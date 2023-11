Suivi des décisions présidentielles, conseil présidentielles, conseil présidentiel sur la jeunesse, bonne gouvernance: Macky presse Amadou Ba

Le président de la République a fait le bilan des différentes étapes de sa « tournée économique » en Conseil présidentiel. Macky Sall a demandé au Premier ministre de tout faire «pour que les préoccupations émises soient résolues». Sur l’état de droit, il est attendu un bilan sous forme de Mémorandum, de la politique du Gouvernement, depuis 2012, en matière de bonne gouvernance et de promotion des droits de l’homme.

Macky Sall s’est félicité de la tenue des conseils présidentiels de Kaolack, Kaffrine et Fatick et rappelé «la nécessité de travailler à l’émergence du Pôle – Territoire Sine-Saloum afin d’accélérer l’optimisation des politiques sectorielles nécessaires au développement des régions ciblées et à l’amélioration du bien-être des populations des terroirs polarisés.» Lors de ces rencontres, des populations ont émis des préoccupations.

Le président de la République a demandé à son Premier ministre «de faire prendre toutes les dispositions au sein des ministères pour la satisfaction des doléances légitimes et urgentes évoquées par les populations lors de la tournée économique, et d’engager, sans délai, le processus de suivi des décisions présidentielles annoncées et partagées avec les autorités administratives, les élus et les forces vives des régions.»

Enfin, le Président de la République a indiqué au Premier Ministre et aux ministres l’importance de la préparation des prochaines tournées économiques dans les régions de Diourbel, Saint-Louis, Matam, Louga, Kolda et Ziguinchor. Selon le communiqué du Conseil des ministres, Macky Sall a, par ailleurs indiqué «l’impératif de réorienter les allocations budgétaires dans l’inclusion, notamment vers le volet capital humain et protection sociale, avec la promotion de la formation professionnelle, du financement, de l’entreprenariat des jeunes et de leur insertion.» Il s’agit là d’engager «le processus de préparation d’un Conseil Présidentiel sur la Jeunesse.»

En ce qui concerne l’état de la démocratie, le Chef de l’Etat a rappelé que «le Sénégal est une démocratie véritable, un Etat de droit exemplaire, attaché à la bonne gouvernance et au respect des libertés publiques, ainsi que des droits de l’homme. Il a demandé à ce titre au Premier ministre, « de faire le bilan, sous forme de Mémorandum, de la politique du Gouvernement, depuis 2012, en matière de bonne gouvernance et de promotion des droits de l’homme. »

MOMAR CISSE