Sagatta Djoloff :La mairesse Coumba Diaw gâte les Asc,une subvention de 75000f chacune,la zone reçoit 150 mille francs CFA de subvention.

Consciente que le sport est une compétence transférée, toujours aux côtés de sa jeunesse,la mairesse de Sagatta Djoloff l’honorable membre du haut conseil des collectivités territoriales,n’a pas lésine sur les moyens pour gâter le monde sport de sa localité.En effet, plus de 2 millions 175000f a été dégagée comme fond de dotation pour accompagner la jeunesse et le sport de sa commune (l’édile Coumba Diaw).

La cérémonie de remise de ces enveloppes financières a eu lieu à Sagatta Djoloff sous la conduite du président de la commission jeunesse et sport Modou Ndiaye Kandji avec les présidents des Asc.Ainsi , à son nom ,la jeunesse de la commune de Sagatta Djoloff, à l’unanimité, remercie vivement leur Maire Coumba Diaw qui est à leurs côtés à chaque fois que de besoin.Lui emboitant ses pas Ablaye Ka de la cellule de communication de l’édile Coumba Diaw de confirmer l’engagement ,la détermination de l’honorable membre du haut conseil des collectivités territoriales Coumba Diaw en vers ses administrés.

En clair ,le montant de la subvention est repartie ainsi: chacune des 10 Asc a reçu 75000f,la zone de Sagatta Djoloff encaisse 150 mille francs CFA,les Asc qualifiées en phase départementale et régionale reçoit respectivement 125 mille francs CFA et 150 mille de nos francs à en croire la mairesse Coumba Diaw.Le reste de l’argent est consacré à l’investissement rapporte Coimbra Diaw. On ne le dira jamais, Madame le Maire Coumba Diaw, à l’occasion,a invité la jeunesse à penser autrement ( différent du football)une fois reçu les fonds de dotation.

Entre autres activités , l’assainissement,des séances de sensibilisation sur certaines maladies ,la protection de l’environnement a proposé l’édile de Sagatta Djoloff.

A rappeler qu’elle (Coumba Diaw), avait déjà financé la porte,les camps et les filets au niveau du stade municipal de Sagatta Djoloff.De plus, Coumba Diaw en partenariat avec Agetip avait doté le dit stade en grille de protection. Selon sa cellule de communication, aujourd’hui le stade municipal de Sagatta Djoloff connaît la normalisation avec tout l’équipement qui s’y est .

Vu les réalisations faites par la mairesse Coumba Diaw dans sa commune ,les populations ( jeunes, femmes et personnes du troisième âge) , remercient vivement leur Maire Coumba Diaw qui pense à l’épanouissement et à l’émancipation de sa jeunesse qui est le socle du développement.

Samba khary Ndiaye Linguere