Top Infos Rewmi du 12/01/2024

Le groupe Henley & Partners a publié cette semaine le classement des passeports les plus puissants au monde en 2024. Un classement qui se base sur les données de l’Association du transport aérien international (IATA) et qui est déterminé par le nombre de pays accessibles sans visas auxquels donnent droit les passeports. Sur le classement mondial, la France, l’Allemagne, le Japon, l’Espagne, l’Italie et le Singapour sont ex-aequo à la première place, avec 194 destinations accessibles sans visas et uniquement grâce à leur passeport. En Afrique, ce sont les Seychelles qui sont classés à la première place, avec 156 destinations accessibles. Le Sénégal, pour sa part, est très loin dans le classement mondial, trustant à la 84e place sur 104, avec 58 destinations accessibles grâce à son passeport. Sur le classement africain, le Sénégal est à la 31e place, ex-aequo avec la Guinée Equatoriale. Le Sénégal est devancé par des pays comme le Cap-Vert, le Togo, la Gambie, la Sierra Léone ou encore la Mauritanie.



Une violente bagarre a failli virer au drame



Une violente bagarre qui a éclaté entre les amis Mamadou Sow et Mbacké Sow a failli virer au drame au quartier Médina Salam situé à la périphérie de la commune de Louga. Mamadou Sow qui a été violemment poignardé au cou et à la cuisse est entre la vie et la mort à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le présumé agresseur est jusqu’ici introuvable. Dans la soirée du mardi vers 20 heures les habitants de Médina Salam ont été alertés par des cris dans l’une des ruelles de ce quartier. Ces derniers ont aussitôt rallié les lieux pour s’enquérir de la situation. Sur place, ils ont trouvé Mamadou Sow, le corps ensanglanté, le cou et la cuisse gauche touchés par un objet tranchant.



Dans ses cris, la victime a balancé le nom de son ami Mbacké Sow qui l’aurait poignardé avec un couteau au cours d’une bagarre. Après son acte, le présumé agresseur s’est fondu dans la nature. Informés, des éléments du commissariat urbain de Louga et des sapeurs-pompiers se sont transportés sur les lieux. Après un constat d’usage, la victime a été acheminée au service d’urgences de l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga où elle reçoit des soins médicaux intensifs. Selon une source bien renseignée, Mamadou Sow et Mbacké Sow se bagarrent régulièrement. La police a ouvert une enquête pour mettre la main sur le présumé agresseur qui depuis mardi n’a plus fait signe de vie à Louga.



Refus de paternité



Célibataire et mère d’un garçon, R. Ka, âgée de 19 ans, a été encore engrossée à Louga. Face au refus de paternité de son petit ami Modou, elle a interrompu sa grossesse indésirable à Touba, selon des sources. Arrêtée par la police de Gouy-Mbind, R. Ka a été déférée au parquet de Diourbel. Après avoir contracté une deuxième grossesse indésirable, R. Ka s’est débarrassée du fœtus de six mois, pour éviter d’être la risée de sa famille. Mais l’affaire s’est ébruitée, à la suite de complications médicales. Évacuée dans une structure sanitaire à Touba, le personnel a démasqué la patiente âgée de 19 ans avant de s’en ouvrir au chef de service du poste de police de Gouy-Mbind. Séance tenante, des policiers ont été dépêchés au centre indiqué.



Après ses soins, R. Ka, célibataire et mère d’un enfant, a été conduite dans les locaux de la police. Mise devant le fait accompli, la mise en cause a reconnu sans ambages les faits. R. Ka a confié qu’elle entretenait une relation amoureuse avec un certain Modou à Louga où elle travaille comme femme de ménage. « J’ai couché à deux reprises avec mon copain dans un hôtel situé au centre de Louga. Mais il a refusé la paternité, lorsque je l’ai informé de ma grossesse. J’ai acheté un médicament dans une pharmacie avant de rentrer à Touba auprès de ma mère », a-t-elle avoué sur procès-verbal, selon nos sources. La tentative d’avortement ayant mal tourné, elle a dû être évacuée à l’hôpital. « J’ai commencé à avoir de la diarrhée et des frissons, lorsque j’ai avalé quatre comprimés. Plus tard, je ne pouvais plus me coucher ni m’asseoir correctement ». Au terme de l’enquête diligentée par les hommes du lieutenant El Hadj Ndiogou Mbaye, R. Ka a été déférée au parquet de Diourbel pour interruption volontaire de grossesse.



