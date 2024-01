Sécurité: Trois ans après le coup d’État, le Myanmar doit faire l’objet d’une plus grande attention

Trois ans après que l’armée a déposé le gouvernement élu du Myanmar, la situation des droits humains ne cesse de se dégrader dans le pays, a déclaré mardi le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, appelant la communauté internationale à accorder une plus grande attention à la question.

« Dans le contexte de toutes les crises dans le monde, il est important de n’oublier personne. Le peuple du Myanmar souffre depuis trop longtemps », a déclaré Volker Türk à la veille de l’anniversaire du coup d’État, le 1er février. Le chef des droits de l’homme de l’ONU a expliqué que les combats entre l’armée et les groupes d’opposition armés ont entraîné des déplacements massifs et des pertes civiles, le régime « lançant des vagues de bombardements aériens et de frappes d’artillerie aveugles » après de récents revers sur le champ de bataille.

Des sources ont vérifié que plus de 554 personnes sont mortes depuis octobre, tandis que le nombre de civils tués par l’armée serait passé à plus de 1.600 en 2023, soit une augmentation d’environ 300 personnes par rapport à l’année précédente.

Au total, près de 26.000 personnes ont été arrêtées pour des motifs politiques. La majorité d’entre elles, soient 19.973, sont toujours en détention. Certaines auraient été soumises à la torture et à des abus, sans espoir de procès équitable. Quelque 1.576 personnes sont mortes au cours des trois dernières années alors qu’elles étaient détenues par l’armée.

« Les tactiques militaires ont toujours été axées sur le châtiment des civils qu’ils considèrent comme soutenant leurs ennemis », a souligné M. Türk. « En conséquence, l’armée a régulièrement pris pour cible des civils et des biens protégés par le droit international humanitaire, en particulier des installations médicales et des écoles ».

Inquiétude pour la communauté rohingya

Il a indiqué que l’État de Rakhine a été particulièrement touché depuis la reprise des combats en novembre, la communauté rohingya, majoritairement musulmane, étant particulièrement affectée.

Entre-temps, les réfugiés rohingyas vivant dans des conditions humanitaires désastreuses dans des camps au Bangladesh « risquent à nouveau de faire des voyages désespérés et dangereux par la mer, ne trouvant que peu de ports ou de communautés dans la région prêts à les accepter ou à les accueillir ».

M. Turk a déclaré que la crise au Myanmar ne sera résolue qu’en insistant sur la responsabilité des dirigeants militaires, la libération des prisonniers politiques et le rétablissement d’un régime civil. « J’invite instamment tous les États membres à prendre les mesures appropriées pour résoudre cette crise, notamment en envisageant d’imposer de nouvelles sanctions ciblées à l’armée afin de limiter sa capacité à commettre de graves violations et à faire fi du droit international, en limitant l’accès aux armes, au kérosène et aux devises étrangères », a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Türk a appelé à une augmentation significative des fonds alloués à son Bureau cette année, avertissant que les fonds nécessaires pour mieux promouvoir les droits de l’homme dans le monde sont encore très insuffisants.

S’adressant aux États membres des Nations Unies à Genève, il a demandé 500 millions de dollars pour soutenir le travail du Bureau des droits de l’homme, le HCDH, dans un contexte de défis immenses à l’échelle mondiale.