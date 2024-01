Top Infos Rewmi du 04/01/2023: Affaire « Keur Yeurmandé »…Une femme accusée d’avoir jeté un foetus dans des toilettes à Fass…Accident mortel au parc national de Niokolo-Koba…Seydi Gassama demande la libération de Coline Fay…

Mère de cinq (5) enfants, F. Ndiaye, enceinte de son amant, s’est débarrassée de sa grossesse. Elle a été arrêtée et envoyée en prison. Âgée de 44 ans, F. Ndiaye ne voulait pas être bannie par sa famille. La ménagère, qui est tombée enceinte de son amant, a interrompu sa grossesse de cinq (5) mois. Une grossesse qu’elle avait caché à ses proches. Sentant que son état allait être découvert, elle a clandestinement avorté avant de jeter le fœtus dans le trou de la chaise anglaise des toilettes de leur maison familiale, aux Hlm Fass. Les éléments de l’enquête, dirigée par la police de la Médina, donnent les détails de ce qui s’est passé dans la nuit du 12 au 13 décembre 2023. Pendant que toute la famille était dans les bras de Morphée, F. Ndiaye a fait son coup.

Assise sur la chaise anglaise, elle a expulsé le fœtus. Ensuite, elle a tiré la chasse. Mais, le corps du bébé était trop gros pour passer. Elle a versé beaucoup d’eau dans la chaise pour le faire disparaître. Sans succès. Pis, le tuyau s’est bouché. Elle dit avoir avorté à cause d’un médicament contre la grippe. Le lendemain, son neveu qui a procédé au débouchage de la fosse a trouvé le fœtus. Il a alerté les membres de la famille.

Les policiers, informés, ont procédé au constat avec les sapeurs-pompiers. Interrogée, F. Ndiaye a avoué être l’auteur des faits. Elle a déclaré que son avortement est dû au médicament « cassia occidentalis » qu’elle avait pris trois (3) jours avant pour se soigner d’une grippe. Malheureusement, cela a interrompu sa grossesse. Interrogée, elle avoue avoir été engrossée par son amant qui habite au quartier Liberté 6. Aux enquêteurs, elle a demandé pardon, sollicitant la clémence. Et soutient avoir avorté sans faire exprès. Au terme de sa garde à vue, elle a été conduite devant le procureur de la République qui l’a envoyée en prison pour avortement clandestin.

Affaire « Keur Yeurmandé »

L’affaire de la pouponnière « Keur Yeurmandé » est loin de connaître son épilogue. Interpellé sur l’état de santé de ces 50 nourrissons nourrissons, un médecin donne des nouvelles qui ne rassurent pas. Selon lui, la plupart de ces bébés risquent de mourir avant l’âge de 05 ans s’ils ne bénéficient pas d’une prise en charge nécessaire. En effet, il estime que ces bébés ont vécu un stress sévère qui nécessite un accompagnement rigoureux. « Les 50 bébés sauvés des mains de la dame et pris en charge dans les hôpitaux comme Gaspard Camara et autres courent de graves risques si toutefois nos collègues médecins ne s’occupent pas bien d’eux. Parce que ce n’est pas seulement une question de nutrition dont souffre ces bébés. Il faut préciser que ces bébés ont été négligés et exposés. Ils ont vécu un stress toxique que même un adulte ne peut pas gérer.

Ce stress a endommagé leur cerveau et si on ne leur prête pas une attention particulière, la plupart d’entre eux risquent de perdre la vie avant 05 ou 06 ans. J’interpelle ainsi mes collègues qui font un excellent travail à Gaspard Camara et dans les autres hôpitaux à bien s’occuper de ces bébés. Ce n’est pas seulement en leur donnant à manger, mais aussi en jouant avec eux pour leur redonner plus d’amour et d’espoir parce qu’ils ont vécu une maltraitance excessive », déclare le médecin.

