l’habitude de se recueillir chaque matin devant la tombe de sa maman. Il laisse derrière lui quatre enfants et deux épouses. Les éléments du commissariat urbain de Bambey ont saisi, sur les lieux du drame, une bouteille contenant du produit inflammable et un briquet, selon des sources. Le corps sans vie a été déposé par les sapeurs-pompiers à la morgue de l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel pour autopsie. L’enquête ouverte par les éléments du commissaire Albert Ndior suit son cours.

Le prof d’arabe qui insultait les chefs religieux transféré à la SR de Dakar

Professeur d’arabe au lycée de Thiaré Ndialgui, en région fatickoise, Massamba Diop est dans de beaux draps. Il a été arrêté par les gendarmes de la Brigade de Recherches (BR) de Kaolack qui l’ont mis à la disposition de leurs collègues de la brigade territoriale du Sine. Selon des sources proches du dossier, M. Diop est accusé d’avoir proféré des propos injurieux à l’endroit des chefs religieux et attaqué le président de la République Macky Sall. Il a également appelé le peuple à l’insurrection. Il aurait tenu, de plus, des propos graves devant ses élèves, en plein cours, pour évoquer la crise politique. Il est reproché aussi à « Oustaz Diop », comme l’appellent ses élèves, d’avoir diffusé, dans des groupes WhatsApp, des messages incitant à la violence. Ce professeur est soupçonné d’avoir des liens avec des réseaux dangereux. Ainsi, les autorités judiciaires ont pris cette affaire au sérieux. À cet effet, Massamba Diop a été transféré vendredi dernier à la Section de recherches de Colobane, qui a hérité du dossier sensible.

Un élève tue son camarade de classe pour un écouteur

Le commissariat spécial de Touba a déféré, hier mercredi, B. L. Gaye au parquet de Diourbel. Cet élève âgé de 16 ans avait poignardé à mort son camarade de classe…pour un écouteur de téléphone portable. Une bagarre ayant opposé deux élèves âgés de 16 ans a viré au drame, lundi dernier. B. L. Gaye a assené trois coups de couteau à son camarade de classe K. Diaw. Évacuée au centre hospitalier national Cheikh Ahmadou Khadim de Touba, la victime a succombé à ses blessures. À la suite du drame, le père du défunt s’en est ouvert au chef de service du commissariat spécial de Touba. Séance tenante, le commissaire Diégane Sène a actionné ses éléments de la brigade de recherches pour identifier et interpeller le mis en cause. De retour de mission, ces limiers en tenue civile ont conduit l’élève incriminé au poste. Interrogé sur procès-verbal, B. L. Gaye a avoué le crime, selon des sources.

Il a été placé en garde à vue dans la chambre de sûreté du commissariat pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. Selon le certificat de genre de mort versé dans le dossier, le décès de K. Diaw est consécutif à un « choc hémorragique par traumatisme ouvert thoracique par arme blanche ». Que s’est-il passé ? Le mis en cause avait pris l’écouteur du téléphone portable de la victime à son insu. Malheureusement, le fil du casque s’est cassé. K. Diaw a sommé B. L. Gaye de lui rembourser 500 F CFA, soit le prix de son écouteur. Ce dernier a refusé. À la descente des cours, les deux élèves ont décidé de solder leurs comptes. Au cours de la bagarre, K. Diaw a blessé B. L. Gaye à l’aide d’un stylo. Vexé, B. L. Gaye est allé chercher un couteau de cuisine avec lequel il surprendra son camarade de classe. K. Diaw recevra trois coups de couteau.

Guy Marius Sagna encerclé par des véhicules de la police à Rufisque

Le député et non moins membre du parti Pastef dissout, Guy Marius Sagna, n’entrera pas dans la ville de Rufisque pour distribuer des spécimens de Diomaye président à la population comme ce fut le cas aux HLM mardi. Il a été bloqué à l’entrée avec quatre véhicules de la police. Avant que les forces de l’ordre mettent des sabots à son véhicule. « Je suis encerclé par 04 voitures de police à Rufisque. Mon crime : faire campagne électorale contre le coup d’État de Macky Sall et pour la victoire du candidat d’Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Non au coup d’État de Macky ! La désobéissance civile continue ! 02 avril 2024 dernier jour du mandat de Macky ! SONKO MOOY DIOMAYE. Victoire des patriotes dès le premier tour », a fait savoir Guy Marius Sagna.

Palais de justice

Prévenu pour des faits de collecte illicite de données à caractère personnels et détention illégale d’arme, le ressortissant français, Pierre C. A. Dollander a attiré l’attention du public lorsqu’il a été appelé à la barre. Faisant l’objet d’un mandat de dépôt depuis le 12 février dernier, le mis en cause est trainé à la barre par le jeune D. Sèye a cherché tant bien que mal à vouloir se donner de la valeur. Appelé, ce 15 février à la barre du tribunal correctionnel, il n’a pas reconnu l’avocat sénégalais qui a voulu le défendre. Il a tout bonnement demandé à entrer en contact avec ses avocats. «Je ne veux pas de lui. Je ne le reconnais pas. Je ne veux pas des avocats d’ici. Je voudrais qu’on me permette de saisir mes avocats internationaux. On m’a retenu et je voudrais une assistance de mes avocats », a soutenu le prévenu. Il ne s’est pas limité à cela. Il s’est aussi plaint des conditions de détention. «Vous êtes dans quelle prison ?», lui a demandé le juge.

«Je suis gardé dans les anciennes écuries d’après ce qu’on m’a dit», a-t-il expliqué avant d’être recadré par le magistrat. «Ici, les prisons c’est comme ça. Elles ne sont pas des hôtels. Il faut comprendre que vous n’êtes pas à l’hôtel», lui a fait savoir le juge qui lui reconnaît son droit d’être assisté par n’importe quel avocat. Cependant, le mis en cause n’a pas laissé de répit au juge comme s’il cherchait à se donner une qualité. «Pouvez-vous joindre mes avocats au niveau international pour qu’ils puissent m’assister», a-t-il demandé. Le juge qui l’a invité à la retenue l’a orienté vers les autorités pénitentiaires. «Pour cela, il faut vous adresser aux autorités de la prison. Ici, nous ne gérons pas cela», lui a conseillé le magistrat. L’affaire a finalement été renvoyée au 22 février pour constitution d’avocats.