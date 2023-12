Soudan du Sud : Aucune base pour des élections libres et équitables en 2024, prévient l’ONU

Le Soudan du Sud n’est pas en mesure d’organiser les élections libres, équitables ou sûres prévues pour décembre de l’année prochaine, a déclaré jeudi le chef de la Mission des Nations Unies dans le pays (MINUSS), soulignant qu’il est encore temps de rattraper ce retard.

S’adressant aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU, Nicholas Haysom a décrit les principales conditions requises d’ici avril 2024 pour aller de l’avant, selon le calendrier convenu. Il s’agit notamment d’un nouveau cadre constitutionnel permanent ; les détails de l’inscription des électeurs ; un plan de sécurité électorale; des forces de sécurité bien formées, équipées et unifiées ; et un mécanisme pour résoudre les différends concernant les résultats.

« Une masse critique de ces conditions préalables est nécessaire pour créer les conditions nécessaires à la conduite d’élections qui soient non seulement libres et équitables, mais également jugées crédibles et acceptables pour les citoyens sud-soudanais », a-t-il déclaré. « Nous pensons qu’avec la volonté politique nécessaire, un sentiment d’urgence et un compromis, les Sud-Soudanais pourraient effectivement établir les conditions pour des élections en décembre 2024 », a-t-il ajouté.

Menace contre les civils

Le chef de la MINUSS a déclaré que la situation économique désastreuse, aggravée par les chocs climatiques et un environnement politique fragile, suggère que les élections se dérouleront dans un environnement de tensions élevées. « Si ces risques ne sont pas atténués, la menace contre les civils reste réelle », a-t-il prévenu.

La Mission des Nations Unies, pour sa part, reste attachée à la protection des civils et en fait une tâche prioritaire de son mandat, a ajouté M. Haysom.

La MINUSS met en œuvre des mesures proactives visant à atténuer les risques de violence avant, pendant et après le vote, a-t-il dit. Il s’agit notamment du maintien d’une présence solide dans les points chauds potentiels par le biais de bases et de sites opérationnels existants et temporaires ; du renforcement des réserves de soldats de la paix rapidement déployables ; de patrouilles étendues et du renforcement de l’engagement politique et civil aux niveaux communautaire et national.

Situation humanitaire

M. Haysom, qui est également le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, a souligné que la situation humanitaire désastreuse au Soudan du Sud était aggravée par la guerre en cours entre factions militaires rivales, au Soudan voisin.

Les deux tiers de la population du Soudan du Sud souffrent d’insécurité alimentaire et plus de neuf millions de personnes restent dépendantes de l’assistance, dont plus de deux millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Mardi, plus de 434.000 personnes étaient entrées dans le pays depuis le début des combats au Soudan voisin. « Cela signifie que le nombre de cas humanitaires au Soudan du Sud ne fait qu’augmenter », a déclaré M. Haysom, ajoutant que le pays reste également très dangereux pour les opérations humanitaires.

« Beaucoup ont fait le sacrifice ultime », a-t-il poursuivi, appelant le gouvernement à permettre un accès humanitaire sûr et sans entrave et à demander des comptes aux auteurs responsables des attaques contre les travailleurs humanitaires et du pillage des fournitures humanitaires destinées aux plus vulnérables.

2024, une année difficile

En conclusion, M. Haysom a noté que 2024 sera probablement une année difficile et pleine de défis pour la MINUSS, pour le Soudan du Sud, sa population et la région.

« La MINUSS réitère qu’elle s’acquittera de son mandat au mieux de ses capacités », a-t-il déclaré aux ambassadeurs.