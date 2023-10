Thiaroye/ Sam-Sam 1: Restés des semaines sans eau, les habitants expriment leurs cris de coeur.

Les habitants de Sam Sam 1, une localité située dans la commune de Diameguene Sicap Mbao, tirent sur la sonnette de l’alarme. Ce quartier est resté des mois sans être approvisionné suffisamment d’eau; ce qui est un véritable calvaire pour ces « thiaroyois ».

Tout à commencer dès les premiers jours des événements de Juin 2023. En effet, d’après une source sûre, le quartier Sam Sam 1, situé précisément à Thiaroye dans la commune de Diameguene Sicap Mbao, ne s’approvisionne plus de la liquide précieuse dans la journée depuis le mois de juin dernier. L’eau ne coule plus dans cette localité que vers 2 heures du matin. D’après notre source, les habitants du quartier ne sont pas restés les bras croisés. Ils sont allés signaler le problème au niveau des autorités compétentes, mais ils n’ont pas eu gain de cause.

Présentement, la situation s’aggrave car les habitants de Sam Sam 1 témoignent rester deux semaines sans que la moindre goutte d’eau coule dans leur robinet. Ils informent que pour s’approvisionner d’eau, ils se lèvent à 2 heures du matin et vont dans les quartiers avoisinants. Pire, une fois dans ces quartiers, ils achètent des bidons de 20 litres à 100 F CFA ou plus parfois. A cet effet, Ils dénoncent, non seulement la rareté de la liquide précieuse mais aussi de leurs factures qui restent toujours chères.

Les habitants de Sam Sam 1 trouvent inexplicable leur situation et se disent revivre 30 ans en arrière. Toutefois, le quartier Sam Sam 1 alerte les autorités compétentes et exige la résolution immédiate de ce problème de manque d’eau.