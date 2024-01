Top Infos Rewmi du 15/01/2024: L’explosion d’un téléphone réduit en cendres tout un village….Nouvelle chaloupe Dakar – Gorée…..Réformes de la Justice……Quatre vaches et un singe retrouvés morts près des locaux d’une société minière…..Émigration irrégulière à Matam….

Quatre vaches et un singe retrouvés morts près des locaux d’une société minière



Quatre vaches et un singe ont été retrouvés morts aux alentours d’une société minière établie dans la commune de Khossanto (département de Saraya). Selon les propriétaires, ces animaux auraient bu de l’eau provenant des fûts situés aux alentours de cette entreprise. Une mission composée des services de l’élevage, des mines de l’environnement et des eaux et forêts est en route pour voir ce qui s’est réellement passé mercredi dernier. Les propriétaires des bêtes, contactés, n’écartent pas l’éventualité de saisir la justice pour que toute la lumière soit faite sur ces morts suspectes.



L’explosion d’un téléphone réduit en cendres tout un village



L’émoi et la consternation sont les sentiments les mieux partagés au village de Sinthiou Farine dans la commune de Makacolibantang (département de Tambacounda). Au domicile du sieur Simbane Sabaly, c’est un téléphone portable qui a mis le feu aux poudres, samedi vers 15 heures. Branché à une prise solaire, l’appareil téléphonique a explosé occasionnant un incendie d’une rare violence. Les flammes ont tout ravagé sur leur passage. Même les récoltes de cette année n’ont pas été épargnées. Mil, maïs, sorgho, coton, volaille etc, ont été réduite en un amas de cendres. Seules trois maisons situées à la lisière du village ont été épargnées par les flammes. Les populations munies de leurs seaux d’eau et autres bassines n’ont rien pu faire face à la furie des flammes. L’adjoint au maire de Makacolibantang et le sous-préfet étaient également sur les lieux pour réconforter les sinistrés. La gendarmerie, qui a procédé au constat, a ouvert une enquête. Les populations sollicitent l’aide des autorités et autres bonnes volontés.



Émigration irrégulière à Matam



Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, a annoncé que l’État du Sénégal a mis en place des mécanismes dans la région de Matam pour dissuader les jeunes de se lancer dans l’émigration irrégulière. Lors d’un forum sur l’émigration clandestine à Ourossogui, il a souligné les actions du gouvernement, telles que la DER/FJ, les financements aux entrepreneures et aux acteurs culturels, offrant des solutions et des perspectives aux jeunes de la région. En plus de cela, M. Thiam, également maire de Ourossogui, a rappelé l’existence de perspectives dans la région, mentionnant le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes, ainsi que d’autres projets facilitant l’insertion des jeunes.



Émigration irrégulière à Matam (suite)



En outre, il a regretté le manque d’information, attribuant cela à une « paresse des jeunes à aller » la rechercher. Le ministre a ainsi rappelé « l’importance de mettre en place des structures pour encourager les jeunes à s’informer sur les projets gouvernementaux ». Il a insisté sur le rôle clé de l’éducation et de la sensibilisation. Le forum, qui marque le début du Festival culturel de Ourossogui, s’est déroulé en présence du préfet du département de Matam, Souleymane Ndiaye. Le programme du festival comprend diverses activités culturelles, dont un concert avec le rappeur Ngaka Blindé et le leader du Daandé leñol, Baba Mall, ainsi que des prestations des différentes communautés ethniques établies à Ourossogui.



Nouvelle chaloupe Dakar – Gorée



La nouvelle chaloupe de la liaison Dakar-Gorée porte le nom de Joseph Ndiaye, célèbre conservateur de la maison des esclaves. Cette chaloupe d’une capacité exacte de 396 passagers a été commandée en Turquie. C’est une chaloupe jumelle conçue conformément aux vœux de l’Etat du Sénégal. La nouvelle chaloupe Joseph Ndiaye est d’un niveau de sécurité et de confort de classe mondiale, selon la direction générale du port autonome de Dakar. Pour répondre à ce souci de confort et de sécurité, des experts ont parcouru des pays réputés en la matière. Ainsi, des visites de chantiers sont effectuées en Espagne, en Hollande, aux pays Nordiques et en Turquie. La chaloupe Joseph Ndiaye est construite par la société Turque EFSANE. « Le vaisseau, d’après ses concepteurs est « d’une grande solidité avec une résistance quasi parfaite aux chocs».



