Saint Valentin : la véritable histoire derrière « la fête des amoureux »

Chaque année le 14 février, c’est la même rengaine : certains couples s’adonnent à des activités en amoureux, frôlant parfois le cliché quand d’autres n’y accordent aucune espèce d’importance. Mais, la Saint Valentin ne serait-elle pas une tradition inventée de toute pièce ? D’où vient-elle réellement ?

Il se dit que Valentin était un romain qui vivait au 3ème siècle sous l’Empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Ayant beaucoup de mal a recruter ses soldats, Claude se dit alors que les foyers, les femmes et les enfants de ses hommes en était la cause, et pris ainsi la décision d’interdire les mariages. Mais un prêtre continua tout de même de célébrer des mariages : le prêtre Valentin. Quand l’empereur le su il le fit aussitôt arrêter et le condamna à mort. Pendant que Valentin était en prison, il rencontra la fille de son gardien qui était aveugle. L’histoire raconte que juste avant d’être décapité Valentin rendit la vue à sa bien aimée en lui envoyant un petit mot signé « ton Valentin ».

Certes, l’histoire est jolie, mais ce n’est qu’une légende. En 498, le pape décida de fixer la St-Valentin au 14 février. Trois Valentin avaient alors été retenus par ses soins. Saint Valentin, décapité en 270 ap JC ; un autre Valentin contemporain du troisième siècle, l’Evêque Valentin de Terni ; ainsi qu’un troisième Valentin, d’origine africaine, mais dont on ne sait que peu de choses.

LA ST-VALENTIN, UNE FÊTE PAÏENNE ?

On raconte également que la Saint Valentin a été créée pour remplacer une fête païenne en vigueur chez les romains : les Lupercales. Une fête en hommage au dieu Lupercus : dieu de la fécondité. Ce jour-là les hommes se déguisaient et pouvaient courir les rues à la recherche des jeunes filles seules. Et s’ils en attrapaient, c’était pour copuler. Comme vous pouvez le constater, cette fête fait terriblement froid dans le dos.

Cette dernière avait visiblement pour mission de favoriser la reproduction et la création de nouveaux couples. Beaucoup trop d’injonctions, de sexisme et de culture du viol dans une même soirée. Quoiqu’il en soit, cette explication est une fois encore, sans doute fausse. Et pour cause, aucune littérature ni aucun texte n’associe le 14 février à l’amour romantique. Il faut attendre le 14ème siècle pour qu’une étrange tradition voit le jour.

Autre explication, un peu plus récente dans l’Histoire : en Angleterre, le 14 février serait le jour où les oiseaux se reproduisent le plus. Les poètes du 14ème et 15ème siècle se seraient ainsi saisis de cette information, puis se seraient chargés d’inventer le mythe de la fête des amoureux, aussi fête des amitiés.

Et c’est au 19ème siècle que le phénomène connaît un véritable essor avec la création des « Valentin » : des petits mots doux que les amoureux et les très bons amis s’envoyaient.

Enfin, au 20ème siècle la Saint Valentin perdure avec la création des cartes de vœux, et devient ensuite uniquement réservée aux amoureux. Le coté amitié disparaît progressivement – ce qui est franchement dommage – avant de renaître avec le Galentine’s Day, outre-Atlantique.

Et aujourd’hui, tournant commercial savamment opéré, près d’un milliard de cartes de vœux sont envoyées le jour de la St-Valentin.