Accident mortel au parc national de Niokolo-Koba

C’est hier aux environs de cinq heures du matin qu’un accident d’une rare violence s’est produit dans le parc national de Niokolo-Koba à hauteur de l’ancien Niéméniké situé dans la commune de Tomboronkoto (Département de Kédougou). Deux mini cars sont entrés en collision. En effet un camion qui était en stationnement sur la route serait à l’origine de ce malheureux accident.

Le bilan est lourd. Il fait état de deux morts sur le coup et de quatre blessés graves. Alerté, le commandant de la brigade de gendarmerie de proximité et ses hommes se sont déployés sur les lieux pour rétablir la circulation qui était perturbée et procéder aux constats d’usage. Les corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou et les blessés admis en soins intensifs. Ce nouvel accident de la circulation remet sur le table la lancinante question du comportement des camionneurs sur ce tronçon Tambacounda-Kédougou où des chauffeurs stationnent n’importe comment sur la voie publique.

Reprise des cours en présentiel

La reprise des cours pour les étudiants de la Faculté des sciences et des lettres n’est pas effective. En effet, après des mois de fermeture à la suite des violentes manifestations de juin dernier, les étudiants devaient retrouver les amphithéâtres ce mercredi 3 janvier 2024. Cependant, cette reprise ne risque pas de se faire de sitôt. Car, les logements sociaux sont actuellement désertés par les étudiants. Ceux qui sont présentement sur les lieux vaquent à d’autres préoccupations, rien ne laisse croire à une reprise des cours.

Psychologiquement, rien n’est fait pour assurer la reprise des cours en présentiel. D’ailleurs, au Centre International de Commerce Extérieur du Sénégal (Cices), l’un des trois lieux choisis pour accueillir les étudiants, c’est le désert. Il n’y a pas d’espace aménagé pour permettre aux étudiants de reprendre leurs cours. Les seuls qui occupent cet espace de commerce sont les exposants de la Foire internationale de Dakar, dont la majeure partie a déjà quitté les lieux.

D’après le directeur général du Centre, Saliou Keita, les responsables de l’Université Cheikh Anta Diop doivent « spécifier » leurs besoins pour que le CICES puisse accueillir les étudiants. « Le CICES a été choisi comme d’autres lieux tels que l’Institut islamique, etc. Mais il y a une différence dans la mesure où le centre est une institution de l’État spécialisée dans l’événementiel. Nous avons nos salles, nos pavillons, de l’espace que nous mettons en location », dit-il. Joint au téléphone, il renseigne que l’Etat ne participe qu’à hauteur de 20% sur leur budget. Alors, les charges, les salaires sont payés à partir des recettes d’exploitation (location).

«Donc, si toutefois nous acceptons de recevoir les étudiants durant la période du 3 au 31 janvier, cela constituerait une « perte ». Leur séjour ici ne devrait pas être gratuit, sinon à la fin du mois, j’aurai des problèmes pour payer les salaires. Et, c’est ce qui justifie l’inquiétude du collectif des délégués du CICES », a déclaré Saliou Keita. C’est pour cela, ajoute M. Keita, « nous attendons d’abord, après avoir procédé à la visite des locaux, que les responsables de l’UCAD nous envoient l’expression de leurs besoins ».

Seydi Gassama demande la libération de Coline Fay

Seydi Gassama, le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, demande la libération de Coline Fay, une jeune fille de nationalité française, arrêtée au Sénégal le 17 novembre dernier. Selon M. Gassama « participer à un rassemblement pacifique, ne peut être punie d’une peine privative de liberté ». « Coline Fay doit être libérée et autorisée à rentrer dans son pays. Participer à un rassemblement pacifique, même non déclaré, ne peut être punie d’une peine privative de liberté. Toutes les autres charges retenues contre elle doivent être abandonnées », a écrit Seydi Gassama sur X (ancien Twitter).

Pour rappel, Coline Fay a été arrêtée le 17 novembre, jour de l’audience d’Ousmane Sonko contre l’Etat du Sénégal devant la Cour suprême concernant la radiation des listes électorales. Elle est poursuivie « pour actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique mais aussi complot contre l’autorité de l’État et séjour irrégulier au Sénégal ». Elle a été placée sous mandat de dépôt.