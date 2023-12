Serigne Khassim Mbacké: » Amadou Bâ a été bel et bien hué à Paris… »

Serigne Khassim Mbacké ajoute une couche au débat. Selon le petit-fils de Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, le candidat de la Coalition présidentielle, BBY est frappé d’ impopularité et son déplacement à Paris le démontre par mille: »Ce qui se passe à Paris est une honte. Amadou Bâ y a vu rouge. Il a été vertement hué par les partisans de l’opposition et,notamment, les pro-Sonko et ce,malgré la somme pharaonique dépensée (plus d’1 milliard de FCFA !). Le Président de la République Macky Sall s’est trompé de choix sur cette personne incapable. Il ne peut pas faire gagner le Benno », tonne le jeune guide religieux Mbacké-Mbacké. Il ajoute: » Amadou Bâ est une calamité pour le Sénégal. L’élire, c’est conduire le Sénégal dans la pure déroute, l’impasse. Aujourd’hui, les denrées de première nécessité prennent de l’ascenseur ; le prix au Kilogramme d’arachide reste modique; les factures du courant électrique restent si salées. Le Premier ministre Amadou Bâ ne fait aucun effort pour soulager les populations. Il s’allie avec des lobbies noirs. A Touba, nous ferons tout pour empêcher ce candidat des anti-valeurs. Dans la Ville Sainte,on le trompe simplement. »

Pour Serigne Khassim Mbacké, le Premier ministre est dans une dynamique de sabotage du Président Macky: »Son arrivée à Paris avec sa délégation qui le suit en dit long sur le degrés de sabotage. Mais, le travail du Président Macky est là, incontestable. Personne ne peut le nier. Il a les prièresx ardentes des religieux du pays et il va quitter le pouvoir par la grande porte ».