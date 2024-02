Top Infos Rewmi du 15/02/2024: L’État du Sénégal organise le rapatriement d’urgence de 68 ressortissants sénégalais…..F24 initie une plainte citoyenne et populaire contre Massaly…Dépouille de l’étudiant Alpha Y. Tounkara…Le message de Macky Sall à la communauté chrétienne…Fausse alerte sur la liberté de Bassirou Diomaye Faye…

En ce début de carême, le président Macky Sall a souhaité un bon temps de carême à la communauté chrétienne à travers sa page X (ex Twitter). « En ce mercredi des cendres, je souhaite à tous les chrétiens un carême béni, rempli de paix, d’espoir et de fraternité. Que cette période de renouveau spirituel, de pénitence et de prière vous apporte force et réconfort.» Ainsi pour conclure, le chef de l’État lance un appel de paix, « ensemble, rappelons-nous que la paix est un objectif commun à toutes les religions, et que nous avons la responsabilité de la cultiver dans nos cœurs, nos foyers, nos communautés et au-delà pour un Sénégal stable et prospère.»

F24 initie une plainte citoyenne et populaire contre Massaly

La plateforme des forces vives de F24-Thiès initie une plainte populaire et citoyenne contre le président de «L’Union pour la Nouvelle République» (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly. Les faits reprochés au président du Conseil d’administration de l’Office national de la formation professionnelle (ONFP), allié du Président Macky Sall, se sont produits le vendredi 9 février 2024, à savoir : «Tentative de meurtre sur de jeunes manifestants» ; «Détention illégale d’arme à feu» ; « Mise en danger de la vie d’autrui » ; «Violences et voie de fait» ; «Trouble à l’ordre public». «C’est un lot de plaintes populaires et citoyennes que nous allons mettre à la disposition des populations Thiessoises. Chaque citoyen et chaque citoyenne remplira et déposera sa plainte, personnellement et volontairement, ce jeudi 15 février 2024, sur la table du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thiès, contre l’acteur politique», souligne le coordinateur départemental de ladite organisation, Saliou Soulèye Ndiaye, par ailleurs leader du mouvement «Y en a marre» à Thiès. Le F24 rappelle que «Massaly est un habitué des faits » et lance un appel aux autorités compétentes pour qu’elles prennent leurs responsabilités face à de tels « comportements dangereux».

Un ressortissant guinéen vole une moto dans la brigade de gendarmerie de Niague

Une scène à la fois insolite et comique suscite moult commentaires à Niague. Un ressortissant guinéen s’est introduit en catimini dans les locaux de la brigade de gendarmerie de la localité pour voler une moto immobilisée à la suite d’une infraction routière, selon des sources. Mais il n’a pas été loin. Des talibés et une domestique ont eu le nez creux et ont averti les pandores. Séance tenante, les gendarmes ont suivi les traces d’A. Woury Diallo jusqu’à son interpellation avec le concours des riverains. Interrogé sur procès-verbal, l’apprenti-chauffeur a avoué le vol. Au terme de l’enquête, ce ressortissant guinéen âgé de 20 ans a été déféré ce mercredi matin pour vol d’une moto-Jakarta faisait l’objet d’une saisie.

Fausse alerte sur la liberté de Bassirou Diomaye Faye

Hier des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux faisant état d’une libération de Bassirou Diomaye Faye. Une nouvelle infirmée par Me Khoureyssi Ba, un des membres du pool d’avocats de celui-ci que PressAfrik a eu téléphone. « Je viens de raccrocher avec le Procureur sur un autre dossier. A la fin de l’entretien je lui ai demandé cette rumeur qui circule. Mais il m’a répondu à sa connaissance non. Mais ça ne l’étonnerait pas dans cette période. Et je pense que si c’était vrai il allait me le confirmer», confie-t-il. La robe noire d’ajouter que dans cette période de décrispation « tout est possible. On peut s’attendre à sa libération dans les prochains jours. Mais pour aujourd’hui je donne ma langue au chat. »

L’État du Sénégal organise le rapatriement d’urgence de 68 ressortissants sénégalais

L’État du Sénégal a organisé le rapatriement d’urgence d’au moins 68 ressortissants sénégalais qui étaient bloqués à Abidjan, en Côte d’Ivoire à l’issue de la 34eme coupe d’Afrique des nations (CAN.) En effet, cela fait déjà 72 heures depuis la fin de la CAN qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire (13 janvier au 11 février 2024,) et des Sénégalais se trouvent toujours à Abidjan, faute de moyens financiers pour rentrer chez eux. Cette situation de détresse n’a pas laissé indifférentes les autorités, en particulier le chef de l’État, qui a donné des instructions fermes pour que les 68 personnes concernées soient assistées et rapatriées dans les meilleurs délais, comme l’indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

« Des compatriotes sont partis en Côte d’Ivoire par leurs propres moyens et par voie terrestre pour soutenir l’équipe nationale de football lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et se retrouvent bloqués à Abidjan depuis quelques jours, faute de ressources financières pour rentrer au Sénégal. Sur instruction de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, ces Sénégalais en détresse, au nombre de soixante-huit (68), feront l’objet d’un rapatriement par la voie aérienne, entièrement pris en charge par l’État du Sénégal» peut-on lire sur le document.

Dans l’attente du corps d’Alpha Yéro Tounkara, l’étudiant de 22 ans décédé vendredi à Saint-Louis après avoir été blessé lors d’une manifestation contre le report de l’élection présidentielle, sa famille établie dans son village natal de Dindéfelo, dans la région de Kédougou, réclame les résultats de l’autopsie avant l’inhumation du défunt. «Nous demandons aux autorités de nous rendre le corps avec les résultats de l’autopsie et le certificat de genre de mort avant tout enterrement », a déclaré à l’APS, Fodé Tounkara, un grand frère du défunt étudiant de l’université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB).

A Dindéfelo, village natal d’Alpha Yéro Tounkara, l’émotion est encore vive, la tristesse se lisant toujours sur les visages des proches installés sous une tente érigée devant la demeure familiale. « Nous ne pouvons pas enterrer notre fils sans les résultats de l’autopsie et le certificat de genre de mort. Hier, ils nous ont demandé de récupérer le corps à la morgue de l’hôpital principal avec une autorisation d’inhumation sans les résultats de l’autopsie et le certificat de genre de mort. Ce que nous avons refusé catégoriquement », a ainsi fait savoir Abdoulaye Djibrilou Sylla, un oncle de la victime.

« Le corps sans vie de mon défunt petit frère est toujours à la morgue de l’hôpital Principal de Dakar pour des questions d’autopsie, c’est ce que les autorités sanitaires nous avaient notifié le samedi dernier à Saint-Louis », a encore rappelé Fodé Tounkara.