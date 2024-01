Se faisant passer pour sa femme, un vendeur d’aliments de bétail escroque 8 millions francs  la Sedima

Agé d’une quarantaine d’années, Jean A. D. est un collaborateur de la Sedima. Mais, il passait ses commandes au nom de son épouse. Jugé coupable d’escroquerie par le tribunal de Dakar, le prévenu a écopé de trois mois de prison ferme.

Jean A. D. est vendeur d’aliments de bétail. Il a commencé à travailler avec la Sedima depuis 2010. Seulement, il utilisait le ninea et le registre de commerce de son épouse, Sagar M. pour passer ses commandes. En 2018, Jean a commandé des marchandises d’une valeur de 8.189.200 francs. C’est ainsi qu’il a émis un chèque à encaisser dans un délai de 30 jours. À date échue, la Sedima s’est rendue compte que le compte du commerçant n’était pas alimenté. Après des relances incessantes, la Sedima qui pensait avoir affaire à la femme de l’escroc présumé, a dirigé une action judiciaire contre elle. C’est au cours de l’enquête que Jean A. D. a révélé aux gendarmes que sa dulcinée n’est en rien mêlée aux faits. Elle lui a juste prêté son ninea et registre de commerce. Pour éviter la prison, le mis en cause a sollicité un moratoire de paiement. Ce que la Sedima a accepté. Jean a alors avancé 1 million de francs. Depuis, il peine à représenter le reliquat de 7 millions francs. C’est ce qui lui a valu un défèrement au parquet le 22 décembre 2023. Mais, Jean a eu la chance de recouvrer une liberté provisoire après son inculpation pour abus de abus de confiance. À la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar hier, il a dégagé l’accusation en touche. Père de trois enfants, le commercant a expliqué avoir utilisé les documents de sa conjointe sur recommandation d’un agent commercial de la Sedima. Et celle-ci était bel et bien au courant. Pour le paiement de sa commande, le comparant a assuré que le compte était bien alimenté au moment où il émettait le chèque. Avant l’échéance de paiement, il a retiré l’argent pour acheter du corail. Malheusement, dit-il, il a été roulé dans la farine. « J’ai perdu 11 millions francs dans cette transaction », se désole-t-il. Le conseil de la Sedima a demandé le remboursement des 7.189.200 francs. La représentante du Ministère public a estimé que le prévenu a employé des manœuvres frauduleuses pour bénéficier des produits de la partie civile. Dans la mesure où il a toujours fait croire à la Sedima que c’est Sagar M. qui passait les commandes. En outre, il a émis un chèque sans provision. Sur ce la parquetière a requis la requalification de l’abus de confiance en escroquerie. Pour la peine, elle s’est rapportée à la sagesse du tribunal. L’avocat de la défense a demandé à la juridiction de condamner le prévenu à réparer le préjudice financier. La juge a suivi le parquet en requalifiant l’abus de confiance en escroquerie. Elle a ainsi prononcé une peine ferme de trois mois à l’encontre du prévenu qui doit payer un dédommagement de 7.189.200 francs.