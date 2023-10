Tentatives de Dénigrement et de liquidation politique Qui en veut au Dage Mamadou Ngom Niang ?

L’enquête sur les fonds Covid-19 alloués au ministère des Sports anime les débats ces derniers jours. C’est le Directeur de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE), Mamadou Ngom Niang, qui est sous le feu des projecteurs. Pourtant, il a donné des explications claires concernant l’utilisation des fonds. Selon certaines sources, c’est une cabale contre ce dernier qui pourrait faire son entrée dans le prochain gouvernement.

Pas détournement de fonds…

En effet, l’État avait alloué 400 millions aux fédérations et associations sportives durant le Covid-19. Le ministère des Sports avait en charge la distribution sous la supervision du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS). De cette enveloppe, 205 millions sont allés au profit d’organismes de droit privé.

Mamadou Niang déclarait « avoir consacré la totalité de ce montant à la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) prétextant les importantes charges liées au paiement des droits à la FIBA estimés à 85 millions sous peine de sanctions, les règlement des frais d’hôtel à 6 millions et les réclamations faites par le président de la Fédération, créancière à hauteur de 49 millions envers l’État, d’après ses propos ».

A cela, il faut ajouter les 10 ou 15 millions accordés à l’association des lutteurs. La Cour des Comptes n’a pas parlé de détournement de deniers publics. Elle a reproché à Mamadou Ngom Niang d’avoir violé l’article 104 du RGCP. Et le concerné l’avait même reconnu. « J’ai reconnu cette violation, et c’est pourquoi j’ai sollicité une tolérance administrative, car les paiements sont effectifs et tous les ayants droit ont perçu », disait le DAGE du ministère des Sports. Dans la mesure où, il n’y a pas de détournement de denier publics. Pourquoi cette pression ? Qui en veut à Mamadou Ngom Niang ? La rivalité politique et les guerres de positionnement sont-elles des raisons pour détruire ou nuire les gens ? En cinq ans, Ngom Niang a fait ses preuves et il s’est distingué par sa maitrise parfaite de la Direction de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE).

Ngom, le travailleur.

Nommé en janvier 2018 en remplacement de Amadou Tidiane Fall, emporté par l’affaire des 38 millions de Gorgui Sy Dieng et les 300 millions l’Afrobasket 2017. Mamadou Ngom Niang a redressé la DAGE. Il a géré d’une main de maître les coupes du monde de football en Russie et de basket en Espagne. Ces deux compétitions ont été gérées avec rigueur et transparences. En Russie, le budget était de 7 milliards et la gestion a été saluée par les acteurs. La délégation sénégalaise a été l’une des meilleures traitées.

Ngom Niang a montré son savoir-faire au fil des années. On se souvient de la CAN 2019 en Égypte. Un journal voulait pourtant salir à l’époque le nom du DAGE et du ministère des Sports en titrant « CAN 2019 Bamboula financière sur les Bords du Nil ». Mais c’était peine perdue car l’équipe nationale et le reste de la délégation ont été mis dans de bonnes conditions. Le Sénégal se hissait en finale pour la 2ème fois depuis 2002. On n’a pas entendu des problèmes de primes, de frais d’hôtel impayés, entre autres… On parle souvent du travail de Matar Bâ en tant que ministre des Sports dans le sacre des Lions du football. Mais il n’allait pas y arriver sans ses services et surtout l’apport de son DAGE. Il était dans toutes les missions pour gérer tous les détails pour une bonne participation des Lions à la CAN 2021.

Mamadou Ngom Niang prenait de l’avance dans la gestion des compétitions. Il arrivait à décanter les situations difficiles en trouvant des billets d’avion aux athlètes. Et dire que certaines joutes internationales interviennent dans des périodes creuses. Mais toutes les fédérations sont traitées de manière équitable. Mieux, on n’entend plus que l’État doit à des fournisseurs ou autres structures. Ngom Niang a abattu un gros travail en assainissant et adoptant une nouvelle feuille de route. « Je peux dire que je ne dois rien à une fédération sportive ou à un fournisseur. Maintenant aucune œuvre humaine n’est parfaite mais je pense que les gens peuvent apprécier le travail avant ma nomination par rapport à aujourd’hui », soutenait-il.

Le Fatickois mérite tous les honneurs et du respect. Les adversaires politiques ou les candidats au poste de ministère des Sports seraient derrière ce complot en commanditant des articles de presse. Cela ne leur grandit pas. Ils salissent un homme intègre et affectent sa famille. Tout ça pour être nommé à un poste de responsabilité ?

Pressenti ministre des Sports ?

Le Gouvernement a été dissout vendredi. Le Premier ministre Amadou Bâ a été reconduit pour former une nouvelle équipe. La nomination du prochain ministre des Sports est sur toutes les lèvres. Mais le DAGE peut occuper ce poste, il a l’expérience des compétitions et connait bien le quotidien de toutes les fédérations.

A trois mois de la CAN, il serait plus judicieux pour Amadou Bâ de mettre un homme conciliant et expérimenté au ministère des Sports. Mamadou Ngom Niang a de bons rapports avec la Fédération de football. La nomination de Ngom Niang ferait du bien au sport sénégalais qui sera sur plusieurs fronts : éliminatoires coupe du monde, CAN football, tournois de qualification olympique de basket, entre autres…

En tout cas, la publication des membres du gouvernement nous édifiera.

Sur le plan social, l’homme soutient toutes les couches de la population fatickoise. C’est aussi le bienfaiteur des sportifs de la région. Il fait mieux que certaines autorités de la région. Il est plus proche des jeunes. C’est important que le poste de ministre des Sports joue un rôle politique important pour le pouvoir.

Amadou DIOUF (Fatick),

Sympathisant Mamadou Ngom NIANG