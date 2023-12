Suspension des rotations du navire « Aline Sitoé Diatta »: : Serigne Mboup montre sa désolation

L’homme d’affaires et maire de Kaolack (centre), Serigne Mboup, candidat déclaré à l’élection présidentielle du 25 février prochain, a jugé ‘’inappropriée’’ la suspension du transport public par voie maritime entre Ziguinchor (sud) et Dakar.

‘’C’est une mesure inappropriée, qu’il convient de lever. Nous déplorons la suspension de la desserte maritime Dakar-Ziguinchor’’, a soutenu M. Mboup en rendant visite aux commerçants victimes de l’incendie du marché de Boucotte, un quartier ziguinchorois. ‘’Nous déplorons cet arrêt, car il est préjudiciable à l’économie. Nous plaidons pour la reprise des rotations du navire Aline-Sitoé-Diatta’’, a-t-il plaidé.

Le transport des personnes et des marchandises par voie maritime entre Dakar et Ziguinchor a été suspendue par les pouvoirs publics sénégalais à la suite des violentes manifestations survenues en juin dernier dans plusieurs villes du pays. Ziguinchor est l’une des villes les plus touchées par ces violences à l’origine de la mort de 16 personnes, selon un bilan du gouvernement.

Pastef-Les patriotes, le parti dissous du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, a estimé qu’une trentaine de personnes avaient trouvé la mort dans ces heurts. L’organisation de défense des droits de l’homme Amnesty International a signalé la mort de 23 personnes au moins.

Pour rappel des jeunes de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) à Ziguinchor (sud) avaient aussi plaidé, pour la reprise des rotations du navire Aline Sitoé Diatta pour en vue de faire “décoller l’économie’’ dans la partie sud du pays. Le navire Aline Sitoé Diatta qui assurait la desserte maritime entre Dakar et la principale capitale du sud est à l’arrêt depuis plus de cinq mois, causant des désagréments aux usagers qui empruntaient cette voix pour se rendre en Casamance.