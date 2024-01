Top Infos Rewmi du 16/01/2024: Quand la CAN impacte le calendrier scolaire….Le collectif des agents de l’administration annonce un sit-in et une marche….Escroquerie à Touba….De nouvelles unités de police à Dakar, Saint-Louis, Mbour et Kaolack….

Escroquerie à Touba



Qnet fait des ravages à Touba ! Suite à l’ouverture de son bureau au rond-point de l’ancienne gare routière (sur la route de Ndamatou), cette entreprise promet monts et merveilles à ses clients pour les appâter. Plusieurs individus qui espéraient un avenir meilleur grâce à Qnet, ont été dépouillés et laissés à eux-mêmes. M.Diakhaté a été roulé dans la farine par deux agents de cette société. Il a déposé une plainte sur la table du chef de service du commissariat spécial de Touba pour escroquerie portant sur 800 000 F CFA. Dans sa déposition, le plaignant a confié que l’agent A.Seck âgé de 24 ans lui avait proposé un emploi au sein de l’entreprise à condition qu’il achète un produit d’une valeur de 450.000 FCFA.



Elle a fait croire à M. Diakhaté qu’il pourra gagner 42 ou 62 millions F CFA en 10 mois. Ainsi, il a accepté de s’engager suite à un contrat que lui avait fait signer l’agent marketing S. Gningue. Puis, ils l’avaient invité à acheter un autre produit du même prix. Au total, M. Diakhaté a perdu 800 000 FCFA, selon des informations. Convoqués par les hommes du commissaire Diégane Sène puis invités à restituer l’argent encaissé, les deux agents de Qnet ont refusé catégoriquement. S. Gningue et A.Seck ont été déférés au parquet.

Sécurité

Restons dans la ville sainte de Touba. Et, c’est pour vous dire que le khalife des Mourides a mis quatre pick-up à la disposition des Baye Faal. C’est Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr qui a procédé à la remise des clés, hier lundi, aux membres de la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Le porte-parole de Serigne Mountakha Mbacké recommande aux disciples de contribuer dans cette mission en apportant leur appui aux Baye Faal. « Serigne Mountakha a remis quatre véhicules aux Baye Faal pour les appuyer dans le cadre de leur mission à Touba. Le khalife nous a indiqué la voie pour contribuer à cette mission », a-t-il déclaré devant la presse. Les Baye Faal vont utiliser ces pick-up dans le cadre de leur patrouille, pour veiller au respect des bonnes mœurs dans la capitale du mouridisme.

Quand la CAN impacte le calendrier scolaire



La Coupe d’Afrique des nations n’est pas sans conséquence sur le calendrier scolaire qui a connu des réaménagements. À l’issue du match Sénégal-Gambie qui se déroule en ce moment, les cours seront réaménagés dans plusieurs établissements du privé et du public. En effet, les enseignements-apprentissages ont été arrêtés à 12 h. Tout comme les évaluations. Les autorités de l’inspection académique de Dakar soulignent que ces dispositions sont validées certes, mais les enseignements continuent normalement en dehors des matches du Sénégal. « Même pour la Côte d’Ivoire qui accueille la Can, j’ai appris que les cours ne seront suspendus que quand la Côte d’Ivoire joue. C’est pareil aussi pour nous. Nous avons pris des dispositions. Mais pour le reste, les cours continuent», précise Aboubakry Sadikh Niang.



Grave accident sur l’autoroute à péage



La route a encore fait des victimes. Un violent accident impliquant trois véhicules dont un transport en commun s’est produit, hier lundi matin, sur l’autoroute à péage à hauteur de Diamniadio sur le sens Aibd Dakar. Le bilan fait état de 16 blessés dont 5 dans un état grave selon le commandant des sapeurs-pompiers du Pôle urbain.



Le collectif des agents de l’administration annonce un sit-in et une marche



Le collectif interministériel des agents de l’administration compte paralyser le système administratif. En mouvement d’humeur depuis le mois de novembre, le collectif annonce deux demandes de manifestation dont un Sit-in et une marche pour le samedi 20 janvier 2024. Dans un communiqué rendu publique, il déclare avoir déposé une demande pour ces évènements à la préfecture de Dakar. «Ces évènements verront la participation de tous les travailleurs dans les 22 ministères au niveau central comme déconcentré, avec une mobilisation minimum de plus de 3 000 travailleurs», renseigne la note. Ces manifestations prévues le samedi 20 janvier 2024, se tiendront pour le sit-in à la place de la Nation, de 10 h à 14 h, et la marche entre 15 h et 19 h, de la porte du Millénaire à la RTS, en passant par l’avenue Malick Sy.



Le collectif exige une audience avec le Premier ministre conformément aux « instructions » du président de la République, concernant leur revendication qui tourne autour de la généralisation de l’indemnité de logement, de l’harmonisation de l’indemnité particulière, du paiement intégral de la prime des chauffeurs, de revoir le statut des contractuels et leur versement dans la Fonction publique. «Si rien n’est fait dans le sens de satisfaire nos revendications après ces manifestations, nous allons vers une grève générale. Une paralysie totale de l’Administration sénégalaise», préviennent les syndicalistes.



De nouvelles unités de police à Dakar, Saint-Louis, Mbour et Kaolack



Dans le cadre de la poursuite du maillage territorial et de la densification de la présence policière, le ministre de l’Intérieur, Me Sidiki Kaba, accompagné de l’inspecteur général de police Seydou Bocar Yague, Directeur général de la Police nationale, va procéder à l’inauguration de nouvelles unités de police à Dakar, Saint-Louis, Mbour et Kaolack.

C’est ce qui ressort du communiqué du Bureau des relations publiques de la Direction générale de la Police nationale ce lundi 15 janvier. Ainsi, le programme est établi comme suit : le 16 janvier 2024 à 9 h, inauguration du commissariat de Biscuiterie-HLM. Le 26 janvier 2024 à 11 h, inauguration du camp GMI de Leybar à Saint-Louis. Le 30 janvier 2024 à 11 h, inauguration du camp GMI de Mbour et le 1er février 2024 à 11 h, ce sera au tour de l’École des sous-officiers de police de Kaolack.