Top Infos Rewmi du 01/02/2024

Réaction de Macky Sall après l’effondrement d’un immeuble à Khar Yalla



Suite à l’effondrement tragique d’un bâtiment survenu mardi au quartier Khar Yalla de Grand-Yoff, le Président Macky Sall a exprimé sa tristesse et présenté ses condoléances aux familles des victimes.« Je suis profondément attristé par le tragique effondrement d’un bâtiment, à Khar Yalla, occasionnant 7 décès et des blessés graves. J’adresse mes condoléances émues aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a écrit le chef de l’Etat sur son compte X (anciennement Twitter).



Découverte d’un corps en état de putréfaction



Vingt-quatre heures après l’inauguration du cantonnement Gmi à Mbour, une découverte macabre vient encore secouer la commune de Malicounda…le corps d’un homme en état de putréfaction a été découvert dans le quartier Saly aérodrome, non loin du croisement Saly. Ce quartier qui fait partie de la commune de Malicounda est réputé très dangereux avec la présence d’agresseurs qui opèrent dans les alentours.



Tensions à l’hôpital de Saint-Louis



ne vive tension règne à l’hôpital régional de Saint-Louis où le personnel s’est énergiquement opposé à l’installation du nouvel agent comptable particulier (ACP). Sous la houlette de Moustapha Diop, représentant du personnel au conseil d’administration et porte-parole de l’Alliance des syndicats, les employés de l’hôpital de Saint-Louis se sont massivement opposés à l’installation de M. Ndoye en tant que nouvel ACP. En effet, ce mercredi, Amadou Lamine Ndoye était venu pour prendre ses fonctions, mais le personnel, uni dans sa mobilisation, s’est rassemblé devant le bureau du directeur pour empêcher l’installation. Des protestations ont conduit au départ de ce dernier sans que la prise de service ne puisse se dérouler comme prévu. Moustapha Diop, dans sa déclaration, a souligné la détermination du personnel à maintenir cette mobilisation jusqu’à ce que leurs revendications soient totalement satisfaites.



Il a clairement exprimé le souhait du personnel de voir le nouvel ACP retourner d’où il vient. « Nous n’accepterons pas que cet individu prenne ses fonctions ici à l’hôpital. Il peut effectuer son installation ailleurs, mais au sein de l’hôpital, il ne travaillera pas paisiblement. Nous sommes prêts à paralyser le fonctionnement de cet établissement sans aucune limite, si nécessaire », a déclaré M. Diop. Le représentant du personnel appelle également les autorités de la région d’assumer leurs responsabilités pour garantir à la population de Saint-Louis des soins de santé sans perturbations majeures au niveau de l’hôpital régional. La situation reste tendue, mais il est possible que des négociations et des discussions entre le personnel, les autorités de la région et la direction de l’hôpital soient entamées pour résoudre ce différend, au grand bonheur des usagers de l’hôpital de Saint-Louis.



Amsatou Sow Sidibé exige la libération de Bassirou Diomaye Faye



La présidente du mouvement Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines (CAR/Leneen) exige « la libération sans conditions ni délai de tous les détenus politiques, qui plus est le candidat Bassirou Diomaye Faye ». Dans un communiqué parvenu à rédaction ce mercredi 31 janvier, la professeure Amsatou Sow Sidibé appelle ainsi à la « préservation de l’intégrité de la démocratie sénégalaise ». La présidente de CAR/Leneen suggère une «3e voie » pour « éviter la violente bipolarisation politique de notre démocratie et de réconcilier toutes les franges du peuple sénégalais ». Cette « 3e voie » est une « alternative » pour assurer « la souveraineté sécuritaire et économique » du pays. La candidate recalée à l’étape du parrainage a aussi dénoncé des « tares graves et inadmissibles de nos procédures électorales » à travers le communiqué et affirme que « le fichier électoral utilisé par le Conseil constitutionnel n’est pas fiable ».



