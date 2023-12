Le budget 2024 devrait atteindre un chiffre record de plus de 7000 milliards FCFA. Les services du ministre des Finances et du budget ont annoncé une prévision de croissance économique projetée à 12,4% ; une bonne progression des recettes fiscales, en hausse de 23% ; une augmentation de 113 milliards de FCFA des dépenses de personnel; un déficit budgétaire contenu à 3,9% du PIB. D-s lors, il est important de jeter un regard sur le rétroviseur. L’on se rend compte qu’en 2023, ce sont autant d’accords de financements signés et une pluie de milliards.

La croissance économique du Sénégal s’est ralentie en 2022 dans un contexte complexe caractérisé par de fortes pressions inflationnistes, la hausse des prix mondiaux des produits de base, un régime pluviométrique défavorable et un ralentissement économique global lié à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. A cause de ces facteurs variés, les autorités n’ont pas pu atteindre leur objectif d’assainissement budgétaire en 2022 en raison des fortes pressions budgétaires résultant de ces chocs. Cependant elles ont adopté une règle budgétaire dans le cadre juridique des hydrocarbures et la feuille de route du secteur de l’énergie pour résoudre ce problème à moyen terme.

Au-delà de cette approche, c’est le Ministre des Finances et Budget qui entre en scène. Il s’agit de Mamadou Moustapha Ba qui en avril a pu signer avec la banque mondiale d’un accord de financement pour 91 milliards FCFA pour un projet d’accélération de l’économie numérique. Il s’agissait de renforcer l’environnement juridique, réglementaire et institutionnel de l’économie numérique avec une extension de la connectivité haut débit abordable et résiliente dans les zones entre autres.

2023 au plan économique a été une année où la moisson a été prometteuse. A preuve, le sommet du financement des infrastructures en Afrique à Dakar. Les 69 projets venant des cinq régions de l’Afrique, présentés, s’inscrivent dans le cadre du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA). Un plan de développement des infrastructures qui vise à accroître la compétitivité et l’intégration économique de l’Afrique. Le montant total du projet est estimé à 160 milliards de dollars US. Aussi avec Paloma Adams-Allen, administratrice adjointe de l’USAID, le ministre a signé une lettre d’exécution portant sur 31 millions de dollars US, soit environ 18,8 milliards F CFA, pour le financement du Projet NDAMIR 3 du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.

Ces perspectives étaient bonnes, même alléchantes selon le fonds monétaire international qui prévoyait déjà plus de 5,3% de taux de croissance en 2023 et 10,6% en 2024 avec les perspectives d’exploitation du pétrole et du gaz mais seulement à condition que des politiques macroéconomiques prudentes et des réformes structurelles résolues soient mises en œuvre dans le cadre des programmes soutenus par le FMI. Un des obstacles à cette dynamique positive, c’est l’inflation qui a atteint 9,7 % en 2022 principalement en raison de la flambée des prix alimentaires, qui représentent près de la moitié du panier de l’ipc. L’inflation a depuis diminué à environ 9% vers la fin de l’année 2023.

Les autorités ont réagi à cette inflation en augmentant les subventions au carburant et à l’électricité qui ont grimpé à 4%. Le Sénégal a d’ailleurs signé des accords de financement par ci et par là pour maintenir à flot son dynamisme économique. D’abord un accord avec le FMI de 1,5 milliards dollars sur 36 mois, visant en premier, à réduire les vulnérabilités de la dette en s’engageant sur une voie crédible de l’assainissement budgétaire grâce à une mobilisation accrue des recettes et à la suppression progressive des subventions énergétiques.

Par ailleurs, le Sénégal a adopté le nouveau programme économique et financier avec le FMI de 1.150 milliards FCFA. Il faut aussi noter la 9ème revue UEMOA consacrée à la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA qui a été épluchée.

Au deuxième trimestre 2023, le déficit commercial du Sénégal s’est dégradé de 103,8 milliards, en variation trimestrielle, pour s’établir à 654,7 milliards. Cette situation est imputable à la baisse des exportations (-150,2 milliards) beaucoup plus importante que celle des importations (-52,7 milliards). Rappelons que les migrants ont injecté 1.700 milliards de transferts. Des données de la balance de paiement du Sénégal présentés par le ministère des Finances. Et de concert avec les acteurs agricoles, 100 milliards sont dégagés pour la campagne agricole (Conseil national du Crédit).

Le Sénégal a procédé en octobre 2023 à Lomé, à la signature de trois conventions de financement en soutien au développement du réseau d’infrastructures autoroutières, au prolongement du TER vers l’aéroport international Blaise Diagne et ainsi qu’au développement du réseau d’assainissement de la nouvelle ville de Diamniadio. Le montant global de ces trois accords est de 100 milliards de francs CFA.

Le vendredi 24 novembre a été marqué par une étape significative dans les relations bilatérales entre l’Italie et le Sénégal, avec la signature de deux accords de financement qui consolident les engagements envers le Projet d’Appui à la Territorialisation des politiques d’Insertion Professionnelle des Jeunes et des Femmes (PATIP-JF) » ainsi que le « Programme d’amélioration de l’Accès et la Qualité des Services socio-éducatifs de Protection de l’Enfant (PAQ-SPE). À la date du 30 novembre 2023, la France et le Sénégal ont signé 56 conventions pour un montant global des financements estimé à plus de 1 500 milliards de francs CFA. Avec l’exploitation prochaine du pétrole et du gaz, le Sénégal tend vers une croissance plus soutenue.

MOMAR CISSE