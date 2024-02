Top Infos Rewmi du 13/02/2024: Des centaines d’élèves envahissent les rues de Kaolack…Rebondissement dans l’explosion d’une bonbonne à Liberté-6….Affrontements entre forces de l’ordre et étudiants de l’UGB…Des centaines d’élèves envahissent les rues de Kaolack…Jamra récuse Malin Anna Björk…

Rebondissement dans l’explosion d’une bonbonne à Liberté-6

Du nouveau dans l’affaire de l’explosion d’une bonbonne de gaz à la cité Baraka de Liberté-6. L’un des cinq blessés de l’incendie de l’appartement, situé au 3e étage, est finalement décédé ce lundi 12 février à l’hôpital. Il s’agit de B. Kandé âgé de 7 ans. Selon des sources, deux des quatre autres blessés sont actuellement admis en réanimation. L’enquête de la police de Dieuppeul avance lentement, mais sûrement. Le boutiquier ayant vendu la bouteille de gaz a été interrogé sur procès-verbal, selon des sources de Seneweb. Les investigations se poursuivent pour tirer cette affaire au clair. Les témoins et une des victimes ont été entendus par les éléments du commissariat de Dieuppeul.

Viol

La brigade territoriale de Birkelane a déféré, hier lundi, M. Diouf pour viol sur sa nièce de 10 ans. Le batteur de tam-tam incriminé a été arrêté par les gendarmes en pleine cérémonie de mariage où il faisait office de tambour-major. Seneweb vous livre les détails de l’enquête. Une affaire d’inceste secoue la commune de Mabo, située dans la région de Kaffrine.

Un batteur de tam-tam, connu sous le sobriquet de « Kap-Kap », est soupçonné d’avoir abusé sexuellement sa nièce. Après le divorce de sa mère, la victime A. D. S. a été confiée à sa grand-mère domiciliée à Mabo, une commune du département de Birkelane. La mère de cette fillette de 10 ans s’est remariée plus tard à Diakhao. Un jour, la dame F. D. a quitté son domicile conjugal dans le Sine pour revenir dans sa maison familiale à Mabo où se tenait une cérémonie de prière dédiée à son défunt père. Sur place, elle a constaté un comportement suspect de sa fille. En effet, cette élève en classe de CM1 marchait difficilement.

Viol (Bis)

Pressée de questions, A. D. S. a fini par confier à sa mère biologique qu’elle a été abusée sexuellement par son oncle maternel M. Diouf alias « Kap-Kap ». Il ressort du dossier que la grand-mère de la victime a tenté d’étouffer l’affaire. Elle a tenté de dissuader la mère d’A. D. S. de ne pas porter l’affaire devant la justice. Mais F. D. a déposé une plainte sur la table du commandant Abdoulaye Samba Bâ, contre son frère incriminé grâce à l’appui de la personne morale de l’AEMO dans cette localité.

Séance tenante, le chef de service de la brigade territoriale de Birkelane a réquisitionné les services d’un gynécologue. Après examen, le rapport médical a fait cas d’une défloraison et de la perte de l’hymen. La fille a déclaré sur procès-verbal qu’elle a été violée dans la chambre par son oncle maternel. Les investigations menées par les gendarmes ont permis de localiser le mis en cause dans le village de Keur Djiby.

Le présumé violeur assurait l’ambiance avec son tam-tam lors d’un mariage. Il a été cueilli en pleine cérémonie par les éléments de la brigade de Birkélane. Interrogé sur procès-verbal, M. Diouf a avoué partiellement les faits. Il a déclaré avoir frotté son sexe contre les parties intimes de la fille en question, jusqu’à satisfaire sa libido.

Des centaines d’élèves envahissent les rues de Kaolack

Ils étaient des centaines d’élèves des lycées et collèges de la commune de Kaolack à descendre hier matin dans les rues pour dénoncer l’arrestation de leurs camarades et d’un professeur d’anglais lors des dernières manifestations. Les élèves du lycée technique El Hadj Abdoulaye Niass ont aussi délogé leurs camarades des autres écoles publiques de la commune.