Le Forum civil sensibilise sur le retrait des cartes d’électeur



La section départementale du Forum civil de Bambey (Diourbel centre), une organisation de la société civile sénégalaise, a entamé, à travers des spots radiophoniques, une campagne de sensibilisation sur l’importance pour les citoyens de retirer leurs cartes d’électeurs, particulièrement les jeunes appelés à voter pour la première fois l’occasion de l’élection présidentielle du 25 février. «Ce qu’il faut noter avec regret à quelques encablures de l’élection présidentielle, c’est que beaucoup de citoyens n’ont pas encore récupéré leurs cartes d’électeur » a déploré le coordonnateur départemental du forum civil, Babacar Diouf à l’issue de l’enregistrement d’une émission de sensibilisation dans les studios de Thiapy FM, une radio communautaire. Il n’a pas manqué de signaler que 3961 cartes ont été à ce jour retirées sur les 9376 reçues par les commissions de distribution. « Si nous faisons le calcul, il y a 4896 cartes en souffrance dans les douze commissions réparties dans le département » a-t-il ajouté. Fort de ce constat, M. Diouf invite les citoyens notamment les primo-votants à faire un tour dans les commissions afin de récupérer leurs cartes d’électeurs pour participer massivement à la prochaine élection présidentielle.



Rapport de Transparency International



Dans un communiqué publié ce mardi, pour commenter le rapport que Transparency International sur la perception de la corruption vient de faire paraitre, le Forum Civil indique que le Sénégal garde sa note et s’enlise dans la zone rouge. Ce que l’organisation dirigée par Birahim Seck ne dit pas c’est que le Sénégal a la sixième meilleure note en Afrique alors qu’il était 17eme en 2012, relève une note du ministère du Commerce. En effet, sur le continent, notre pays n’est devancé que par le Cap Vert, le Rwanda, l’Ile Maurice, le Botswana et est à égalité avec le Ghana, relève-t-on. De réelles avancées ont été notées dans la transparence de la gouvernance depuis 2012 avec notamment la création de l’Office nationale de lutte contre la corruption (Ofnac), l’adoption de la norme ITIE pour ce qui concerne les industries extractives, la dotation de la Cour des Comptes en moyens humains et matériels, le renforcement de l’architecture juridique création d’un Pôle national financier, etc.



Ainsi, l’on constate qu’en 2012 le Sénégal était classé 94eme place de l’indice Transparency international avec une note de 36. Douze ans plus tard, le pays est classé 70eme avec une note de 43. Abdou Karim Fofana le ministre porte-parole du gouvernement a voulu rappeler ces faits pour remettre les choses à l’endroit.« Il est étonnant, a-t-il déclaré, que l’on parle d’enlisement dans la zone rouge alors que c’est une évolution très positive de la note du Sénégal depuis 2012 ». Et d’ajouter : « cette société civile nous a habitués à ce type de publications erronées surtout en période électorale».

Khalifa Sall et le second tour

L’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, leader de la plate-forme Taxawu Sénégal et candidat à l’élection présidentielle du 25 février prochain, se dit certain de se qualifier pour le second tour du scrutin. « Tout le monde sait qu’il y aura second tour, c’est la réalité du moment, et je sais que j’y serai », déclare-t-il à RFI et France 24 dans une interview accordée à Saint-Louis du Sénégal. Et qui sera, selon lui, son adversaire du second tour ? « Peu m’importe celui que j’aurai en face de moi ».

Abdou Mbow conspué

Le président du groupe parlementaire Benno Bok Yaakar, Abdou Mbow a été hué par les députés de l’ex-Pastef. Ces derniers se sont « vengés » de leurs collègues qui ont passé la journée à perturber leur prise de parole. Faisant un tapage, ils lui ont crié « tu ne parleras pas ici… ». Haussant le ton pour se faire entendre, Abdou Mbow a asséné qu’il votera pour l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire. Il aura finalement gain de cause puisque la résolution a été adoptée par les députés.