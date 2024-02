Situation politique nationale: La déclaration du PS

Réuni exceptionnellement, le mardi 06 février 2024, sous la présidence de son Secrétaire général, Aminata Mbengue Ndiaye, le Secrétariat Exécutif National a procédé à une analyse de la situation politique nationale. C’est ainsi qu’elle a fait cette déclaration sur la situation politique nationale.

Le Secrétariat Exécutif National du Ps , fidèle aux principes qui fondent l’existence et les actions du Parti socialiste et, attaché au respect de l’Etat de droit, a pris acte de la décision de report de l’élection présidentielle, à la suite de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de la proposition de loi, introduite par le Groupe Liberté, Démocratie et Changement.

Par ailleurs, le Secrétariat Exécutif National reste ouvert au Dialogue inclusif, lancé par le Chef de l’Etat, pour prendre en charge l’ensemble des préoccupations politiques exprimées ainsi que tous les disfonctionnements notés, en vue de trouver les moyens d’y remédier efficacement.

Dans cette perspective, le Secrétariat Exécutif National appelle tous les acteurs à faire preuve de retenue et de sérénité et d’œuvrer collectivement à la préservation de la Paix civile, sans laquelle il n’y a point de salut pour notre Pays.

Le Secrétariat Exécutif National, réitère l’appartenance du Parti socialiste à la coalition Bennoo Bokk Yaakaar et engage les militants et responsables à maintenir cette dynamique, pour la stabilité politique et institutionnelle dont à besoin notre Pays, pour poursuivre sereinement ses efforts vers plus de progrès, au bénéfice du peuple.

Dans ce contexte et en perspective de la prochaine échéance électorale, le Secrétariat Exécutif National engage l’ensemble des responsables et militants à se consacrer à l’animation et à la mobilisation de la base, dans l’unité et la cohésion, afin de donner davantage de visibilité au Parti.

Le Secrétariat Exécutif National