Mais les policiers se sont dépêchés massivement sur les lieux où ils ont procédé à de nombreuses arrestations dans les rangs des potaches. Rappelons qu’il y a eu des affrontements à Kaolack, dans la journée du vendredi dernier.

Décès de Landing Camara

Les manifestations du week-end dernier ont fait trois morts, dont Landing Camara, âgé de 19 ans. Une nouvelle qui a fait réagir la famille du jeune garçon tué par balle samedi dernier à Ziguinchor. En effet, affectées par les circonstances du décès, les parents du défunt réclament justice et annoncent une poursuite dès ce lundi 12 février 2024, selon Daouda Diédhiou.

« C’est ignoble et les circonstances étaient très douloureuses, car c’est quelque chose que l’on n’attendait pas. C’est une grande perte pour un enfant qui jouait le rôle d’interprète pour sa maman muette. Que va-t-il advenir d’elle ?, se demande le porte-parole de la famille. Il réclame justice. « Pour qu’il y ait justice, elle doit être diligentée. Il est temps qu’elle se manifeste pour corriger cette injustice. En tout cas, dès aujourd’hui, nous irons voir les hommes de droit pour qu’ils nous expliquent clairement les démarches entreprises afin de relancer la machine judiciaire… », a-t-il annoncé.

Un soutien de Diomaye Faye arrêté à Mboro

Le traque des alliés du candidat de l’ex- Pastef se poursuit. Ndiaga Ndiaye, leader du Grand Mouvement Citoyen, qui fait partie des formations politiques qui soutiennent la candidature de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle a été arrêté ce lundi vers les coups de 17 heures.

Le Commandant de brigade de la localité qui l’a notifié son arrestation lui reproche d’avoir « participé et/ou organisé une caravane ». Qui, a eu lieu dimanche dans la commune de Diogo pour le compte de la campagne électorale de son candidat. A noter que cette arrestation intervient dans un contexte où le Président Macky Sall appelle au dialogue. Plus loin, le chef de l’Etat envisage un projet de loi d’amnistie générale.

Affrontements entre forces de l’ordre et étudiants de l’UGB

La tension persiste à Saint-Louis, où les étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) sont de nouveau descendus dans les rues, bloquant la route nationale Numéro 2. Depuis 6 heures du matin, les forces de sécurité sont déployées devant l’Université Gaston Berger (UGB), qui est complètement fermée en raison des affrontements en cours. Les étudiants sont mobilisés, et selon source, » il n’y a ni entrée ni sortie de l’université.

Les forces de sécurité sont positionnées devant la porte de l’UGB ». Un autre problème apparaît avec le blocage de la route nationale Numéro 2 par les étudiants, la circulation des camions et des voitures s’est arrêtée. Cela a entraîné plus de 3 kilomètres de bouchons. La cause de cette mobilisation est la non-remise du corps de l’étudiant décédé à sa famille. Depuis quelques jours, les cours sont suspendus à l’UGB, et le comité de crise de l’université est en réunion pour trouver des solutions à cette situation tendue.

Jamra récuse…

Malgré la tempête née du report de la présidentielle, Mame Matar Guèye et ses camarades restent très concentrés sur leur mission de défense des us et coutumes sénégalais. Selon eux, « l’UE veut dérouler son programme de pérennisation des LGBT dans le pays à travers sa mission d’observation de l’élection présidentielle». En conférence de presse ce lundi, l’Ong Jamra a ainsi demandé á l’État du Sénégal d’expulser la cheffe de mission d’observation des élections de l’Union européenne, Malin Anna Björk. La raison invoquée : cette dernière est « une lesbienne assumée ».

… Malin Anna Björk

Avant de dénoncer l’attitude de l’Union européenne qui, selon lui, « veut influencer l’élection présidentielle à venir en vue de dérouler son agenda LGBT. Et cela passe par sa mission d’observation dirigée par une lesbienne ». Pour l’Ong Jamra, le Sénégal ne peut en aucun cas être observé par un personnel qui a des tendances « homosexuelles en la personne de Malin Anna Björk qui est aussi, la vice-présidente de l’intergroupe LGBT du parlement européen ». En outre, Mame Matar Guèye assure que son équipe et ses collaborateurs vont dénoncer le programme de l’Union européenne auprès des guides religieux dans les jours à venir.