Riz cantonais : la vraie recette de cuisine chinoise 

Le riz cantonais, une recette de cuisine chinois Ici, une version traditionnelle, très facile à refaire à la maison et pleine de goût. La recette est pour 4/6 personnes, et peut se décliner en version végétarienne, ou poulet ou crevettes. J’ai trouvé les saucisses chinoises (parfumées et un peu sucrées, dans un supermarché asiatique à Paris, pour info). Si la cuisine chinoise vous plait, découvrez une autre recette réalisée avec Margot : le bœuf sauté aux oignons.

Préparation time: 30 min

Temps de cuisson: 15 min

Portion 8 personnes .

Liste des ingrédients 300 g de riz cuit (pour 4 personnes) 100 g de maïs en grain 100 g de petits pois surgelés 50 g de saucisse chinoise de canton (ou chorizo doux ou saucisse de Morteau) 2 œufs 1 carotte 1 c. à soupe d’huile de tournesol 2 ciboules ou oignons nouveaux 1 c. à soupe de sauce de soja Sel et poivre.

Etapes de la recette :

1-Épluchez la carotte, découpez en petits cubes ainsi que les ciboules (ou oignons)

2-Découpez les saucisses en petits cubes également (vous pouvez les remplacer par des dés de poulet, des petites crevettes etc.) et faites-les revenir dans une poêle anti-adhésive avec l’huile quelques minutes

3-Ajoutez alors les carottes, laissez dorer 5 minutes en ajoutant la sauce soja

4-Ajoutez le riz déjà cuit, mélangez bien pour décoller les grains de riz

5-Ajoutez l’oignon (ou ciboule), le sel, et mélangez. Versez alors les œufs battus sur le riz directement et mélangez pour que l’œuf se répartisse bien sur tout le riz, mélangez bien pour décoller les grains de riz à nouveau