Ndiaga Sylla



En application des dispositions de l’article 30 de la Constitution et de l’article L.126 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a publié, le vendredi 12 janvier 2024, la liste des candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024. « A titre de rappel, j’ai annoncé, il y a deux jours la décision, non sans formuler des conseils gratuits à l’endroit des requérants … En effet, le Conseil constitutionnel, prenant en compte les délais prévus pour le dépôt et le traitement des réclamations, était dans l’obligation de publier par anticipation sur la date butoir (20 janvier 2024) la liste des candidatures recevables. Les 93 candidats ont le droit de réclamation contre la liste des candidats (L.127). Ils peuvent l’exercer dans les 48 heures qui suivent (les 15 et 16 janvier, jours ouvrables selon la décision du Conseil). Ainsi le Conseil disposera de trois (3) jours pour statuer sur l’ensemble des recours ».



Ndiaga Sylla (suite)



De ce fait, les recours peuvent être formés et déposés au Greffe du Conseil constitutionnel par les candidats recalés pour quelque motif que ce soit (absence de pièces obligatoires, fichier inexploitable, parrainages non conformes, inéligibilité…) tout comme par ceux dont la candidature est validées. Pour ce faire, il est nécessaire de lire et d’apprécier l’intégralité de la décision du Conseil du 12 janvier 2024 qui traite de la recevabilité de chaque candidature après avoir procédé aux vérifications utiles, dans le fond, des dossiers de candidature. Il reviendra au Conseil constitutionnel de statuer sur les réclamations, de modifier éventuellement ou de confirmer la liste des candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024. En tout état de cause, la liste publiée par le Conseil constitutionnel et validant au total vingt et un (21) candidatures est déjà au-dessus de la moyenne en Afrique. Comme indiqué dans mes textes précédents : une véritable réforme du système de parrainage ainsi que des procédures et délais de saisine du Conseil constitutionnel s’impose. Tel est le droit électoral, qui évolue en se renforçant de la jurisprudence.

Réformes…

C’est l’une des thématiques qui tiennent à cœur Me Mame Adama Guèye. L’ancien batonnier de l’ordre des avocat et ancien coordonnateur du Forum civil est d’avis cependant que les réformes sérieuses de ce secteur «n’ont jamais été faites». Invité de l’émission ‘’Objection’’ sur Sud Fm, Me Mame Adama Guèye est d’avis que «tout est à revoir » s’agissant de la justice Sénégalaise. «Je suis très engagé sur cette question, parce que je suis militant de la justice. Cette question, je l’ai soulevée depuis plus de 25 ans, du temps de Jacques Baudin. Tous les ministres de la Justice qui sont passés, je suis allé discuter avec eux sur les questions de la justice. Malheureusement, les réformes sérieuses n’ont jamais été faites. Et le problème est persistant », a fait savoir Me Guèye.

… de la justice

Toujours est-il, selon l’ancien président de la plateforme ‘’Avenir Senegaal bi nu bëg’’, il est «indispensable» de marquer le pas et réfléchir sur cette question de la justice Sénégalaise. «Ce que je reproche aux acteurs politiques, c’est que, chaque fois qu’on parle de justice, on en parle à chaud. On ne traite pas les choses à chaud, parce que c’est très profond. Cela nécessite un traitement de fond qui requiert l’organisation d’assises de la justice qui impliquent toutes les parties prenantes de ce pays. On fait l’erreur de penser que la justice n’est que l’affaire de l’État et des magistrats. Ce n’est pas le cas ; toutes les parties prenantes sont concernées», souligne Me Guèye.