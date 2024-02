Top Infos Rewmi du 08/02/2024: 5 morts et 13 blessés dans un accident à Ndoulo….Un policier mortellement fauché par un camion…7 gangsters arrêtés par la BR de Keur Massar…Boubacar Camara se prononce sur la fermeture de Walf Tv…Report de la présidentielle…

Un accident s’est produit, ce mercredi 07 février 2024, vers 5 heures du matin, à hauteur du Rond-point Diassap, à la sortie de la commune Thiès-Ouest, sur la route de Tivaouane. « Un agent de police répondant au nom d’Abdoulaye Ndiaye, en service au poste de police de Médina Fall, qui était en faction sur les lieux, a été mortellement fauché par un camion», renseigne une source. Le chauffeur du véhicule incriminé aurait pris la fuite selon les témoins, après le drame. Finalement, le camion a été immobilisé.



5 morts et 13 blessés dans un accident à Ndoulo



Un accident d’une rare violence a occasionné 5 morts et 13 blessés dans la commune de Ndoulo, a-t-on appris d’une source sécuritaire. Le drame est survenu ce mercredi vers 14h45 à hauteur du village de Touré Ndoulo. Un véhicule particulier a freiné brusquement pour éviter un obstacle sur la route. C’est ainsi que le chauffeur d’un véhicule double cabine qui le suivait, a appuyé sur les freins. Conséquence, son véhicule s’est renversé en occasionnant 5 morts et 13 blessés. Les deux voitures impliquées dans ce choc se rendaient au Magal de Kazu Rajab à Touba. Après avoir effectué le constat, les gendarmes de la Brigade de Ndoulo ont ouvert une enquête.



Un nouveau coup filet à l’actif de la Brigade de recherches de Keur Massar. Elle a démantelé un dangereux gang d’agresseurs. Selon des informations, cinq malfaiteurs et leurs deux receleurs ont été mis aux arrêts par les hommes du Major Abdou Aziz Kandji. Détails de la chute de ces gangsters. Implantée récemment pour lutter contre le grand banditisme et la délinquance dans le 46e département du Sénégal, la Compagnie de Gendarmerie de Keur Massar ratisse large pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. C’est dans ce cadre que son unité d’élite, la Brigade de recherches, (BR) a neutralisé cinq gangsters qui s’activaient dans le vol avec violence durant la nuit. La poursuite des investigations a permis aux hommes du Major Abdou Aziz Kandji de mettre la main sur deux receleurs de cette mafia selon des sources.



Au total, 7 malfaiteurs ont été arrêtés par les gendarmes. Il s’agit de O .N âgé de 20 ans, M.F.S âgé de 22 ans, domicilié à Tivaouane-Peulh, F.M âgé de 24 ans, M.K âgé de 19 ans domicilié aux Parcelles-Assainies et M.ND âgé de 25 ans domicilié à Tivaouane-Peulh. Ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec violence et usage d’arme de 5ème catégorie (arme à feu) portant sur deux téléphones portables de marque Iphone 15 et un téléphone simple selon des sources proches du parquet. La Brigade de Recherches de Keur Massar a réussi à mettre la main sur deux receleurs de ce gang. Il s’agit de D.N âgé de 25 ans, réparateur téléphone demeurent à Tivaoune Peulh et D.D âgé de 26 ans, commerçant demeurant à Keur Massar. L’exploitation des résultats des réquisitions sur ces téléphones portables volés par les enquêteurs a permis la chute de ces 7 mis en cause. Ils ont été tous déférés au parquet.



Le Forum civil compte investir la rue

Dénonçant le report jusqu’au 15 décembre prochain de l’élection présidentielle qui était prévue pour le 25 février, le Forum civil a décidé de descendre dans la rue. En effet, le coordonnateur de la section sénégalaise de Transparency International a invité ses différents démembrements établis à travers le pays à tenir des marches pacifiques. « Le Bureau exécutif du Forum civil donne mandat aux sections territoriales de formuler des demandes d’autorisation de marche auprès des autorités administratives compétentes, pour dénoncer le coup de force inacceptable actuellement en cours et demander le respect strict du calendrier électoral initial », a notamment posté Birahim Seck sur ses plateformes digitales.



Report de la présidentielle



Les condamnations et indignations ne désemplissent pas. Le président Sénégalais, Macky Sall en décidant de reporter l’élection présidentielle au 15 décembre de cette année s’est mis une partie de l’opinion internationale sur le dos. La Cedeao, la France, l’Allemagne et le département d’Etat américain, tous sans porter de gang ont, fermement, critiqué le chef de l’Etat. L’associated Press, a elle aussi condamné l’attitude des autorités Sénégalaises. Qui est de reporter l’élection présidentielle de 10 mois. » Les autorités Sénégalaises devraient organiser l’élection présidentielle de ce mois-ci comme prévu au lieu de la retarder à 10 mois », a déclaré ce mardi le bloc régional de l’Afrique de l’Ouest. Dans la même veine, le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a fait part de sa préoccupation. Cette branche de l’organisation des Nations Unies, par la voix de son porte-parole Liz Throssel s’est dit préoccupée par » la décision sans précédent prise dans l’un des pays, où les démocraties sont plus stables d’Afrique ». Pour l’heure le report de l’élection présidentielle, décision prise par les autorités Sénégalaises, rencontre des vagues de protestations, d’indignations et de condamnations.



Dans un communiqué publié ce mercredi 07 Janvier, la Coalition Jengu Tabax de condamne le retrait de la licence de Walf Tv. Boubacar Camara demande la réouverture immédiate de la télévision. « Nous exprimons notre plus ferme condamnation de la fermeture de Walfadjri, une chaîne de télévision respectée et appréciée par de nombreux Sénégalais. Cette action regrettable est un grave affront à la liberté de presse et un signe alarmant des défis auxquels notre démocratie est confrontée », lit-on dans le communiqué. Selon la Coalition Jengu Tabax, « Walfadjri n’est pas seulement un média, c’est une institution qui a joué un rôle crucial dans la diffusion d’informations impartiales et équilibrées ».



Pour elle, la « fermeture de cette chaîne est une tentative de restreindre la diversité des opinions et d’étouffer les voix indépendantes qui sont essentielles à une démocratie en santé » lit-on dans le communiqué. D’après la Coalition Jengu Tabax « la fermeture de Walfadjri envoie un message inquiétant, laissant entendre que les médias indépendants et critiques peuvent être ciblés et muselés ». Ainsi elle exige la réouverture immédiate et sans condition de Walf TV. « Nous exigeons la réouverture immédiate de Walfadjri et rappelons au gouvernement sénégalais que l’indépendance des médias est un pilier fondamental de toute démocratie. Nous exhortons les autorités à respecter et à protéger cette indépendance et à mettre fin à toute forme de répression contre la presse ». « Nous sommes déterminés à défendre la liberté de la presse au Sénégal et à œuvrer pour que les médias puissent jouer leur rôle vital dans notre société démocratique ».