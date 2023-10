Vers un retour à la normale ? Rien de concret pour l’instant. Le réseau social mondial TikTok reste suspendu au Sénégal depuis le mois de juillet 2023. Une décision gouvernementale justifiée par des préoccupations liées à la sécurité nationale, avec des allégations d’incitation à la violence.

Maitre Moussa Bocar Thiam a exprimé son regret face à la situation : « C’est une situation malheureuse, parce que notre objectif c’est la liberté de l’utilisation de cette plateforme. » Les discussions entre les deux parties ont porté sur des propositions concrètes formulées par le ministre pour un meilleur contrôle de TikTok au Sénégal. Premièrement, le ministre a insisté sur la nécessité pour TikTok de mettre en place un mécanisme garantissant la suppression des faux comptes et des comptes à contenu subversif. Il a également souhaité qu’une représentation de TikTok soit établie au Sénégal.

Une demande majeure du ministre de la Communication a été la révélation et la régulation de l’algorithme de l’application au Sénégal, dans le but de contrôler les contenus qui pourraient s’opposer aux valeurs sénégalaises et influencer négativement la jeunesse. Il a expliqué : « On veut savoir quels sont les contenus qui sont proposés aux Sénégalais. »

La protection des données personnelles a également été un point clé de la discussion. Le ministre a insisté sur l’importance, pour TikTok, de garantir que les données des utilisateurs sont utilisées de manière appropriée.

Enfin, la monétisation de TikTok a été abordée. Le gouvernement sénégalais souhaite créer des moyens permettant aux nombreux influenceurs et créateurs de contenus sénégalais de tirer un revenu de leurs activités. « Il est important que ces jeunes puissent vivre de cela », souligne le ministre. Avant de préciser que ces réformes s’appliqueraient à l’ensemble des réseaux sociaux au Sénégal. En effet, « au Sénégal, nous avons pris la décision que, quelle que soit la plateforme, nous mettrons en place des canaux pour permettre à l’État du Sénégal de préserver la paix publique et la stabilité ».