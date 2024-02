Top Infos Rewmi du 06/02/2024: Alioune Tine invite au retrait du projet de loi sans délai……Interdiction de vente de carburant au détail…Les scenarii prévus par Tariq Ramadan…Un député s’est évanoui…Walf prévoit un sit-in de trois jours à partir de vendredi…

Alioune Tine invite au retrait du projet de loi sans délai

« Il faut éviter le bain de sang », dixit Alioune Tine. Le président fondateur du Think Tank Africajom Center alerte : «il faut également éviter le chaos et la vulnérabilité à ce pays», écrit-il dans son compte X. L’ancien secrétaire général de la RADDHO invite le parlement à « retirer le projet de loi sans délai et négocier de façon démocratique et consensuelle un nouveau calendrier électoral qui respecte les délais constitutionnels du mandat présidentiel », propose Alioune Tine. Selon lui, « le report brutal, non concerté et inconstitutionnel de la présidentielle à la veille de la présidentielle a plongé le pays dans la violence et l’incertitude.

Les révoltes et les violences sont souvent les conséquences des violations de la Volonté du peuple, violation de l’exercice de la souveraineté et du droit de suffrage », dit-il. Ainsi, rappelle-t-il qu’aujourd’hui 5 Février 2024, nous sommes dans le même cas de figure que le 23 juin 2011, d’un conflit entre le peuple et ses représentants devant l’Assemblée, avec pratiquement les mêmes acteurs. L’histoire qui se répète. Il faut tirer les leçons des événements du 23 juin. La seule façon d’éviter les violences et le chaos c’est le retrait du projet de loi et la négociation d’un nouveau calendrier électoral. Toutes les forces politiques et sociales doivent peser de tout leur poids pour le retrait immédiat du projet de loi, c’est ça la lucidité et le pragmatisme politique. Aucun régime ne peut survivre contre la volonté inébranlable du peuple.

Walf prévoit un sit-in de trois jours à partir de vendredi

Après la diffusion des manifestations de ce dimanche, le ministre Moussa Bocar Thiam a coupé le signal de la chaîne Walfadjri. Après une lettre adressée à ce même ministre, Walf a adressé une lettre au préfet de Dakar pour l’organisation de sit-in. « Nous venons auprès de votre bienveillance vous informer que nous avons décidé de faire un sit-in devant les locaux du Groupe Walfadjri sise à Khar Yalla, le vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11, février 2024 de 15h à 19h pour protester contre la coupure de notre signal du 04 février 2024», lit-on. Lors des dernières manifestations au Sénégal, le signal de Walf avait également été coupé pour les mêmes motifs.

Interdiction de vente de carburant au détail

Après l’arrêté préfectoral portant interdiction de circulation temporaire des motos, le Gouverneur de la Région de Dakar vient d’interdire provisoirement la vente de carburant au détail. « Pour des raisons de sécurité, il est interdit sur toute l’étendue du territoire de la région de Dakar la vente de carburant au détail du 05 au 29 février 2024. L’interdiction concerne notamment la vente de carburant dans des récipients autres que les réservoirs des véhicules ou des cyclomoteurs. Article 2: Par dérogation aux dispositions de l’article premier, la vente de carburant, dans des récipients spécialement prévus à cet effet, aux personnes dont les activités professionnelles le justifient, peut être accordée par les Préfets de département. Article 3 Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté, sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 4: Les Préfets des départements de Dakar, Guédiawaye, Keur Massar, Pikine et Rufisque, le Commissaire Central de Dakar, Chef du Service Régional de la Sécurité Publique, le Commandant de la Légion de Gendarmerie de Dakar, sont Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera » lit-on dans l’arrêté signé par le Gouverneur de Dakar. »

2 morts dans un accident de la circulation à Keur Socé

L’accident survenu en avant-hier soir à l’entrée de Keur Socé (département de Kaolack), a finalement fait deux morts. La collision entre une moto en provenance de Lamarame et un car voulant éviter une charrette, a été tragique. Deux jeunes ont péri dans cet accident dont l’un sur le coup et l’autre, à la suite de son évacuation à l’hôpital régional de Kaolack. L’axe Keur Socé-Lamarame est réputé accidentogène, d’après les usagers…

Moussa Diakhaté

Le président de la commission des lois, Moussa Diakhaté, est devenu tristement célèbre ce lundi 5 février sur les réseaux. Répondant aux interpellations de ses collègues, lors de la plénière sur le projet de loi visant le report de l’élection présidentielle, il ne s’est pas fait que des amis, nous renseignent nos confrères de Pressafrik. Debout sur le pupitre de la salle d’audience après mainte réponses, il a asséné que « des individus sont en train de partager partout sur les réseaux sociaux ses photos, celles de sa femme et de ses enfants ». Face à cette situation, il a soutenu «les menaces ne passeront pas » et « qu’il a tout vu ».

Les scenarii prévus par Tariq Ramadan

Le philosophe suisse, Tariq Ramadan s’est prononcé sur la situation de crise qui sévit au Sénégal et envisage déjà trois scenarii qui selon lui, risquent de se produire. «Les scenarii sont assez prévisibles et il ne faut pas minimiser les alliances du pouvoir avec ses alliés internationaux », écrit-il sur les réseaux sociaux. D’abord argumente-t-il, « la liste des candidats est revue et Karim Wade est réintégré. La France s’est étonnamment dépêchée de lui retirer sa nationalité (…)». Ensuite, deuxième scenario, « le président actuel revient aux affaires pour ‘raison de sécurité’ ».

Enfin, développe-t-il, « il (Macky Sall) reste aux affaires en repoussant les élections pour une longue période permettant de poursuivre la neutralisation du pluralisme politique… »

Alerte Russe

La Russie qui s’est jusque-là gardée de commenter la situation en cours au Sénégal s’est néanmoins adressée à ses ressortissants vivants au pays de la Teranga. En effet, les services du ministère russe des affaires étrangères ont envoyé un message à ses fils établis au Sénégal. «En lien avec d’éventuelles manifestations de masse au Sénégal liées à l’annulation des élections présidentielles prévues pour le 25 février, nous recommandons à tous les citoyens russes du pays d’éviter les lieux de rassemblements de masse», a posté l’ambassade de la Russie au Sénégal sur sa page Facebook.

Un député s’est évanoui

Restons à l’Assemblée nationale où se tenait ce lundi l’examen de la proposition de loi portant report de l’élection présidentielle. Après près de 7h de tours d’horloge, le député de la coalition Taxawu Senegaal, s’est évanoui brusquement aux côtés de ses collègues. La fatigue est certainement passée par là ! Les éléments des sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux pour l’évacuer d’urgence. Pour le moment la séance est de nouveau suspendue.

Cap Skiring

Un homme suspecté d’être l’auteur du double meurtre survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à Boucotte-Diembering, non loin du village de Cap Skiring à Ziguinchor, a été arrêté, a annoncé la gendarmerie. L’arrestation du meurtrier a été opérée par la gendarmerie dans la localité de Mlomp, samedi. Deux individus, un vigile et un charpentier ont perdu la vie après avoir été atteints par balles sur la baie de Boucotte-Diembering dans une résidence privée dans laquelle loge un couple franco-sénégalais.