Départ du psychiatre du centre de santé mentale de Kaolack



Le président de l’Association pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (Assamm) et l’ensemble du personnel ont organisé un point de presse pour dénoncer l’abandon de poste du docteur Khadim Diop affecté au centre de santé mentale de Kaolack. Le président de l’Assamm, Assoumana Dione, ne tolère pas son départ. “Une semaine après le démarrage de nos activités, le docteur Khadim Seck, psychiatre à Kaolack, vient de trahir ses malades mentaux le mercredi dernier. Aujourd’hui, il devait venir consulter les nouveaux malades. Pour des raisons fallacieuses, il nous a dit qu’il a arrêté”, a-t-il déploré. Le président Dione d’ajouter : “Nous avons fait venir le directeur régional du Renseignement de la présidence de la République, le commissaire Diop, qui a constaté de visu cet abandon et aujourd’hui, nous avons le regret de constater que la psychiatrie sénégalaise est en guerre contre les malades mentaux. Il est inadmissible que ce centre, qui nous a été octroyé par le président de la République, ferme ses portes, comme le souhaitent les psychiatres sénégalais. Il faut que le président intervienne d’urgence pour que nous puissions avoir un psychiatre afin de poursuivre nos activités”, a souligné le patron de l’Assamm au cours du point de presse.



Les raisons du départ de Sossé Ndiaye (office du Bac)



Le Pr Sossé Ndiaye n’est plus le directeur de l’Office du Bac. Si l’homme a quitté sa fonction, c’est surtout parce qu’il a voulu partir, dit-on. « Effectivement, je voulais arrêter », confirme l’intéressé. Sur les raisons de son départ, le successeur de Babou Diaham estime avoir fait son temps. « J’ai assez duré et j’estime avoir fait l’essentiel de ce pour quoi j’ai été choisi. Il faut laisser la place et mon successeur va porter la barre plus haute », dit-il. À propos de son bilan, le sortant reconnait qu’il n’y a jamais satisfaction à 100 %, mais il retient deux points essentiels : la délivrance de documents comme les diplômes les attestations, etc., et l’organisation. Sur la délivrance de diplômes, souligne-t-il, il était important de mettre un garrot. Lui et son équipe ont ainsi fait de sorte que le stock ne se régénère pas. Ce qui fait que tous les diplômés de 2019, et même certains de 2018 à maintenant peuvent disposer de leur sésame. Pour le stock des autres années, « le système de production est plus rapide ». Sur l’organisation, il dit avoir travaillé à formaliser l’ensemble des procédures à l’office. S’agissant de la disponibilité de l’information, Pr Sossé Ndiaye refuse l’affirmation selon laquelle l’Office du Bac ne communique pas. « Nous communiquons, mais nous ne sommes pas dans la cacophonie. Quand tout le monde parle, on se tait. Mais lorsque des gens ont besoin d’éclairage, on le leur apporte », rétorque-t-il.

Mandat de dépôt pour les jeunes de Pastef Médina

Les 9 jeunes membres de Pastef ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet d’instruction, Mamadou Seck, ce jeudi 11 janvier. Fatimata Bintou Rassoul Ly ; Mamadou (Doudou) Diallo ; Cheikh Guezodje ; Ndiémé Ndiaye ; Marie Madeleine Goudiaby ; Maïmouna Bodian ; Marie Condé ; Belel Kanté ; Abdourahmane Brété. Au total 5 femmes dont une mère de famille et 4 hommes, tous placés sous mandat de dépot. Ces jeunes de la Médina affiliés à la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) ont été arrêtés dimanche dernier à la médina alors qu’ils s’étaient réunis pour faire des portes à portes à des fins de sensibilisation pour le retrait des cartes d’électeurs. Arrêté et déféré au parquet ce jeudi, ces jeunes ont été finalement placés sous mandat de dépôt. Ils sont oursuivis « participation à une manifestation non autorisée et actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique », a-t-on appris.

Macky en visite à Nouakchott

Le président sénégalais, Macky Sall, a quitté Dakar, hier jeudi, pour effectuer une visite officielle à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, sur l’invitation de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a-t-on appris de la présidence du Sénégal. Le chef de l’Etat devrait regagner Dakar, vendredi, selon la même source.

Abdourahmane Diouf qui refute les arguments de la commission de contrôle des parrainages, refuse de se plier à cette décision. Selon lui, eu égard aux contrôles effectués de manière rigoureuse par ses techniciens, il n’a pas été recalé. Alors il compte mener le combat et y invite les autres candidats qui sont dans la même situation que lui. Louant les compétences de son informaticien et la rigueur de son mandataire, il explique que la responsabilité du blocage techinique est imputée, à 99% au Conseil constitutionnel qui, en 30 secondes. Mais, c’est Badio Camara lui-même qui a ordonné à la commission d’imprimer les Pv. Ils ont sorti un communiqué qui n’a aucune valeur juridique pour dire que les régularisations se feront sous 48 heures alors que des candidats avaient plus de 10 jours pour procéder aux corrections.

« Le 20 janvier, ils vont déposer la liste officielle des candidats et ce sera la décision qui actera l’exclusion des candidats recalés au parrainages. J’appelle tous les candidats recalés à se retrouver au CC avec 60 recours individuels et ils auront l’obligation de répondre à chaque candidat dans un délai de 48 heures. Ils ont voulu un chaos politique, ils auront un chaos juridique. Le deuxième impératif c’est que si cela ne passe pas, c’est de faire partir ce régime. Lançant un clin d’œil aux amis de Pastef pour leur dire que Bassirou Diomaye Faye est en danger car nous s