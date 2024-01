Salon international de l’énergie et du pétrole en Afrique : 300 participants attendus à Dakar

La 21e édition du Salon international de l’énergie et du pétrole en Afrique (SIEPA) se tiendra mardi et mercredi prochains à Dakar en présence de quelque 300 participants, sur ‘’les grandes évolutions du secteur de l’énergie’’, a-t-on appris des organisateurs.

Ils seront 300 participants à ce salon. Ces participants viendront de partout pour se pencher sur les innovations du secteur de l’énergie. Ce sera un cadre de réflexion pour tous les acteurs du secteur. Et le thème suscite un grand intérêt pour les organisateurs. « Le thème de cette édition reflète l’importance cruciale de l’énergie […] pour le continent », a confié, Mohammed Abdallah Seck, le président de l’Association pour le développement de l’énergie et du pétrole en Afrique. De plus, ajoute Monsieur Seck « toutes les questions liées à la problématique de la pollution et de l’accès à l’énergie en Afrique.

‘’L’objectif de cette rencontre est de partager avec vous des informations et des analyses sur le Salon international de l’énergie et du pétrole en Afrique’’, a précisé Mohammed Abdallah Seck, le président de l’Association pour le développement de l’énergie et du pétrole en Afrique, lors d’une conférence de presse.

Cette association fait partie des organisateurs du SIEPA. ‘’Quelles solutions des États africains face aux défis de la transition énergétique et de l’accès universel à l’électricité ?’’ est le thème du salon. La rencontre de Dakar sur l’énergie sera également l’occasion pour toutes les questions liées à la problématique de la pollution et de l’accès à l’énergie en Afrique.