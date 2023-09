Tivaouane offre une Parcelle de 3 500 m² au Président Macky

Entre Tivaouane et le Président Macky Sall, c’est une longue histoire. C’est ce qui ressort des civilités échangées entre lui et le Khalife Général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, et qui ont laissé apparaître un long compagnonnage. Ces relations ont été tissées «alors que je n’assumais pas encore les charges de président de la République», a précisé le chef de l’Etat. Et pour lui rendre la pièce de sa monnaie, Tivaouane a offert au Président Macky Sall un terrain de 3 500 ha par l’entremise du député maire Demba Diop dit Diop Sy et dont le titre de propriété a été remis par le Khalife lui-même. Dans la salle, le Comité d’organisation au service du Khalife Ababacar Sy (COSKAS) a remis un cadeau au Président Macky Sall, des mains de Serigne Moustapha Sy Al Amine. Et last not but least, il a été fait citoyen d’honneur de Tivaouane.

