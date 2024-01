Social : Serigne Fall , President mouvement « JEM » a nouveau honoré à Yeumbeul

Après la célébration du cinquième anniversaire de son mouvement « Jeunesse En Marche (JEM,) » où le jeune leader Serigne Fall a reçu le standing ovation de la population vu son implication sur la vie communautaire, ce dernier a été à nouveau honoré ce samedi 13 janvier 2025. par la famille de Serigne Modou Diouf » Ndong » .

Le bien fait ne se perd jamais. En tout cas, c’est une réalité auprès du jeune leader politique, Serigne Fall qui a été à nouveau honoré.

Décoré ce samedi 13 janvier, le président du mouvement » JEM » a reçu les encouragements et prières de Serigne Modou DIOUF Koki, Ibn Serigne Bounama DIOUF, Ibn Serigne Modou DIOUF Ndorong.

A l’occasion du « THIANT » annuel organisé chaque annee à Pikine près du marché Savanel, Serigne Fall a été honoré. Accompagné d’ une forte délégation composée des membres de sa famille, des membres du mouvement J.E.M et aussi mes amis et frères à l’occurrence Serigne Modou SAMB et Abdou DIOUF, ce dernier n’a pas manqué de faire de vives remerciements à Serigne Modou DIOUF pour l’honneur qu’il lui a fait devant toute la famille de Serigne Mor DIOUF Ndorong. « Que les prières formulées soient exaucées par le bon Dieu » a témoigné Serigne Fall. En effet, Serigne Fall , continue son encrage auprès de la population mais aussi son implication dans la société notamment la population Yeumbeuloise.

Au delà de la politique et le social, Serigne Fall s’implique également dans beaucoup de volet notamment la vie sociétale ce qui lui a valu cette distinction.