Retrait des Forces françaises au Niger: L’armée Française fait escale à l’AIBD

Alors que l’état-major des armées françaises a annoncé jeudi le lancement de l’opération de retrait des 1.500 soldats et de leur matériel stationnés dans le pays, les putschistes veulent que ce désengagement se fasse selon leurs conditions. Aucun accord n’a donc été trouvé et c’est donc dans des conditions difficiles que commence cette manœuvre.

Les forces armées françaises ont commencé aujourd’hui à quitter le Niger. Et dans le cadre de cette mission, la France a déployé les gros moyens. En effet, 3 Rafales, 1 A330 MRTT et 1 A400M ont été aperçus à l’AIBD où les EFS ( Éléments Français du Sénégal) ont une base d’escale.

Selon un spécialiste, ceux sont des avions de combat chargés avec 2 MICA ME, 2 MICA IR, 6 SBU- 54, 1 POD et leurs canons. Il s’agit au total de 12 missiles air-air et environ 4 tonnes de bombes, a informé la même source.

Un repli vers le Tchad ou le Bénin ?

Plusieurs options de repli sont sur la table via le Tchad ou le Bénin mais la junte ne semble pas disposée à ouvrir les frontières. Les prochains jours, voire les prochaines heures, seront décisives même si l’armée espère toujours, même au dernier moment, un accord diplomatique plutôt qu’un passage en force.

Rappelons que ce dispositif est présentement en transit à Dakar et fera cap sur sa destination initiale.