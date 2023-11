Top Infos Rewmi du 15 11 2023: Fuite du dossier médical de Sonko….Un talibé tue son maître coranique à Touba…324 candidats à l’émigration irrégulière interceptés…..Le ministère de la justice réagit au transfèrement de Sonko…

Un talibé tue son maître coranique à Touba



Un talibé âgé de 15 ans a surpris son maître coranique en plein sommeil avant de lui planter un coup de couteau mortel. L’affaire a tout l’air d’une vengeance. Le mis en cause S.D dit Abo avait l’habitude de fuguer de son école coranique. Récemment, le maître coranique l’a sévèrement corrigé parce qu’il n’avait pas maîtrisé la leçon du jour. Deux jours plus tard, le talibé a décidé de laver cet affront à sa manière. Il a surpris son maître coranique en plein sommeil, dans la nuit de vendredi dernier, avant de lui planter un couteau, selon des sources proches du dossier.



La victime a été évacuée à l’hôpital. L’élève incriminé quant à lui a été mis à la disposition de ses parents. Les familles des deux protagonistes ayant tenté dans un premier temps d’étouffer l’affaire. Sauf que le maître coranique Baye Saliou Diakhaté (23 ans) a succombé à ses blessures ce mardi. La triste nouvelle s’est répandue dans le quartier comme une traînée de poudre. Informés du drame, les gendarmes de la Brigade de proximité de Belel ont procédé à l’arrestation du présumé meurtrier. Ce dernier a été placé en garde à vue pour pour meurtre. Interrogé par les enquêteurs, S.D dit Abo a reconnu sans ambages les faits. Le jeune garçon dit s’être vengé de son maître coranique qui lui avait infligé une correction. Pour rappel, la victime dispensait des cours dans le daara de son père.



324 candidats à l’émigration irrégulière interceptés



Le patrouilleur Walo de la marine nationale a arraisonné, hier soir, une pirogue avec à son bord 324 candidats à l’émigration irrégulière. « À 200 km des côtes sénégalaises, le patrouilleur Walo a intercepté le 13 novembre 2023 deux pirogues transportant des candidats à l’émigration irrégulière. 325 personnes, dont 19 femmes et 66 mineurs, ont été secourues » indique la Marine sur son compte X.



Mamadou Lamine Diallo

Le président du mouvement Tekki a demandé des éclaircissements sur le départ de BP du gisement de gaz de Kayar. Il constate avec stupéfaction que BP s’est retiré du gisement de gaz de Kayar et se demande ce qu’il en sera demain pour Kosmos ? «C’est un communiqué laconique qui nous apprend le départ de BP de Kayar au moment où des retards dans le démarrage de la production du gaz de St Louis sont annoncés. Cette histoire de FPSO, navire fabriqué à Singapour, qui ne peut pas arriver à Dakar, ne tient pas la route. Il y a des problèmes qu’on nous cache. Le patron de BP, Bernard Looney qui gérait le dossier et qui a été reçu par Macky Sall, a démissionné pour des raisons d’éthique», explique le député candidat à l’élection présidentielle.

Crise à la TDS

La campagne électorale en vue de la présidentielle du 25 février prochain risque de ne pas être diffusée sur les plateaux télés. Il en est de même de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (Can), prévue en Côte d’Ivoire. C’est du moins l’inquiétude la mieux partagée au sein du syndicat des travailleurs de la Télédiffusion du Sénégal (TDS). Selon les membres de cette organisation syndicale, la société rencontre beaucoup de difficultés, notamment des blocages administratifs et techniques qui entravent le bon fonctionnement de la boîte. Selon les syndicalistes, la nouvelle patronne de TDS, Nafissatou Diouf ne respecte aucune des règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement d’une société comme la TDS, qui gère des deniers publics. Les syndicalistes dénoncent également le fait que certains marchés sont attribués de manière nébuleuse à des proches de la directrice de TDS.

Drame à Richard Toll

Une femme a trouvé la mort dans un accident survenu ce mardi à Richard-Toll causant également cinq blessés graves admis aux urgences de l’hôpital de la ville, a appris de source sécuritaire l’APS. Les blessés sont deux enfants âgés respectivement d’un an et trois ans ainsi que deux femmes de 27 et 50 ans, a-t-on appris du service communication de l’hôpital de Richard-Toll. Cet accident mortel est le deuxième survenu en moins de deux semaines à Richard-Toll.

Fuite du dossier médical de Sonko

L’inspecteur de l’administration pénitentiaire Idrissa Sow, par ailleurs directeur des affaires juridiques et de la planification des statistiques ainsi que son collaborateur l’adjudant Issa Ndione, arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic), ont été placés sous mandat de dépôt, hier par le doyen des juges. Pour rappel, ces deux agents de l’administration pénitentiaire sont suspectés d’être à l’origine de la fuite d’une lettre écrite par le colonel Abdoulaye Diagne, le directeur de l’administration pénitentiaire, qui rendait compte au Garde des Sceaux, de l’état de santé d’Ousmane Sonko.

Le ministère de la justice réagit au transfèrement de Sonko

Le ministère de la Justice vient de réagir à la polémique qui s’est installée ce mardi après le transfèrement de Sonko au Cap Manuel. Alors que son avocat Me Clédor Ciré Ly par d’un enlèvement, les services dirigés par Aïssata Tall Sall affirment tout a été fait en conformité avec les textes. « Le détenu Ousmane SONKO est régulièrement sorti de réanimation sur décision du médecin, conformément au bon de sortie émis à cet effet (document à l’appui). Son transfert au Cap Manuel résulte également d’une recommandation de son médecin traitant (document à l’appui) », peut-on lire dans le document dudit ministère. Qui ajoute: « Les visites du détenu Ousmane SONKO continuent de s’organiser selon la loi et conformément à sa volonté ».

Disparition d’un enfant à Grand Yoff

C’est un grand ouf de soulagement que la famille Timéra de Grand Yoff, près du Marché « Monument », a poussé ce mardi matin aux environs de 11 heures, quand la nouvelle de l’apparition de leur fils, Mohamed Timéra âgé de 5 ans est tombée. Selon son père Abdoulaye Timéra, rentré dare dare de Ballou, une commune dans le département de Bakel, quand il a appris hier la nouvelle de la disparition de son fils, c’est aux environs de 11 heures, ce mardi qu’on leur a signalé la présence de Mohamed chez le chef de quartier d’Arafat Grand Yoff. C’est ainsi que sa nièce est allée chercher l’enfant qu’elle ramène à la maison où toute la famille l’attendait avec joie.

Baye Fall tué à Touba

Après avoir désigné le juge d’instruction du deuxième cabinet, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel a requis le mandat de dépôt contre le chef du village de Thiayefally et les 12 personnes arrêtées à la suite du meurtre du Baye Faal Moustapha Niang.

Selon des sources de Seneweb, le magistrat instructeur chargé du dossier a inculpé et envoyé en prison cinq présumés meurtriers. Le reste de la « bande incriminée » a fait l’objet d’un troisième retour de parquet. Ces huit personnes vont passer la nuit dans les locaux du commissariat central de Diourbel, avant de faire face, demain mercredi, au juge d’instruction.