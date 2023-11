Top Infos Rewmi du 03 11 2023: Arrestation de Mamadou Lamine Seck (PASTEF) après des propos au vitriol contre Macky Sall…Trois jeunes de Karang périssent dans l’émigration irrégulière…Un ancien député français traite Ousmane Sonko d’islamiste…

Touba, les Baayfall arrêtent 04 prostituées et 03 de leurs clients



Première grosse prise des Baayfaal après la confirmation obtenue du Khalife Général des Mourides qu’ils pouvaient continuer à assurer la police religieuse à Touba nonobstant les critiques récemment essuyées et les échauffourées enregistrées. Ils ont alpagué 04 jeunes dames , des prostituées , pour être plus plus précis, à Touba Ndiarème. Les deux avaient par dévers elles, leurs cartes professionnelles, les deux autres attendaient encore d’en disposer. Sur la base d’informations reçues , les Baayfaal ont réussi à débarquer à l’improviste . C’est ainsi qu’ils ont embarqué tout le monde , non sans signaler que du tabac a aussi été trouvé sur place . Conformément aux directives reçues , la maison louée a été fermée et les clefs seront remises à la hiérarchie. Présentement, on nous signale que les dames et leurs clients ont été conduits à Baayfall – Ga.



Arrestation de Mamadou Lamine Seck (PASTEF) après des propos au vitriol contre Macky Sall



Mauvaise nouvelle pour les partisans de l’ex-Pastef. L’adjoint chargé de la commission sociale de la jeunesse patriote du Sénégal (JPS) de la commune de Tivaouane a été arrêté, hier. Mamadou Lamine Seck, sous le profil de Sampess, a été arrêté par la section de recherches de Thiès, d’après les informations. Le ou les motifs de cette arrestation ne sont pas encore connus mais on sait que le jeune homme via son compte whatsApp et sa page Facebook, avait fait quelques publications visant le régime actuel et à sa tête le Chef de l’Etat Macky Sall. Il a été arrêté quelques heures après. Affaire à suivre.





Trois jeunes de Karang périssent dans l’émigration irrégulière



Trois jeunes de Karang, la vingtaine, dont un menuisier, un élève et un étudiant, ont péri en mer, dans le cadre d’une tentative d’émigration irrégulière, d’après la Rfm. Ils étaient tous dans la même pirogue, rapportent nos confrères. « Nous nous sommes réveillés aujourd’hui dans la tristesse et la consternation ici à Karang, avec le décès de ces trois jeunes qui partaient en Europe par voie maritime. Toute la commune de Karang-Poste est dans l’émoi et dans la tristesse. C’est vraiment dur », souligne le maire Ibrahima Diop. Selon l’édile, la cause principale du départ des jeunes reste l’emploi. « Il faut le dire, le problème de l’emploi est d’autant plus sérieux qu’il faut que des mesures soient prises pour pallier ce départ massif des jeunes clandestinement vers l’Europe. Ici à Karang, la principale activité des jeunes, c’est les taxis-Jakarta man et en ce moment, le secteur est très saturé, d’où ces départs vers l’Europe». Les familles des victimes expliquent le naufrage de la pirogue par une panne d’essence en pleine mer.



Une femme décède dans un accident à Thiès



Un accident de la circulation s’est produit à Thiès, non loin du stade Lat Dior. Bilan : un mort ; une femme du nom de Maguette Seck âgée de 35 ans. Le drame est survenu après qu’un véhicule a percuté une moto-Jakarta, hier mercredi vers 17 h. La victime a eu le cou brisé et des traumatismes crâniens. Elle a rendu l’âme quelques minutes après son évacuation à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène par les sapeurs-pompiers. Une enquête a été ouverte.



Mbour, des échauffourées entre militants de Cheikh Issa Sall et Sira Ndiaye font 4 blessés



La tension monte déjà à Mbour avec une bataille rangée entre les pro Cheikh Issa Sall et pro Sira Ndiaye. Des blessés ont été déjà décomptés du côté des militants de la vice présidente de l’assemblée nationale, à l’occasion de l’accueil du Premier ministre en visite économique dans la petite côte. Les blessés ont été évacués vers l’hôpital pour des soins. Entre le directeur général de la caisse de dépôts et consignations, par ailleurs, maire de la ville de Mbour et l’ancienne présidente de la commission santé et affaires sociales, y’aurait-il une si profonde rivalité qui exciterait leurs militants à ce point ? Le premier ministre Amadou Bâ qui prend présentement la parole devra probablement se prononcer pour inviter les deux camps à fumer le calumet de la paix.



Un ancien député français traite Ousmane Sonko d’islamiste



Répondant à Juan Branco, le co-fondateur de SOS raciste, et ancien député français Julien Dray a traité Ousmane Sonko d’Islamiste. « Toi, t’as la légitimité de l’argent des islamistes sénégalais comme Sonko … et autres enfoirés ! », a-t-il écrit à l’endroit de l’avocat franco-espagnol. Ce dernier a, en premier, écrit que le philosophe Raphael Enthoven et la féministe Caroline Fourest « n’ont ni profession, ni légitimité autre que celle que leur donne leur système », leur reprochant notamment leurs positions pro isaréliennes dans le conflit qui oppose l’état hébreu au Hamas. « En conséquence de quoi, un oligarque proche du pouvoir, Daniel Kretinsky, les a recrutés, via Denis Olivennes, et leur a donné des titres ronflants au sein d’une structure que personne ne lit, Franc Tireur, et qui est financée à perte », a ajouté le bouillant avocat. Ce qui, selon Me Branco, permet de « les faire inviter à la télévision sans avoir à se poser de question ». « Le monde est bien fait, lorsque l’on est un courtisan », a ajouté l’avocat du maire de Ziguinchor.