Top Infos Rewmi du 12/02/2024: L’Université Iba-Der-Thiam décrète 72 heures de grève….Binta Fall égorgée, son ex-copain arrêté…Un autre jeune succombe à ses blessures à Ziguinchor…Le SAES décrète 48h de grève…Le CEM de Boucotte Sud incendié….

Un autre jeune succombe à ses blessures à Ziguinchor

Il est finalement parti. Il a allongé la liste des personnes décédées lors des manifestations du vendredi 9 février. Il s’agit du jeune Landing Diédhiou qui était gravement blessé et admis au service de réanimation de l’hôpital régional de Ziguinchor. Ce jeune était annoncé mort alors qu’il était dans un état critique.

Landing Diédhiou selon les informations est âgé de 19 ans. Il est originaire de Baïla dans le Bignona. Ce jeune habite au quartier Grand-Dakar de Ziguinchor où des manifestations ont éclaté depuis l’adresse à la nation du Président de la République Macky Sall faisant mention du report de la présidentielle.

L’Université Iba-Der-Thiam décrète 72 heures de grève

La conférence des amicales d’étudiants (CAE) de l’Université Iba-Der-Thiam de Thiès (70 kilomètres de Dakar) dénonce la mort de leur camarade Alpha Yéro Tounkara, de l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis (UGB, nord). La conférence, en soutient à l’UGB, a déclaré dans un communiqué avoir suspendu ses activités pédagogiques, à partir de ce samedi, pour soixante-douze heures. « La CAE décrète soixante-douze heures (72) de cessation de toutes les activités pédagogiques, à partir du samedi 10 février à 8 heures précises », ont affirmé ses dirigeants dans un communiqué. Alpha Yéro Tounkara est décédé à l’hôpital régional de Saint-Louis où il a été admis après avoir été blessé au cours de ce rassemblement en protestation au report de la présidentielle.

Le SAES décrète 48h de grève

Le décès de l’étudiant Alpha Yoro Tounkara ce vendredi 9 février 2024 à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) continue à faire du bruit dans le milieu universitaire. Après ses camarades étudiants qui se sont faits entendre quelques heures après l’annonce de la mauvaise nouvelle, c’est autour du syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) de dénoncer. Dans une note qui nous est parvenue, le bureau national (BN) du SAES a décidé d’aller en grève. C’est ainsi qu’un mot d’ordre de grève de 48h est décrété, le lundi 12 et le mardi 13 février 2024. Cependant, le BN, lit-on, conformément à son courrier du jeudi 8 février 2024 adressé aux coordonnateurs de campus, rappelle que les AG de campus doivent être convoquées et les PV transmis avant le 16 février 2024.

La commission annonce la date du Ramadan

Le mois de Ramadan s’annonce. Selon la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, qui s’est réunie ce samedi 10 février 2024 pour scruter le croissant lunaire, nous sommes à 30 jours du mois béni de Ramadan. Parce que, souligne-t-elle dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le croissant lunaire n’a été aperçu dans aucune localité du pays. Et par conséquent, le lundi 12 février sera le premier jour du mois lunaire Baraxlu ou Chaabâne.

Binta Fall égorgée, son ex-copain arrêté

Un nouveau crime suscite l’indignation au Cap Skirring ! La gérante d’un salon de coiffure a été égorgée hier samedi, selon des sources. Binta Fall aurait été tuée par son ex-petit ami pour une affaire de jalousie. « Bineta entretenait une relation amoureuse avec le suspect. Mais le couple ne parlait plus le même langage au fil du temps. Binta a alors entamé une nouvelle relation amoureuse avec un étranger », déclare notre interlocuteur. A cet effet, son ex-copain aurait fait irruption dans le domicile de Binta avant de l’égorger. « Le présumé meurtrier a annoncé la triste nouvelle en tentant de faire croire qu’il a retrouvé le corps sans vie », confie la même source. Mais l’ex-copain de la victime a été arrêté par la gendarmerie. Ainsi le suspect n°1 dans ce « crime passionnel » est en garde à vue dans les locaux de la Section de recherches de Ziguinchor. L’enquête suit son cours.

Le recteur de l’UGB appelle au calme après le décès de l’étudiant Tounkara

L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis est plongée dans la tristesse suite au décès tragique d’Alpha Yéro Tounkara. Ce jeune de 22 ans était étudiant en deuxième année de Licence au Département de Géographie de l’Unité de Formation et de Recherche des Lettres et Sciences Humaines (UFR LSH). Il a perdu la vie lors des affrontements survenus le vendredi 9 février 2024 entre les forces de défense et de sécurité et manifestants.

Dans un communiqué reçu, le Recteur de l’UGB de Saint-Louis après avoir adressé ses condoléances les plus sincères à toute la communauté universitaire ainsi qu’à la famille éprouvée, a appelé ‘’au calme’’ et à ‘’l’apaisement’’. «Des démarches sont en cours auprès des autorités compétentes afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de la mort de cet étudiant exemplaire et de déterminer les responsabilités. En attendant les conclusions de l’autopsie ordonnée par le procureur près du tribunal de grande instance de Saint-Louis, dans un souci d’apaisement et de préservation de la sécurité des personnes et des biens, j’exhorte chacun au calme et à la retenue pour la préservation de la paix dans la communauté universitaire», a-t-il indiqué.

Le CEM de Boucotte Sud incendié

Le CEM de Boucotte Sud a été encore la cible des manifestants dans la nuit du samedi 10 février. Pour l’heure, on ignore l’ampleur du sinistre. Ce n’est pas la première fois que ce collège est visé lors des manifestations. Des actes de saccage s’y sont déroulés lors des manifestations de juin 2023. Des manifestations violentes ont éclaté hier à Ziguinchor avec un mort, un individu, dénommé Landing Diédhiou.

Démarrage de la production de pétrole au Sénégal

Le Fpso (unité flottante de production, de stockage et de déchargement) Léopold Sédar Senghor est arrivée sur le champ pétrolier de Sangomar ce 10 février 2024, après des dizaines de jours de voyage à travers les océans Pacifique et Atlantique. Selon le groupe Petrosen qui rapporte l’information dans un communiqué parvenu, l’arrivée du FPSO LSS dans les eaux sénégalaises marque une étape significative vers le démarrage de la production de pétrole au Sénégal, prévu pour mi-2024.

Le texte signale que malgré les multiples défis liés à ce projet, l’Etat du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (Petrosen) et l’opérateur Woodside ont réussi à surmonter tous les obstacles pour parvenir à cette étape cruciale. Pour rappel, le FPSO LSS, dont la capacité de production est estimée à environ 100.000 barils de pétrole par jour, est l’élément central du dispositif d’exploitation du champ pétrolier Sangomar, qui fera entrer le Sénégal de plein pied dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole. A ce titre, le groupe Petrosen remercie vivement Son Excellence Monsieur le président de la République Macky Sall et le gouvernement du Sénégal. Il exprime, par ailleurs, sa satisfaction de voir le FPSO arriver au Sénégal, en vue du démarrage imminent de l’exploitation du pétrole dans notre pays.

Marche silencieuse

Après la manifestation de vendredi dernier, le collectif «Aar sunu élection» compte organiser une marche silencieuse dès mardi prochain, en protestation contre le report de l’élection présidentielle. «Aar Sunu élection» poursuit ainsi son plan d’actions contre la décision de Macky Sall d’annuler le scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février prochain. Selon les organisateurs, la marche silencieuse devrait démarrer à 15 heures.